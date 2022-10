CAME: “Para las pymes comerciales es fundamental el Ahora 30”

Así lo destacó el presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Alfredo González, durante el lanzamiento oficial del programa de consumo ‘Ahora 30’ realizado por el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, y el secretario de Comercio, Matías Tombolini. Además, entre otros temas, el gobernador Axel Kicillof cerró el Encuentro Federal Pyme de CAME (ver abajo).

El titular de CAME Alfredo González, destacó la importancia del plan puesto en marcha el viernes pasado por Massa y que está destinado a la venta de televisores, celulares, lavarropas y aires acondicionados de producción nacional. “La tasa de financiamiento del 48% es un estímulo al consumo teniendo en cuenta que se ubica en la mitad de la que se cobra actualmente para el pago de resúmenes de tarjetas de crédito”, dijo González.

A su vez, Massa afirmó que “estamos poniendo en marcha un programa que cuida y que apuesta al mercado interno y a la producción de todos los argentinos”. Por su parte, Tombolini aseguró que “este programa es un paso más en el camino iniciado por el Ministerio de Economía, al generar mano de obra nacional y promover al comercio de barrio”. Por último, el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, hizo hincapié en la importancia de estimular la microeconomía.

Desde CAME se destaca la incorporación de comercios físicos pequeños y medianos al programa, los cuales deberán hacer su registro en la página web de la Secretaría de Comercio para poder contar con los beneficios. “Hacemos un llamado a todos los locales pyme de venta de electrodomésticos a que se registren en el sistema del Ahora 30 para poder comercializar los productos acordados. El compromiso tiene que ser de todos los sectores involucrados. Por eso, necesitamos que las entidades bancarias hagan su parte con el aumento de los límites de crédito de las tarjetas”, concluyó González.

El sitio web dispuesto por Comercio para la inscripción es: www.argentina.gob.ar/ahora30.

OTRO TEMA

(*) Axel Kicillof cerró el Encuentro Federal Pyme de CAME

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) cerró con la presencia del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el Encuentro Federal Pyme. “Hoy nos toca estar presentes en la provincia que concentra la mayor producción industrial pyme de la Argentina y proporciona, en valor absoluto, la mayor cantidad de puestos de trabajo”, destacó el presidente de la entidad, Alfredo González.

Por su parte, Kicillof invitó a los empresarios pequeños y medianos a ser parte de un “modelo de crecimiento con industria, con producción, con mercado interno y con inclusión”.

En el marco del encuentro empresarial organizado por CAME y la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata (UCIP) en el Hotel Provincial de la ciudad balnearia, el Gobernador destacó que la economía provincial creció un 11,4% en la pospandemia. “Ha habido una recuperación, pero hay que darle un grado mayor de sostenibilidad”, dijo y resaltó que “a través del Banco Provincia lanzamos líneas de crédito productivo para apuntalar el desarrollo de las pymes bonaerenses”.

En ese sentido, añadió: “Si no tenemos un mercado interno vigoroso, si no hay demanda ni consumo, nuestras pymes sufren. Lo mismo pasa si los saldos disponibles de la liquidez bancaria se usan para la especulación y no redundan en un incremento del crédito productivo”.

Asimismo, González expresó que “en CAME somos conscientes de que a las pymes todo nos cuesta más. Nos cuesta retener a nuestros talentos, nos cuesta conseguir financiación de los bancos y nos cuesta obtener los insumos para fabricar nuestros productos. Pero, pese a ello, siempre luchamos por conseguir lo que necesitamos”. Además, coincidió con el Gobernador en que “es necesario generar una espiral de mayor consumo para que las empresas crezcan”.

Por otra parte, el titular de la UCIP, Blas Taladrid, pidió a Kicillof “aprovechar la oportunidad que nos brinda a Mar del Plata la exploración offshore para generar trabajo y mejorar así la calidad de vida de la comunidad”. Del mismo modo remarcó la necesidad de mejorar la conectividad aérea, marítima y ferroviaria tanto por el turismo como por la producción.

En cierre del evento, del que participaron alrededor de 300 empresarios pymes, estuvieron también presentes el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires, Augusto Costa; el presidente de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA) y vicepresidente 1° de CAME, Alberto Kahale y el secretario general de CAME, Ricardo Diab.

