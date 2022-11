En Benavídez, Julio Zamora reconoció el trabajo de 142 Cooperadoras Escolares de Tigre

El intendente destacó su tarea diaria en pos de promover el bienestar de la comunidad educativa y les entregó un respaldo económico del Municipio. “La escuela pública tiene que ser el eje central del desarrollo integral de nuestros niños, niñas y jóvenes”, expresó el jefe comunal.

En el Teatro Municipal Pepe Soriano de Benavídez, el intendente Julio Zamora reconoció la labor de 142 Cooperadoras Escolares de Tigre que trabajan en pos del bienestar de la comunidad educativa. Organizado por el Gobierno local, el evento se llevó adelante en el marco del Día de las Cooperadoras Escolares y contó con la presencia de autoridades locales y provinciales.

“Celebramos la organización en cooperadoras de la comunidad educativa de todas las escuelas del distrito, eso forma parte de un trabajo que hicimos desde el Municipio de Tigre tendiente a incentivar la conformación de esta estructura con padres, madres y docentes. También reconocimos su trabajo diario a través de un aporte económico por lo que hacen todos los días en cuestiones que hacen al desenvolvimiento en materia escolar”, señaló el jefe comunal.

Y añadió: “La escuela pública tiene que ser el eje central del desarrollo integral de nuestros niños, niñas y jóvenes. En ese marco, el Gobierno local acompaña ese proceso con diversos programas y obras de infraestructura, con la mano tendida de la Provincia de Buenos Aires con el Fondo Educativo. De esta manera, hemos hecho baterías de baños en diferentes instituciones, la puesta en valor de la Escuela N°3 de Tigre centro, entre otras”.

En sus palabras, el intendente Julio Zamora comunicó que la gestión municipal comenzó la construcción de la Escuela Primaria N°23 en Don Torcuato y la ampliación de la Escuela Técnica N°2 de Ricardo Rojas. También comentó que continúan adelante las obras del nuevo edificio de la Escuela Primaria N°44 de Ricardo Rojas; la construcción de la Escuela Secundaria N°47 en Benavídez para el próximo año; y la intervención con juegos en 15 nuevos jardines de infantes a través del programa “Aprender Jugando”.

Más de 1.000 padres, madres, familiares, ex alumnos y vecinos – agrupados en 142 Cooperadoras Escolares – están comprometidos para colaborar y promover el desarrollo de las escuelas del distrito. Es por ello que se reconoció la tarea de estas organizaciones que son agentes vitales para la educación de centenares de estudiantes de Tigre.

Al respecto, la directora provincial de Cooperación Escolar, Rosana Merlos, comentó: “Un reconocimiento muy importante del Municipio de Tigre que sé que no es la primera vez que se realiza. Es fundamental el trabajo de las familias alrededor de las escuelas, ya que se requiere para que cada estudiante tenga lo que merece. Lo que hacen desde el Gobierno local con el respaldo económico es clave; también hay un aporte de Nación que está llegando a través del programa Cooperar y desde la Provincia tenemos el objetivo de articular iniciativas tendientes a que puedan detectar situaciones complejas y que nos sirvan para poder vincularlos con organismos del Estado”.

El objetivo de las cooperadoras es promover el bienestar de la comunidad educativa. Su labor es esencial para garantizar el derecho a la educación pública ya que no solo resuelven cuestiones materiales sino también estimulan a los alumnos en su trayectoria escolar y buscan involucrar a padres y madres en la gestión de las escuelas.

“Estuvimos reconociendo nuevamente a las cooperadoras, una política pública que ya es muy característica en Tigre. Entregamos un subsidio que va a ayudar con la tarea diaria en las instituciones educativas; sabemos que no resuelve todos los problemas pero es un incentivo más para la gestión escolar. Estas organizaciones no sólo tienen el trabajo de solucionar temas menores de mantenimiento, sino que además están en el día a día en lo que respecta al cuidado y el rol activo de las familias dentro de las escuelas”, sostuvo el subsecretario de Educación del Municipio, Renso Heredia.

En el transcurso de la actividad, el jefe comunal entregó una plaqueta a Susana Sabathier, quien se jubiló recientemente como Inspectora de Nivel Primario de la Provincia. “Es un orgullo haber transitado toda mi vida profesional en Tigre. También soy directora de base de Islas así que conozco mucho todos los contextos. Siempre trabajé en el distrito bregando por el derecho a la igualdad de oportunidades de niños y niñas. Este reconocimiento es el afecto de quienes conformamos esta comunidad que tanto queremos”.

Sandra, quien trabaja en la Escuela N°14 de General Pacheco, participó de la actividad y dijo: “Fue un encuentro muy grato. Nosotros estuvimos muchos años con la cooperadora trabada y gracias al trabajo y el acompañamiento que recibimos lo pudimos solucionar. El apoyo del Municipio es maravilloso. Siempre que necesitamos algo tenemos una respuesta inmediata, ya sea para retirar residuos o labores de infraestructura”.

ACERCA DE PARA TODOS

Para Todos es un diario / periódico / medio de comunicación de la Zona Norte del Conurbano Bonaerense, con noticias e información de los distritos de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Malvinas Argentinas y José C. Paz; y sus barrios aledaños (La Lucila, Olivos, Carapachay, Munro, Villa Martelli, Villa Adelina, Martínez, Boulogne, Acassuso, Beccar, Victoria, Virreyes, Carupá, Rincón de Milberg, General Pacheco, Don Turcuato, Ricardo Rojas, Villa La Ñata, Dique Luján, Benavídez, Villa de Mayo, Grand Bourg, Los Polvorines, Ing. Adolfo Surdeaux y Tortuguitas) ofreciendo un resumen de noticias e informaciones de la Región Metropolitana Norte (Zona Norte del Gran Buenos Aires ó Conurbano Norte) y la Zona Noroeste del Gran Buenos Aires.

Bien posicionado en buscadores, figura primero en el buscador de google si usted consulta por Noticias de la Zona Norte del Gran Buenos Aires. Y cuarto en la primera página si solo coloca Noticias de la Nona Norte.

Otra forma de encontrarnos es: Noticias e informes de José C. Paz. Noticias e informes de Vicente López. Noticias e informes de Olivos. Noticias e informes de La Lucila. Noticias e informes de Munro. Noticias e informes de Carapachay. Noticias e informes de Villa Martelli. Noticias e informes de San Isidro. Noticias e informes de Martínez. Noticias e informes de Villa Adelina. Noticias e informes de Boulogne. Noticias e informes de Beccar. Noticias e informes de San Fernando. Noticias e informes de Victoria. Noticias e informes de Virreyes. Noticias e informes de Carupá. Noticias e informes de Tigre. Noticias e informes de Rincón de Milberg. Noticias e informes de General Pacheco. Noticias e informes de Don Torcuato. Noticias e informes de Benavídez. Noticias e informes de Villa La Ñata y Dique Luján. Noticias e informes de Malvinas Argentinas. Noticias e informes de Los Polvorines. Noticias e informes de Grand Bourg. Noticias e informes de Tortuguitas. Noticias e informes de Villa de Mayo. Noticias e informes de Ingeniero Adolfo Surdeaux.

Editor: Claudio Omar Antunovich