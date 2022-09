San Fernando festejó el Día del Jubilado con Palito Ortega y más de 3.500 vecinas y vecinos

El Intendente Juan Andreotti acompañó la celebración con integrantes de Centros de Jubilados y de los Polideportivos, con el show del astro musical, espectáculos de tango y folklore, y sorteos. “San Fernando es una ciudad muy linda por el trabajo de varias generaciones; nuestros adultos mayores le dieron mucho al Municipio y nosotros nos debemos a ellos, trabajando para mejorarles la calidad de vida”, dijo el Jefe Comunal.

La Secretaría de Deportes del Municipio de San Fernando organizó una alegre y colorida celebración del Día del Jubilado en el Parque Náutico con más de 3.500 vecinas y vecinos que disfrutaron un día inolvidable, cuyo broche de oro fue un recital de Palito Ortega.

El Intendente Juan Andreotti participó del festejo y dijo: “Volvimos a encontrarnos luego de dos años que no pudimos hacerlo por la pandemia, a vernos las caras, abrazarnos y celebrar la vida, y a homenajearlos. San Fernando es una ciudad muy linda por el trabajo de varias generaciones; nuestros adultos mayores le dieron mucho al Municipio y nosotros nos debemos a ellos, trabajando para mejorarles la calidad de vida y hacerlos más felices. También agradecemos a PAMI, a través de Luana Volnovich y Lucas Boyanovsky, por ayudarnos y ser parte de esta fiesta”.

Y el famoso cantautor Ramón ‘Palito’ Ortega, comentó: “He recorrido todo el país, toda la provincia de Buenos Aires, y siempre es una alegría visitar los lugares donde me encuentro con gente que me recibe con tanto cariño y amor. Después de más de 50 años de carrera, estoy subiendo a los últimos escenarios, así que es una buena oportunidad para agradecerles profundamente todo lo que me han dado a lo largo de mi carrera. Muchas gracias de todo corazón, que Dios los bendiga a todos y muchas felicidades”.

En cuanto a los agasajados, Laura dijo: “Genial, extraordinario, el show de Palito Ortega me emocionó, nos hizo volver a nuestra época y sentirnos contentas. Nosotros vamos a la colonia y es muy lindo, los profesores son muy atentos”.

Estela agregó: “Juancito y el papá nos cambiaron la vida porque San Fernando tiene vida, me acuerdo hace años y hoy no hay más chicos por la calle, porque van a los polis y se entretienen. Es maravilloso esto, y la gestión extraordinaria: una organización, es una felicidad total”.

Marta dijo: “Estoy feliz por el día que pasé, y encima poder escucharlo a Palito. Muchísimas gracias al Intendente por este día maravilloso. Palito es de nuestra época, nuestro ídolo, estamos muy felices con las chicas”.

Y Santina finalizó: “Pasamos un día hermoso, re lindo, recordando viejos tiempos. Nos conocemos todos del Club de Jubilados del Barrio Fate. Estamos felices y agradecidas por esto al señor Intendente”.

También estuvieron compartiendo el evento la Secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente, Eva Andreotti; los Secretarios de Deporte, Carlos Traverso; de Salud, Marcelo Campos y de Protección Ciudadana, Néstor Pisetta, junto a funcionarios municipales, concejales y consejeros escolares.

ACERCA DE PARA TODOS

Para Todos es un diario / periódico / medio de comunicación de la Zona Norte del Conurbano Bonaerense, con noticias e información de los distritos de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Malvinas Argentinas y José C. Paz; y sus barrios aledaños (La Lucila, Olivos, Carapachay, Munro, Villa Martelli, Villa Adelina, Martínez, Boulogne, Acassuso, Beccar, Victoria, Virreyes, Carupá, Rincón de Milberg, General Pacheco, Don Turcuato, Ricardo Rojas, Villa La Ñata, Dique Luján, Benavídez, Villa de Mayo, Grand Bourg, Los Polvorines, Ing. Adolfo Surdeaux y Tortuguitas) ofreciendo un resumen de noticias e informaciones de la Región Metropolitana Norte (Zona Norte del Gran Buenos Aires ó Conurbano Norte) y la Zona Noroeste del Gran Buenos Aires.

Bien posicionado en buscadores, figura primero en el buscador de google si usted consulta por Noticias de la Zona Norte del Gran Buenos Aires. Y cuarto en la primera página si solo coloca Noticias de la Nona Norte.

Otra forma de encontrarnos es: Noticias e informes de José C. Paz. Noticias e informes de Vicente López. Noticias e informes de Olivos. Noticias e informes de La Lucila. Noticias e informes de Munro. Noticias e informes de Carapachay. Noticias e informes de Villa Martelli. Noticias e informes de San Isidro. Noticias e informes de Martínez. Noticias e informes de Villa Adelina. Noticias e informes de Boulogne. Noticias e informes de Beccar. Noticias e informes de San Fernando. Noticias e informes de Victoria. Noticias e informes de Virreyes. Noticias e informes de Carupá. Noticias e informes de Tigre. Noticias e informes de Rincón de Milberg. Noticias e informes de General Pacheco. Noticias e informes de Don Torcuato. Noticias e informes de Benavídez. Noticias e informes de Villa La Ñata y Dique Luján. Noticias e informes de Malvinas Argentinas. Noticias e informes de Los Polvorines. Noticias e informes de Grand Bourg. Noticias e informes de Tortuguitas. Noticias e informes de Villa de Mayo. Noticias e informes de Ingeniero Adolfo Surdeaux.

Editor: Claudio Omar Antunovich