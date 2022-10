La iniciativa brinda acompañamiento a personas que quieren formar familia, como también a los niños, niñas y adolescentes que están en situación de adoptabilidad. Por un lado se realizan talleres y entrevistas individuales de formación y asesoramiento y por otro, un ciclo de encuentros para quienes ya están inscriptos en el Registro Central de Aspirantes.

El Municipio de Tigre lanzó el programa Afianzando Lazos que promueve la adopción en el distrito, mediante talleres, entrevistas y ciclos de encuentro. El objetivo es brindar acompañamiento a aquellas personas que quieran formar familia a través de un proyecto adoptivo, como también a niños, niñas y adolescentes que están en situación de adoptabilidad en hogares convivenciales.

La secretaria de Mujeres, Géneros e Infancias, Nadia Olivieri, aseguró: “Este programa viene a dar cuenta de la necesidad de que las familias se puedan postular para el proceso de adopción, pensando en poder brindarle un contexto de amor y familiar a niños que están en situación de vulnerabilidad, y que por alguna razón no pueden volver a su familia de origen. Esta iniciativa tiene por objetivo no solo ser parte de las vinculaciones, brindando calidad de las mismas para que esto no signifique revocar decisiones, sino también incentivar a que más personas quieran cambiar la vida de algún niño, niña o adolescente que esté en dispositivos institucionales. Esto forma parte de todo el trabajo que viene desarrollando el Municipio de Tigre de la mano de Julio Zamora, fortaleciendo políticas dirigidas a los más chicos”.

Para los adultos la construcción de un proyecto adoptivo es un camino con dudas, expectativas y temores a raíz de varios mitos que se encuentran arraigados en la sociedad. Con el fin de brindar acompañamiento y orientación, se pensó en dos instancias de preparación: por un lado talleres y entrevistas individuales de información y asesoramiento para personas que se encuentran en los primeros pasos de la elaboración de su proyecto de familia, y por el otro un ciclo de encuentros para acompañar a quienes ya se encuentran inscriptos en el Registro Central de Aspirantes a Guarda con fines de Adopción.

El dispositivo Afianzando Lazos trabaja de manera articulada con los juzgados de Familia en el acompañamiento de los procesos y vinculaciones. En pos de visibilizar la temática de la adopción, junto a otros efectores que conforman una mesa zonal y una mesa provincial de trabajo se elaboran estrategias que fortalezcan las diversas instancias de procesos adoptivos, con miras a generar políticas públicas que garanticen los derechos de niños niñas y adolescentes a vivir en una familia.

Para consultas y/o inscripciones enviar un mail a: [email protected]

