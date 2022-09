En el Teatro Pepe Soriano, Luis María Pescetti presentó su libro Botiquín Emocional y brindó una charla para docentes y bibliotecarios de Tigre

El reconocido escritor compartió fragmentos de su último material que trata del derecho a las emociones y cómo habilitar conversaciones en la infancia. El intendente Julio Zamora reconoció a Pescetti como visitante ilustre y destacó las políticas públicas de la gestión en materia de niñez.

Junto a decenas de docentes y bibliotecarios de Tigre, Luis María Pescetti presentó su libro Botiquín Emocional y compartió una charla sobre el derecho a las emociones y cómo habilitar conversaciones en la infancia. El intendente Julio Zamora, acompañado de la concejala Gisela Zamora, participó de la actividad en el Teatro Municipal Pepe Soriano.

“Fue un honor recibir a Luis Pescetti para que nos comparta sus experiencias sobre Botiquín Emocional. Aprovechamos para saludar a las, los docentes y bibliotecarios por la conmemoración de sus días y también mostrar lo que venimos haciendo desde el Municipio. Este año, hemos comprado 25 mil libros para distribuir en los estamentos educativos del partido; eso habla de un compromiso con los niños y niñas para generar hábitos de lectura”, señaló el jefe comunal.

Previo al inicio de la charla, el intendente reconoció al escritor como visitante ilustre de la ciudad a través de un Decreto Municipal. Sobre esto dijo: “Quisimos homenajearlo con esta distinción que simplemente simboliza una caricia al alma para él. Ojalá prontamente lo podamos tener con nosotros nuevamente”.

Durante la charla -organizada en conjunto entre el Gobierno local y el Grupo Santillana a través de su sello Loqueleo- el autor se explayó sobre el derecho a las emociones en la infancia, cómo habilitar conversaciones en espacios como las escuelas y de qué manera expresar lo que nos pasa mediante la literatura, el humor y la calidez.

Luis María Pescetti es escritor, músico, comediante y compositor. Trabajó en radio, televisión y teatros de Estados Unidos, España, Colombia, Chile, Brasil, Perú, Uruguay, Cuba, Argentina y México. Entre los premios que recibió se destacan: Grammy Latino (EEUU, 2010), nominación al Grammy Latino en 2017 y 2018, Caniem (México, 2010), Premio Kónex (década 2001-2010) en espectáculos infantiles.

“Me alegró mucho la convocatoria que lograron. Es fundamental cuando uno charla y habla porque de este modo puedo medir la respuesta y la pregunta, enterándome del rebote que tiene lo que digo. Este teatro me parece un espacio precioso y en Tigre conocí una parte que desconocía, es hermoso”, expresó Pescetti.

Cabe destacar que el Municipio cuenta con el programa “Tigre Lectores”, que tiene como finalidad propiciar el derecho a la lectura y la escritura en niños, niñas, jóvenes y adultos de escuelas de gestión estatal del distrito. A lo largo del año, se ofrecen propuestas, actividades y experiencias mediante acciones en conjunto con instituciones educativas.

Gabriela, maestra de la Escuela Primaria N°54 de Benavidez, comentó: “La verdad me encantó, por suerte ya había tenido la posibilidad de estar en la charla que Luis dio en la Feria del Libro. Está buenísimo que tengamos la oportunidad gratuita en Tigre. Me voy con ideas para trabajar con los chicos; es importante que los docentes podamos acceder a la literatura para nuestros alumnos”.

ACERCA DE PARA TODOS

Para Todos es un diario / periódico / medio de comunicación de la Zona Norte del Conurbano Bonaerense, con noticias e información de los distritos de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Malvinas Argentinas y José C. Paz; y sus barrios aledaños (La Lucila, Olivos, Carapachay, Munro, Villa Martelli, Villa Adelina, Martínez, Boulogne, Acassuso, Beccar, Victoria, Virreyes, Carupá, Rincón de Milberg, General Pacheco, Don Turcuato, Ricardo Rojas, Villa La Ñata, Dique Luján, Benavídez, Villa de Mayo, Grand Bourg, Los Polvorines, Ing. Adolfo Surdeaux y Tortuguitas) ofreciendo un resumen de noticias e informaciones de la Región Metropolitana Norte (Zona Norte del Gran Buenos Aires ó Conurbano Norte) y la Zona Noroeste del Gran Buenos Aires.

Bien posicionado en buscadores, figura primero en el buscador de google si usted consulta por Noticias de la Zona Norte del Gran Buenos Aires. Y cuarto en la primera página si solo coloca Noticias de la Nona Norte.

Otra forma de encontrarnos es: Noticias e informes de José C. Paz. Noticias e informes de Vicente López. Noticias e informes de Olivos. Noticias e informes de La Lucila. Noticias e informes de Munro. Noticias e informes de Carapachay. Noticias e informes de Villa Martelli. Noticias e informes de San Isidro. Noticias e informes de Martínez. Noticias e informes de Villa Adelina. Noticias e informes de Boulogne. Noticias e informes de Beccar. Noticias e informes de San Fernando. Noticias e informes de Victoria. Noticias e informes de Virreyes. Noticias e informes de Carupá. Noticias e informes de Tigre. Noticias e informes de Rincón de Milberg. Noticias e informes de General Pacheco. Noticias e informes de Don Torcuato. Noticias e informes de Benavídez. Noticias e informes de Villa La Ñata y Dique Luján. Noticias e informes de Malvinas Argentinas. Noticias e informes de Los Polvorines. Noticias e informes de Grand Bourg. Noticias e informes de Tortuguitas. Noticias e informes de Villa de Mayo. Noticias e informes de Ingeniero Adolfo Surdeaux.

Editor: Claudio Omar Antunovich