Nuevas declaraciones periodísticas de Jorge Macri

Jorge Macri es Ministro de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y referente de Vicente López.

“Lo que se rompió hace años es la confianza y el diálogo requiere confianza. Si no es con honestidad no sirve para nada. Por eso tenemos una gran oportunidad con el tratamiento en el Congreso del presupuesto, que es donde debemos dialogar para resolver los problemas de la gente”, dijo Jorge Macri en declaraciones periodísticas.

Con respecto a las PASO, el Ministro de Gobierno, Jorge Macri, aseguró: “Nosotros creemos que las reglas electorales para el año próximo no se deben tocar. Pero si el kirchnerismo quiere manipular el sistema electoral, encontraremos los mecanismos de competencia. Lo central es sostener la unidad más allá de los intentos del gobierno por dividirnos”.

Sobre cómo la gente ve a la política, Jorge Macri fue muy claro: “Nunca me enojo con la opinión de la gente pero no todos somos iguales. Estoy en gestión, camino la calle y la gente respeta lo que hacemos. Todos los días hacemos cosas que le cambian la vida a los vecinos ya sea con una obra o cerrando un bunker de droga”.

En tanto, en declaraciones a Radio Delta 90.3, dijo: “La discusión de las PASO como la ampliación de la corte son temas separados pero que en algún lado se tocan. No podemos cambiar leyes para el beneficio de algunos. El intento de ampliar la corte es otra cortina de humo para que no se hable del desastre que es la economía”,

Y, además, agregó: “La inflación es cada vez más alta, el dólar sube y los alimentos en el supermercado aumentan. A la gente le interesan estos temas y que fin de mes no sea el 15”.

Para finalizar, el ministro de Gobierno, Jorge Macri, aseguró: “Si el presupuesto es serio y no es un dibujo lo vamos a acompañar. Este debate en el Congreso es una buena oportunidad para generar acuerdos y consensos”.

