Declaraciones de Jorge Macri en los medios

Nuevamente el referente de Vicente López y actual Ministro de Gobierno porteño Jorge Macri tuvo un rol activo en diferentes medios periodísticos.

En declaraciones brindadas a Radio Rivadavia (AM 630), el referente de Vicente López Jorge Macri señaló que es difícil poder hablar con el actual gobierno.

“El presidente recibe al senador Mayans y hacen exhibicionismo de los patoteros. Están siempre redoblando la apuesta y se creen que como tienen poder, la justicia no los puede investigar. Y cuando ellos piden que se suspenda el juicio, piensan que tienen el joystick de la violencia social”, dijo Jorge Macri.

Sobre lo que busca el kirchnerismo para el país, el Ministro de Gobierno señaló: “Es el mismo modelo planteado en Venezuela. La democracia se rige por dos pilares fundamentales: la justicia y la libertad de prensa; y a ambos el gobierno los ataca porque no le gusta ni la independencia de poderes ni los periodistas que no opinan como ellos”.

E indicó: “Desde mi lugar en la Ciudad voy a ayudar para defenderla quienes la quieren romper. Cuando ellos ven que hay gestión, vienen por todo y cuando la pelea se da en el barro hay que meterse en el barro”.

En tanto, en declaraciones a FM Milenium (106.7), Jorge Macri puntualizó: “Siento que el gobierno no habla de los temas que le preocupan a la gente. Ya tenemos un país complejo, donde la clase media está muy mal. Hay que recuperar la cultura del trabajo y darle confianza a los jóvenes para que no se sigan yendo del país”.

Sobre los llamados del gobierno al diálogo, el ministro de Gobierno porteño, aseguró: “A nosotros nadie nos llamó. Pero en los próximos días el gobierno tiene una posibilidad única de ir al Congreso a presentar el presupuesto. Y es ahí donde se hacen los acuerdos y se terminan las palabras

Finalmente, en declaraciones a otro medio periodístico, Jorge Macri insistió: “El lugar para los acuerdos es el Congreso”.

“No vamos a ir a sacarnos una foto porque no resuelve nada, eso es vender humo. Desde el gobierno nunca nos llamaron para dialogar y tampoco hubo voluntad de hacerlo”, recalcó.

Sobre dónde deberían juntarse con el oficialismo, el Ministro de Gobierno porteño, Jorge Macri, mantuvo su postura: “El lugar de los acuerdos es el Congreso y ahora el gobierno va a tener una oportunidad muy buena para contarnos si la inflación va a bajar, si se quitarán impuestos o cuánto se destinará para la lucha contra el narcotráfico”.

En relación con la gestión que se realiza en la Ciudad, Jorge Macrí, aseguró: “Nosotros trabajamos todos los días para mejorar la vida a los porteños. Venimos de cerrar tres bunkers de droga para que el vecino viva mejor. También avanzamos con la puesta en valor del centro histórico y hablamos con comerciantes que agradecen las obras porque esto hace que vengan más turistas”.

“Debemos volver a hacer un país en donde el esfuerzo tenga el valor de siempre. Que haya un premio para todos los que trabajan y la pelean todos los días”, finalizó Jorge Macri, ministro de gobierno porteño y referente de Vicente López.

