Julio Zamora convocó a la comunidad en el Consejo Consultivo de Rincón de Milberg

En el Club Rincón, el intendente de Tigre mantuvo un encuentro con referentes e instituciones de la localidad, con el objetivo de intercambiar ideas sobre las problemáticas que surgen en la ciudad. Además, detalló las obras realizadas por el Municipio en educación, salud, agua potable, cloacas, iluminación, entre otras.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, junto a su equipo de trabajo, encabezó el Consejo Consultivo de la localidad de Rincón de Milberg, que tuvo como fin dialogar con vecinos, vecinas e instituciones sobre problemáticas que afectan a la comunidad. Durante el encuentro se detallaron las obras realizadas por el Municipio destinadas al agua potable, cloacas, establecimientos educativos, sistema de salud, entre otras.

En el Club Rincón, el jefe comunal sostuvo: “Fue una excelente reunión con los vecinos de Rincón y ya estuvimos en casi todo el distrito, tomando nota de las preocupaciones que nos presentan las distintas instituciones. Estos encuentros nos inspiran y nos dan la fuerza para seguir trabajando en el Tigre que todos queremos. Hoy planteamos los desafíos que tenemos en la localidad, atendiendo a la mirada de la comunidad y escuchando sus preocupaciones”.

Durante la reunión el intendente conversó con los vecinos sobre las dificultades del tránsito en la zona, la violencia y el abuso infantil, la prevención a las adicciones y la necesidad de generar espacios de contención y desarrollo humano para los jóvenes. También, se mencionó la importancia de que el Club Ecosol sea un parque público. Además, se destacó la construcción de un Hospital Municipal de Alta Complejidad para fortalecer el sistema de salud y se repasaron las obras de ampliación y reparación en las escuelas de la localidad para atender el crecimiento de las matrículas escolares.

Jorge, vecino de la localidad, expresó: “Estas reuniones con el intendente Julio Zamora me parecen excelentes para que los contribuyentes puedan expresar sus necesidades que son muchas. Gracias a Dios tengo la oportunidad de recorrer mucho el país y Tigre en este momento tiene un manejo excelente. Estoy muy conforme con la gestión actual”.

Los consejos consultivos se realizan en todas las localidades de Tigre por iniciativa del intendente Julio Zamora, con el objetivo de reflexionar sobre la ciudad que los vecinos y vecinas desean para el futuro. Son espacios compuestos por referentes de la comunidad y miembros de instituciones locales comprometidas con el distrito.

Gladys, vecina y abogada especialista en Familia, dijo: “Considero que es importante que la comunidad aporte sus ideas porque quiénes más que nosotros pueden saber lo que hace falta. Me interesaron mucho las propuestas y el Hospital de Alta Complejidad que no sabía que se iba a construir. El intendente Julio Zamora está trabajando a conciencia, por eso tenemos un Tigre cada vez mejor en salud, seguridad y educación, y eso vale mucho”.

Hasta el momento, las reuniones con vecinos y vecinas se realizaron en las localidades de Troncos del Talar, Don Torcuato, General Pacheco, El Talar, Ricardo Rojas, Benavidez, Rincón de Milberg, Dique Luján y Tigre centro.