El intendente Ishii junto al ministro Perczyk entregaron 1.500 netbooks en José C. Paz

El Intendente Mario Ishii acompañado por el Ministro de educación de la Nación, Jaime Perczyk realizaron la entrega de computadoras portátiles del programa Conectar Igualdad

El intendente de José C. Paz, Mario Ishii, junto al Ministro de Educación de la Nación Mg. Jaime Perczyk, realizaron el acto de entrega de 1.500 Netbooks del Programa “Conectar Igualdad” a estudiantes de segundo año de escuelas secundarias de José C. Paz.

Como parte de la política de inclusión digital que lleva adelante el estado nacional durante el acto se entregaron 424 netbooks sumando a un total de más de 1.500 ya entregadas durante este año, con material educativo, tecnológico y despliegue de conectividad.

El intendente Mario Ishii agradeció al gobierno nacional, al Presidente Fernández e instó a los chicos a que “en José C. Paz no se termina el secundario, sino que termina en la Facultad, porque ustedes son el futuro de José C. Paz” enfatizó.

Estuvieron presentes también del ministerio de Educación el Asesor Ejecutivo Mario Caputo, el Rector de la Universidad Nacional de José C. Paz Abog. Darío Kusinsky; el secretario de Educación municipal, Prof. Mario Martínez; padres, directivos escolares y alumnos pertenecientes a las escuelas secundarias N° 24 y de Educación Técnica N° 2 y 3.

La comuna apuesta firmemente estas propuestas educativas de inclusión acompañando a los estudiantes a enriquecer el uso educativo de las netbooks.

