Teatro: Lo que termina mal, no termina

Todos los domingos de octubre a las 18 hs

Bajo la dirección de María Antonella Ortiz en el Teatro Jufré (Jufré 444, CABA) se presenta “Lo que termina mal, no termina”, los domingos de octubre a las 18. La puesta es una comedia dramática, que reflexiona sobre lo que une a los seres humanos. En noviembre, asimismo, se presentará en Espacio Callejón, Humahuaca 3759.

Un testamento hace que se separe la hermandad. Una pandemia mundial saca lo peor de las personas. Un accidente recuerda que la familia se construye y también puede desmoronarse en poco tiempo ¿Es más fácil odiar para alejar? ¿O la distancia con amor? Cuatro historias exploran los vínculos fraternales y la alegoría de los finales.

“Lo que termina mal, no termina” sube a escena en el Teatro Jufré (Jufré 444, CABA) los domingos de octubre a las 18. La dirección y la dramaturgia están a cargo de Maira Antonella. Actúan Federica Yebra, Benjamín Avilés, también Florencia Cura, Flavia Girod, Martina Kuriger, Matías Quiroga, Facundo Sánchez y Constanza Turri.

¿Qué nos une como seres humanos? ¿Qué es lo importante? ¿Cuánto es lo que guardamos para que todo esté en calma? La asistencia de dirección de la obra es de Sergio Martire. El diseño y la gráfica son de Tomás Sívori. El vestuario y la escenografía, de Ayelén Pellegrino. Y la iluminación es de David Seiras.

Una hipótesis plausible es que cuando algo no termina bien, en realidad ese rumeo en la cabeza es lo que no termina. “Lo que termina mal, no termina” se resuelve en 70 minutos.

En noviembre, asimismo, se presentará en Espacio Callejón, Humahuaca 3759.

Para reservar entradas visitar, https://www.alternativateatral.com/obra80724-lo-que-termina-mal-no-termina

(Fuente: denorteanorte.com).