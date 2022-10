Julio Zamora en General Pacheco: “Las reuniones son una herramienta poderosa para diseñar una agenda municipal que aborde las problemáticas y las necesidades de los jóvenes”

“Debemos tener una perspectiva integral y escuchar atentamente la mirada que tiene la juventud sobre la realidad del distrito”, fue el mensaje del intendente durante un nuevo encuentro con la comunidad joven del partido. Allí, señaló la importancia de establecer un canal de diálogo para generar propuestas innovadoras en materia de medio ambiente, diversidad, educación y más.

Junto a su equipo de trabajo, el intendente de Tigre, Julio Zamora, mantuvo un encuentro con jóvenes de diferentes localidades del distrito, con el objetivo de generar propuestas e ideas centradas en sus problemáticas más urgentes. En las instalaciones del Club Pacheco, se abordaron diferentes tópicos vinculados a las necesidades de la comunidad joven en materia de medio ambiente, diversidad, primer empleo, educación y deporte.

“Las reuniones son una herramienta poderosa para diseñar una agenda municipal que aborde las problemáticas y las necesidades de los jóvenes. Quienes se acercaron tuvieron múltiples visiones en un marco muy cordial y eso hace que nos vayamos contentos. En un futuro pretendemos realizar un foro de la juventud, que sea diverso y agrupe a todos los vecinos y vecinas de Tigre para llenar de contenido y energía a la acción local en cada barrio”, expresó el jefe comunal.

Y añadió: “Somos conscientes que tenemos que saber cómo construir una visión colectiva de las necesidades y preocupaciones que tenemos dentro de la comunidad. Hay que generar una vinculación mayor entre las personas y tener un trato respetuoso con la naturaleza, eso lo saben muy bien. Debemos contar con una perspectiva integral y escuchar atentamente la mirada que tiene la juventud sobre la realidad del distrito”.

Durante la actividad, el intendente escuchó las inquietudes de las y los presentes y dialogó sobre la proyección de una nueva pista de skatepark –además de la que el Municipio ya construyó sobre Av. Liniers y Camino de los Remeros-, y el armado de un consejo consultivo de artistas locales para que puedan debatir y generar propuestas. También analizaron políticas vinculadas a la capacitación de docentes en temas de perspectiva de género; talleres de primer empleo y orientación vocacional; cambios de conductas en referencia al cuidado del ambiente y problemáticas de discriminación; y el saneamiento del Río Reconquista.

Lucas, vecino de Don Torcuato que participó del encuentro, señaló: “Estuvo bueno hacer el descargo de lo que nos pasa, necesitábamos expresar nuestra realidad. Está bueno el espacio y me gustaría que se desarrolle lo del skatepark porque va a dar frutos. Estoy de acuerdo con todo lo que se habló y para mí no hay nada más importante que se nos escuchen. Tenemos mucha potencia y ganas”.

Hasta el momento, las reuniones con jóvenes se han realizado en las localidades de Benavídez, Troncos del Talar, en el barrio Almirante Brown de El Talar, en Las Tunas y en el centro de General Pacheco. El objetivo es convocarlos a dialogar y generar nuevas propuestas, ideas y proyectos que permitan un desarrollo integral a toda la comunidad joven del partido para los próximos años.

“Creo que el diálogo nos va a ayudar a salir de nuestra comodidad de decir ‘tengo esta necesidad’ pero hay otro que tiene otra y es importante al igual que la mía. Eso es lo enriquecedor de estos encuentros y está bueno que agarremos la bandera y defendamos nuestros derechos. Hay consecuencias de generaciones anteriores que debemos afrontar”, comentó Melani. Por su parte, Ángela, dijo: “Esto es algo nos merecíamos, tener un espacio para que nos escuchen. Agradezco la oportunidad que nos dio el Municipio, me pareció muy interesante lo que se habló, por ejemplo, lo de sacar a los chicos de las calles”.

