Junto a mujeres referentes de instituciones, el Municipio de Tigre realizó un encuentro de concientización sobre la detección temprana del cáncer de mama

La concejala Gisela Zamora encabezó un agasajo para vecinas que trabajan dentro de la comunidad y destacó las políticas públicas vinculadas a la prevención, en el marco del Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer de Mama. La actividad contó con una entrega de reconocimientos a personas que atravesaron dicho proceso, además de una merienda y un show musical.

En el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el Municipio de Tigre llevó adelante un encuentro junto a decenas de mujeres referentes de instituciones de bien público del partido, con el propósito de concientizar y sensibilizar sobre la prevención y la detección temprana. La concejala Gisela Zamora compartió la actividad realizada en las instalaciones del Club de Leones del centro de la ciudad.

“Estamos transitando un mes importante para todas las mujeres como es octubre y nos sumamos nuevamente a esta campaña que tiene que ver con la prevención y la lucha contra el cáncer de mama. Nos reunimos con vecinas de diferentes instituciones para poder trabajar en conjunto sobre la difusión de todas las políticas que el Municipio de Tigre tiene para ofrecer. Queremos continuar salvando vidas para que puedan cumplir con sus proyectos, sueños y para eso es fundamental que se acerquen al dispositivo de salud gratuito que tenemos en la gestión”, expresó la edil.

Y agregó: “El Municipio de Tigre cuenta con dos mamógrafos; un resonador magnético, que también sirve para detectar todo tipo de tumores; los móviles que recorren todos los barrios para que las mujeres puedan hacerse los chequeos y una política pública vinculada a la concientización con campañas sobre la importancia de efectuarse los controles”.

En el inicio de la actividad se proyectó un video institucional que repasó los avances en materia de salud para las mujeres. En ese aspecto, se detalló la incorporación de dos mamógrafos en el HDI de Don Torcuato y en el Hospital Materno Infantil “Dr. Florencio Escardó”, donde además funciona un servicio de diagnóstico por imágenes con ecógrafo, mastología y ginecología para darles a las vecinas una cobertura integral. A su vez, se llevaron adelante campañas de prevención de cáncer de cuello de útero y de mama; lo que permitió detectar casos con patologías ginecológicas. Entre el 2021 y 2022 se realizaron más de 700 intervenciones de esta índole.

“Es una satisfacción enorme ver este crecimiento que ha tenido el Municipio de Tigre de la mano del intendente Julio Zamora y la concejala Gisela Zamora en función a la salud de la mujer. Esto es una política que no se detiene en este Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de mama sino que es una progresión en los servicios de ginecología, de mastología, para controlarse, tener una detección temprana y curarse. Estoy muy feliz de verlas que han superado el proceso; son un ejemplo de superación. La idea es que salgan de acá y el mensaje se multiplique”, expresó la directora general de Salud del Municipio, Alejandra Fontao.

En el transcurso del evento, las autoridades comunales entregaron reconocimientos a referentes de instituciones de bien público que trabajan en pos del bienestar de la comunidad, como también a vecinas que lograron superar el cáncer en alguna oportunidad. Asimismo, se llevó adelante una mención especial para la vecina Vicenta Facciolo, quien fue nombrada ciudadana ilustre del partido a sus 100 años de edad, mediante un Decreto Municipal por su labor como ex Dama Rosada.

Durante el agasajo, además, las presentes disfrutaron de una merienda de camaradería y un show musical. “Me encantaba trabajar para ayudar a las personas pero ya no tengo muchas fuerzas. En todos los años que pase, me han tratado de maravilla. Agradezco a la concejala Gisela Zamora por este reconocimiento y por el que me hizo en mi último cumpleaños”, sostuvo Facciolo.

Por su parte, Carolina, quien venció al cáncer hace un tiempo, destacó el reconocimiento del Municipio y dijo: “Esto significa vida. Hay que darse cuenta que uno es más fuerte de lo que cree, la verdad que doy gracias al apoyo que tuve en mi familia, amigos y compañeros del trabajo. No tengan miedo de controlarse, están todas invitadas al Hospital Materno Infantil a hacerse los chequeos, eso es fundamental”

