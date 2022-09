San Fernando fue sede de la etapa regional de los Juegos Bonaerenses 2022

Más de 300 representantes de San Fernando, Tigre, Escobar, Vicente López, San Isidro, Campana y Zárate compitieron en dependencias sanfernandinas en las categorías Sub 15, Sub 18, Adultos Mayores y personas con discapacidad. La delegación local fue la mayor, con 50 integrantes en esta instancia.

En seis sedes, se llevó a cabo la etapa local de los Juegos Bonaerenses 2022 en San Fernando, de los que participan representantes de los municipios de Tigre, Escobar, Vicente López, San Isidro, Campana, Zárate y el anfitrión, San Fernando, que fue el conjunto más grande con 50 personas.

El sorteo del orden de participación se realizó en la Quinta El Ombú, para luego inscribirse en los espacios donde se compitió: Teatro Martinelli (disciplinas teatro, arte circense y narración oral); Concejo Deliberante (videominuto, fotografía y literatura); Ateneo Esteban Echeverría (solista vocal, freestyle y bandas de rock y cumbia); Sociedad Italiana (danza Folklore, danza Tango y Malambo); Centro Universitario Municipal (dibujo, pintura, mural y objeto tridimensional) y Escuela de Oficios (comidas y postres).

Participaron en la etapa alrededor de 300 personas más delegados y acompañantes en las categorías Sub 15, Sub 18, Adultos Mayores, Universitarios y PCD (personas con discapacidad).

El Director de Cultura y Turismo, Néstor Torchia, expresó: “Es un orgullo para San Fernando ser sede de la instancia regional de los Juegos Bonaerenses 2022. Recibimos a cientos de competidores de los municipios integrantes de la región que vinieron a San Fernando para ver quiénes son ganadores y llegar a la instancia de Mar del Plata. Realmente es una fiesta, no sólo por la competencia sino por el trabajo que realizan durante todo el año en disciplinas como canto, baile, pintura, teatro, cocina, que han preparado”.

“En esta oportunidad, la delegación de San Fernando es la más grande, con más de 50 competidores, a los que deseamos mucho éxito para que puedan representar a nuestro distrito en los Juegos. En total, de los 6 municipios que participan, hay más de 300 entre jóvenes, adultos y personas con discapacidad”, concluyó el funcionario.

En el Teatro Martinelli, Olga Hansen, de la Agrupación Artística San Fernando, Teatro Martín Fierro dijo: “Nosotros competimos en la categoría Adultos Mayores. Fue una experiencia maravillosa; nuestro grupo salió segundo en la primera instancia, pero realmente la organización del Teatro Martinelli y la disposición para la gente que viene es más que destacable. El Municipio en todo lo que es Cultura se destaca muchísimo. Agradezco a San Fernando y al Intendente Juan Andreotti lo que hace por la Cultura del distrito y en general. En todos los lugares que haya un espacio para Cultura, el Municipio lo ocupa para la comunidad”.

Y Melisa Calliero, directora de la Escuela de Teatro “La Escalera” de General Pacheco, agregó: “Representamos en la disciplina Teatro Juvenil al municipio de Tigre. Esta es una gran oportunidad para que tanto adolescentes como Adultos Mayores puedan conocer distintos escenarios haciendo lo que les apasiona. Las chicas están muy contentas y entusiasmadas de estar acá en este hermoso Teatro Martinelli; son cinco actrices que interpretan la obra ‘La Casa de Bernarda Alba’ de García Lorca. Estamos muy agradecidos por todo”.

En el Centro Universitario Municipal, Guillermina Grazio, de 14 años, obtuvo el primer premio por la pintura “Cuatro compañeros” y dijo: “Me siento re feliz, hice esta obra porque me sentía cómoda y me apasiona el arte, entonces traté de seguir con Dibujo y ahora pasé a Pintura. No pensé llegar tan lejos porque lo hice como un pasatiempo”.

Sofía Carletti, del ballet local El Ceibal, representó al Municipio de San Fernando en el escenario del teatro de la Sociedad Italiana. “El equipo está constituido por mi profesora Romina, que nos ayudó con todas las coreo, vestimentas, poniéndonos en contexto con el baile; con mi compañero Lautaro. Lo que viví en el escenario fue mucha emoción. Estuvo muy lindo, es mi primer certamen, o sea mi debut en este ámbito. Es relindo, hermoso representar a San Fernando con este ballet tan reconocido”, explicó.

Y su compañero de baile Lautaro Sala agregó: “Es un placer estar acá participando de estos Torneos Bonaerenses, una alegría para mí y mi compañera. Para mi es la segunda vez que compito. Ojalá que podamos lograr el primer puesto, y si no habrá más oportunidades por delante”.

En tanto, la profesora de Danzas Folklóricas y docente Romina Vaca explicó: “Me parece una experiencia increíble, ojalá que todos los chicos puedan afianzar la danza tradicional y se animen a presentarse en estos espacios que les permite abrirse camino para sostener nuestra cultura en lo alto. Tenemos buenas expectativas como todos los competidores en este certamen, y esperamos que nos vaya bien. Hay chicos que tienen más experiencia que otros, pero el camino se hace al andar, por eso estamos contentos por transitar esta etapa regional de los Juegos”.

Editor: Claudio Omar Antunovich