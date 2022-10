Santilli y Cernadas se reunieron con vecinos de Gral. Pacheco

Dialogaron con vecinos acerca de sus problemas.

Luego de una recorrida por el Delta donde dialogaron con vecinos acerca de sus problemas, el Diputado Nacional y el Presidente del Concejo Deliberante de Tigre participaron de un encuentro con más de un centenar de vecinos

“Venimos de recorrer las islas con Segundo, hay robo de motores, repuestos y lanchas ¿y que hace el estado?, mira para otro lado. Hay toma de terrenos y el gobernador no está, el comerciante que visitamos en este centro comercial está ahogado con impuestos y a punto de cerrar su Pyme y nadie le aporta una solución…Nosotros tenemos que ganar el año que viene y tomar las decisiones desde el primer día de gobierno”, expresó Diego Santilli.

En ese mismo sentido Cernadas enfatizó “Tenemos que tener los consensos para poder hacer las transformaciones que necesitamos, tenemos que estar preparados porque sabemos que los vecinos de Tigre exigen un Municipio mejor. Estamos verificando que no se están ejecutando obras de infraestructura en escuelas y otras partidas, pero queremos que los vecinos estén tranquilos que todo lo que ellos no hagan lo vamos hacer nosotros en el 2023”.

Luego de las palabras, los vecinos comenzaron a hacer preguntas y plantear problemáticas sobre la educación, la falta de clases en colegios de gestión estatal, el avance de la inseguridad, y cuestiones vinculadas al sistema de salud.

Antes de despedirse Santilli les pidió a los vecinos que no aflojen “No nos resignemos, que no nos resignen, sigamos luchando, yo sé que se puede, tenemos una provincia maravillosa, llena de potencialidades capaz de producir alimentos, producimos el 70% de los autos del país en el cordón norte del conurbano, refinamos combustible y fundamentalmente exportamos conocimiento. Sigamos trabajando, y no bajemos los brazos” concluyó.

