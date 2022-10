La delegación deportiva del Municipio de Tigre cosechó 35 medallas en los Juegos Bonaerenses 2022

Jóvenes del distrito tuvieron una destacada actuación en las finales de la competencia provincial realizada en la ciudad de Mar del Plata, donde obtuvieron 13 preseas de oro, 12 de plata y 10 de bronce.

La delegación del Municipio de Tigre cosechó 35 medallas en las finales de los Juegos Bonaerenses disputadas en la ciudad de Mar del Plata. Los logros fueron en diversas disciplinas como taekwondo, lucha, natación, básquet 3×3, entre otros.

Se obtuvieron 13 preseas de oro, 12 de plata y de 10 bronce. A continuación, a lista de los atletas ganadores:

Medallas de oro:

*Antúnez, Martín Facundo – Lucha (sub 14/masculino/libre 59 kg/gregorromana)

*Bazán, Sofía Belén – Lucha (sub 14/femenino/libre 53 kg)

*Jeréz, Breiddy Nicolás – Taekwondo (sub 14/masculino/libre-menos 41kg)

*Farfán, Ferreyra Delfina – Taekwondo (sub 14/femenino/libre-menos 37kg)

*Mijailishin, Iván – Natación (sub 18/masculino/no federados-100 mts libres)

*Pérez, Julieta Sol – Natación (+18/femenino/libre/personas trasplantadas)

*Spitritelli, Ramiro – Boccia (sub 18/mixto/libre/personas con discapacidad)

*Oviedo, Brandom – Boccia (sub 18/mixto/libre/personas con discapacidad)

*Villagra, Benjamín – Golf (sub 13/mixto/no federados)

*Baldivieso, Lisandro Ignacio – Tenis de mesa (sub18/mixtos/personas con discapacidad)

*Hinostroza, Leandro Ezequiel – Atletismo /*17/salto en largo/libre/personas con discapacidad)

*Básquet 3×3 (sub-16/masculino/libre/Club Caza y Pesca)

*Softbol femenino (no federados/Colegio Michael Ham)

Medallas de plata:

*Iusso, Rosario María – Natación (sub-16/femenino/libre/personas con discapacidad)

*Morel Bordón, Matías Oscar – Natación (+17/libre/pecho/personas con discapacidad)

*López Cabrera, José Gaspar – Natación (sub-16/masculino/libres/personas con discapacidad)

*Maldonado, Rocío Julieta – Patín (sub-13/libre/escuela formativa)

*Ruesja, Eric Darío – Tenis (sub-14/masculino/promocional/single)

*Campos, Martina Belén – Tenis (sub-16/femenino/promocional/single)

*Garbarino, Mariana – Tenis de mesa (+19/femenino/no federados/personas con discapacidad)

*Sassone, Marco – Tenis de mesa (sub-18/masculino/libre)

*Domínguez, Alberto – Atletismo (+60/masculino/trasplantados)

*Escobar, Fátima – Salto en largo (+17/femenino/libre)

*Alarcón, Milagros – Lanzamiento de bala (+17/femenino/libre/personas con discapacidad)

*Sarúm, Elías – Lucha (libre/Gregorromana/48 kg)

Medallas de bronce:

*Dimas Colman, Alissandro Jeremías – Natación (sub-14/masculino/libres/personas con discapacidad)

*Velázquez, Luana – Natación (sub-14/femenino/no federados/espalda 100mts)

*Suárez, Patricia – Atletismo pista (sub-16/femenino/libre/295 mts con vallas)

*Vega, Milagros – Lanzamiento de bala (+17/femenino/personas con discapacidad)

*Garay, Marilyn – Atletismo pista (sub-16/libres/2.000 mts)

*Iturriz, Thiago Luis – Atletismo pista (sub-14/masculino/libre/1.200 mtos)

*Suárez, Lucía – Atletismo pista (sub-14/femenino/libre/1.200 mts)

*Ibañez, Alexander – Lucha (sub-14/masculino/libre/66 kg)

*Alé, Justín Elías – Lucha (sub-14/masculino/libre/34 kg)

*Lorenzo, Tiziano – Taekwondo (sub-14/masculino/libre/65 kg)

Cabe destacar que, por iniciativa del intendente de Tigre, Julio Zamora, el Municipio se encuentra planificando la construcción de la primera pista de atletismo de la zona norte. En paralelo, la gestión avanza en las obras de los nuevos microestadios de Benavídez y Don Torcuato. El entramado de infraestructura deportiva del Gobierno local cuenta, además, con 18 polideportivos, 15 piletas climatizadas y canchas de básquet, vóley y fútbol tenis en plazas.

ACERCA DE PARA TODOS

Para Todos es un diario / periódico / medio de comunicación de la Zona Norte del Conurbano Bonaerense, con noticias e información de los distritos de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Malvinas Argentinas y José C. Paz; y sus barrios aledaños (La Lucila, Olivos, Carapachay, Munro, Villa Martelli, Villa Adelina, Martínez, Boulogne, Acassuso, Beccar, Victoria, Virreyes, Carupá, Rincón de Milberg, General Pacheco, Don Turcuato, Ricardo Rojas, Villa La Ñata, Dique Luján, Benavídez, Villa de Mayo, Grand Bourg, Los Polvorines, Ing. Adolfo Surdeaux y Tortuguitas) ofreciendo un resumen de noticias e informaciones de la Región Metropolitana Norte (Zona Norte del Gran Buenos Aires ó Conurbano Norte) y la Zona Noroeste del Gran Buenos Aires.

Bien posicionado en buscadores, figura primero en el buscador de google si usted consulta por Noticias de la Zona Norte del Gran Buenos Aires. Y cuarto en la primera página si solo coloca Noticias de la Nona Norte.

Otra forma de encontrarnos es: Noticias e informes de José C. Paz. Noticias e informes de Vicente López. Noticias e informes de Olivos. Noticias e informes de La Lucila. Noticias e informes de Munro. Noticias e informes de Carapachay. Noticias e informes de Villa Martelli. Noticias e informes de San Isidro. Noticias e informes de Martínez. Noticias e informes de Villa Adelina. Noticias e informes de Boulogne. Noticias e informes de Beccar. Noticias e informes de San Fernando. Noticias e informes de Victoria. Noticias e informes de Virreyes. Noticias e informes de Carupá. Noticias e informes de Tigre. Noticias e informes de Rincón de Milberg. Noticias e informes de General Pacheco. Noticias e informes de Don Torcuato. Noticias e informes de Benavídez. Noticias e informes de Villa La Ñata y Dique Luján. Noticias e informes de Malvinas Argentinas. Noticias e informes de Los Polvorines. Noticias e informes de Grand Bourg. Noticias e informes de Tortuguitas. Noticias e informes de Villa de Mayo. Noticias e informes de Ingeniero Adolfo Surdeaux.

Editor: Claudio Omar Antunovich