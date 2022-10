Julio Zamora en Tigre centro: “A través de los foros de la juventud vamos a construir herramientas para la participación ciudadana”

Lo afirmó el intendente en la Sociedad de Fomento Mariano Moreno, donde mantuvo un encuentro con más de 90 jóvenes que explicaron sus inquietudes y las problemáticas que afectan a su comunidad. Los temas que se abordaron fueron: transporte público, educación, seguridad, empleo, bullying, entre otros.

El intendente Julio Zamora junto a su equipo de trabajo se reunió con más de 90 jóvenes de la localidad de Tigre centro, en la Sociedad de Fomento Mariano Moreno. Durante el encuentro, los vecinos y vecinas explicaron sus inquietudes y las problemáticas que afectan a su comunidad. El objetivo de la propuesta es el intercambio de ideas para generar una agenda de políticas públicas del Municipio.

“Como en todas las reuniones con jóvenes, esta estuvo llena de propuestas, ideas y análisis de problemas. Nos conmueve cómo se preocupan por lo público los de su generación. Se trataron temas vinculados a la educación, a la cultura, al trabajo, la seguridad y al futuro, en donde hay una energía muy fuerte por ser protagonistas. A través de los foros de la juventud vamos a construir herramientas para la participación ciudadana”, mencionó el jefe comunal.

En relación, el intendente agregó: “Hay una gran infraestructura que tiene el Municipio vinculada a propuestas educativas, laborales, culturales y deportivas pero se ven poco utilizadas, entonces el objetivo es pensar qué estrategias utilizamos en conjunto con los jóvenes para lograr que todos se encuentren en lo que ofrecemos, y en eso creo que la participación es fundamental porque nos permite que nos aporten ideas, por un lado, y también nos facilita llegar a otras personas que no vienen a la reunión. Que la juventud le dedique horas a esta convocatoria realmente es gratificante y nos da la esperanza de que hay un futuro mejor”.

En el transcurso del encuentro, el intendente y los jóvenes intercambiaron ideas para la elaboración de políticas públicas vinculadas a la demanda de transporte público que circule cerca de los polideportivos y necesidad de incorporar luminarias y cámaras de seguridad por la zona de la calle Ruperto Mazza. Además, se mencionaron cuestiones edilicias de instituciones educativas y la necesidad de acompañamiento para los centros de estudiantes.

También, se plantearon las dificultades de conseguir empleo y continuar con estudios superiores luego del nivel secundario. Por otra parte, se conversó sobre la problemática del bullying y la concientización del uso de las redes sociales.

Candela, perteneciente al grupo scout de Nuestra Señora de Carupá, dijo: “En la reunión estuve cómoda, me gustó que se hable de diferentes cosas y que al Municipio le importe apoyar a todos los presentes. Me sentí escuchada por el intendente Julio Zamora y mi aporte fue plantear la necesidad de que los jóvenes puedan salir de la calle y unirse a grupos para realizar actividades que los ayuden a su futuro”.

Por otro lado, Cielo, vecina de Tigre centro, mencionó: “Estoy muy contenta que se puedan acercar vecinos de otros barrios para tener intercambios de ideas y sacarse dudas e incertidumbres que tienen los jóvenes. El espacio que nos brindan nos pone muy contentos porque somos nosotros los que tenemos que tirar para adelante. El Municipio de Tigre nos ofrece un montón de oportunidades y estoy feliz de poder vivir acá”.

