El intendente Mario Ishii recuerda a Rubén “Cacho” Caporaletti

A 11 años de su Fallecimiento

El intendente Municipal de José C. Paz, Dr. H. C. Mario Ishii recuerda al cumplirse once años del fallecimiento de Rubén “Cacho” Caporaletti, ciudadano ilustre y funcionario municipal que acompañó al intendente durante muchos años trabajando por la educación y crecimiento de José C. Paz.

“Cacho fue un puntal importantísimo en los primeros años de mi gestión, hasta su fallecimiento. Por ello también tenemos un hospital que lleva su nombre, fue uno de los que permanentemente hablábamos para tener nuestra Universidad y proyectábamos juntos el crecimiento del distrito a través de la educación, era un apasionado por la educación, el trabajo y su Pueblo”, expresó Ishii.

RUBEN ALEJANDRO EUGENIO CAPORALETTI UN “CACHO” DE JOSÉ C. PAZ

Como lo describe en su biografía el director del Museo Histórico de José C. Paz Alberto Julio Fernández:

El 7 de octubre de 2.011, falleció en José C. Paz, Rubén Alejandro Eugenio Caporaletti, “Cacho” para todos. Nació en Caucete, provincia de San Juan, el 19 de enero de 1933. Segundo hijo de Lauro Caporaletti y Teresa Di Santo.

En 1.946 llegó la familia a José C. Paz y desde entonces para Cacho este pueblo fue su morada y el desvelo en su diario trajinar. Muy joven, contrajo matrimonio con una docente juninense, Ana María Galante, de cuya unión nacieron tres hijos: Sergio, Jorge y María Laura.

Laboralmente se desempeñó primero en el ferrocarril, después en Laboratorio Casasco y posteriormente poseyó una distribuidora de medicamentos.

Desde su juventud se comprometió con José C. Paz trabajando y luchando por su progreso. Primero en el club Defensores, en el cuál jugó al fútbol. Posteriormente en el Karting Club y en representación de este integró la Federación de Entidades de Bien Público de José C. Paz, la cual presidió por muchos años.

Bajo su presidencia se luchó por conseguir para la zona asfaltos, luz a mercurio, gas natural, cloacas, agua corriente, escuelas. Se elaboraron un sin fin de proyectos, algunos se concretaron: Escuela Técnica Nº 1, Escuela Nacional de Comercio, Escuela del Barrio San Gabriel, Escuela de los Altos de José C. Paz, Centro Regional de la Universidad Nacional de Luján, gas natural, reordenamiento de tránsito en el centro de la ciudad. Se realizaron cada año los festejos por el aniversario de la declaración de ciudad: exposición industrial, torneos deportivos, exposición de artes y concurso de manchas, actuación del Coro Polifónico, elección de la reina.

En política militó siempre en el Justicialismo. En 1983 fue electo Concejal de General Sarmiento y como tal presidió el bloque de concejales. Al crearse el partido de José C. Paz, se desempeñó como secretario del Concejo Deliberante y desde 1999 como secretario de Gobierno del intendente Mario Alberto Ishii, preocupándose especialmente por la Educación y la Cultura.

Dos años antes de su muerte, en visita al distrito de la presidenta de la República, Dra. Cristina Fernández de Kirchner, le entregó el reconocimiento como “Ciudadano ilustre de José C. Paz”.

Nos dejó un gran legado: la honestidad, la vocación de servicio, la preocupación por el bien común, la educación, la cultura y sus distintas expresiones. El mejor homenaje que podemos brindarle es vivir los valores que nos legó.

