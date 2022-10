Jorge Macri en los medios

“Me apasiona trabajar en una ciudad que es referente y un faro en el país”, dijo, entre otras cosas, en reciente declaraciones periodísticas Ministro de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, y referente de Vicente López.

“Los cortes, los conflictos, el aumento de los alimentos y los alquileres, están cruzados por la misma variable; la inflación. Y el gobierno no se hace cargo de esta realidad que golpea a los salarios, las jubilaciones y a todos los argentinos”, dijo Jorge Macri, en declaraciones a Radio con Vos 89.9

Sobre su tarea en CABA como Ministro de Gobierno, aseguró: “Me apasiona trabajar en una ciudad que es referente y un faro en el país. Agradezco a Horacio por el espacio que me dio para que se escuchen mis ideas. Seguiremos trabajando y defendiendo a la Ciudad de un kirchnerismo que trata de romperla todos los días”.

Y añadió: “El presupuesto intenta cerrar los números, nada más que eso. Proyectan un 60% de inflación para el año próximo y es una catástrofe. Nosotros vinimos a cambiar la forma de hacer política, o somos el cambio o no somos nada”.

(*) “Sobra esfuerzo pero no hay premio, este país debe ser para los buenos y no para los vivos”

Sostuvo Jorge Macri, en declaraciones a la señal de cable LN+.

Luego, agregó: “Esta roto el ejemplo, y si los que más tienen hacen lo que quieren, que queda para los de abajo. Hay que reconfigurar esta Argentina y más lo que tenemos responsabilidades. Sobra esfuerzo, pero no hay premio. Este país debe ser para los buenos y no para los vivos”.

Para finalizar, y dejando en claro el trabajo que viene haciendo Juntos por el Cambio, el Ministro de Gobierno, Jorge Macri, aseguró: “Estamos trabajando en un plan integral para el país, haciendo foco en la cuestión económica. Debemos ser diferentes al kirchnerismo para poder transformar la realidad de los argentinos”.

(*) “Nunca la parte es más importante que el conjunto”

Señaló Jorge Macri, en declaraciones a la prensa en la presentación del C40 y respecto a las declaraciones políticas de Facundo Manes.

“La unidad de Juntos por el Cambio está garantizada. Y eso nos lleva a representar diferentes ideas. Por eso, nunca la parte es más importante que el conjunto y no debemos generar más angustia en la gente”, dijo Jorge Macri.

Luego, agregó: “Somos una alternativa para mucha gente y eso lo debemos tener en claro”.

Para finalizar, el ministro de Gobierno y referente de Vicente López, Jorge Macri, puntualizó al referirse a la situación del país: “Todos los bloqueos y los problemas sociales que tenemos son responsabilidad del gobierno. Están destruyendo el nivel de ingreso de la gente con una inflación que rompe los salarios día a día”.

