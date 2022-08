Síntesis de noticias de la zona norte bonaerense

Resumen informativo de los distritos de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Malvinas Argentinas y José C. Paz.

MALVINAS ARGENTINAS

(*) Los niños que pasaron el Día de la Niñez internados recibieron su regalo

Este domingo, los niños internados en el Hospital Pediátrico de Malvinas Argentinas, recibieron su regalo de parte de las autoridades, médicos y azafatas del sistema de salud, para que así su estadía y la de sus familias sea más llevadera.

De esta manera pudieron celebrar el Día de la Niñez, recibiendo un regalo y teniendo una jornada divertida.

Participaron de la recorrida el director general de Hospitales, Dr. Daniel Caiña; la directora general de Logística Hospitalaria, Romina Villagra; el director general de Administración de Salud del distrito, Hernán Argañaraz, y azafatas del sistema de salud.

“Hicimos esta entrega de regalos conjuntamente también con los residentes de cirugía. Y agradezco especialmente a las azafatas que hicieron la entrega para los chicos en sala de espera. El objetivo es que nadie se quede sin su regalo en este día”, aseguró el Dr. Daniel Caiña.

SAN ISIDRO

(*) Curso para aprender a emprender

El Municipio de San Isidro ofrece un taller para quienes se animan a lanzar un negocio propio, tanto para ofrecer un servicio como un producto. Se dictará todos los miércoles de 18:00 a 21:00 en el Museo Casa Alfaro (Ituzaingó 557). Comienza el 31 de agosto y ya están abiertas las inscripciones.

Durante el curso, que tendrá una duración de 4 meses, se darán todas las herramientas necesarias para comenzar un emprendimiento desde el propósito, la propuesta de valor, un plan de marketing, financiación, hasta el diagnóstico y la proyección, entre otros temas.

Las clases contarán con la participación de diferentes profesionales para abordar estas temáticas y brindar contenidos sobre el mercado actual.

Los interesados en anotarse en este taller, se deben inscribir en: https://www.sanisidro.gob.ar/formulario/curso-emprendedores

Para más información pueden enviar un mail a [email protected] o comunicarse al 4512-3242.

(*) Siguen plantando árboles por cada bebé nacido en el Hospital Materno Infantil

El intendente Gustavo Posse participó de una nueva jornada de plantación de árboles nativos en el Bajo de San Isidro junto a un grupo de familias que tuvieron a sus hijos e hijas en el Hospital Materno Infantil del distrito.

Esta propuesta que impulsa el municipio forma parte del programa “Creciendo Juntos”, y apunta a generar conciencia sobre el cuidado ambiental. “Es una manera de mostrar el compromiso que tiene San Isidro con las generaciones actuales y futuras de seguir manteniendo uno de los índices más altos del país de árboles por habitante. Plantamos entre 2000 y 3000 árboles al año para que la relación siga siendo de 2 árboles por vecino”, sostuvo Posse.

Durante el encuentro que se realizó a metros del muelle público en Roque Sáenz Peña y el Río de la Plata, se plantaron cerca de 70 árboles nativos rioplatenses de 17 especies diferentes como el ceibo, blanquillos, tarumá, morotí, mataojos, curupí y espinillo, entre otras.

“En esta oportunidad elegimos el sector del Bajo de San Isidro para plantar árboles nativos, y a su vez, para reafirmar nuestra política de no construir en esta zona y proteger nuestra naturaleza como lo hacemos con la reserva ecológica, el vivero y las nuevas islas que se formaron en el Delta”, completó el jefe comunal.

(*) Más espacios públicos renovados para que disfruten los vecinos

El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, recorrió un sector del barrio La Calabria donde el Municipio realizó una obra integral que incluye un nuevo paseo público para disfrutar, en Avellaneda y Formosa; además de nuevos pavimentos, veredas e iluminación en un tramo de Avellaneda.

La gente de este barrio, conocido por sus grandes arboledas, ya disfruta de un nuevo paseo público y sustentable con bancos de vidrio recuperado y reciclado de botellas que aportan los vecinos.

“Con 40 hectáreas de parques y plazas, San Isidro siempre apostó a generar y recuperar más espacios públicos. Equiparlos con material sustentable forma parte de nuestro estilo de trabajo. Hay que destacar el gran compromiso ambiental que tienen nuestros vecinos”, señaló Posse.

VICENTE LOPEZ

(*) Continúan los talleres de Circo en Vicente López

Continúan las clases de Circo en el Club Gaynor (José Moldes 4996, Villa Martelli) donde se puede aprender una variedad de disciplinas.

Durante las clases se abordan varias temáticas diferentes, tales como acrobacias individuales, en dúo y grupales; malabares con banderas, clavas, pelotas, pois y diábolos; y acrobacias aéreas con tela y aro.

La actividad es una propuesta que se presenta como una alternativa para que los jóvenes puedan combinar el entrenamiento riguroso con la diversión y lo entretenido de las disciplinas circenses.

Los talleres son brindados por Circo del Sur, una organización que trabaja con el arte del circo como estrategia no convencional de desarrollo personal, artístico, comunitario y social.

Las clases se dictan los viernes entre las 15 y las 17 horas. Finalizan el 25 de noviembre.

La actividad requiere de inscripción previa. Para inscribirse, visitar docs.google.com/forms/d/19MYsEnrKg7QiKWlJlM2gIuKxE6l0UikvOPtFT-yh-A0/viewform?edit_requested=true

SAN FERNANDO

(*) Abrió la convocatoria para la 27° edición del Salón Primavera de San Fernando

El Municipio de San Fernando, desde su Dirección de Cultura y Turismo, convoca a nivel provincial y nacional a artistas para presentar sus obras de dibujo, pintura y grabado en el “Salón Primavera” la muestra anual más importante de la región.

Las obras que se presenten, de temática libre, deberán ser originales y no haber sido presentadas en otro salón. La participación en el Salón Primavera es gratuita.

La recepción de las mismas se realizará los días 8 y 9 de septiembre de 10 a 16 hs y el 10 de septiembre de 10 a 15 hs en el Museo Municipal (Ituzaingó 1053).

En tanto, la gran inauguración del 27° Salón Primavera será el jueves 22 de septiembre a las 19hs. en el Salón Bahía Punta Chica, ubicado en Ricardo Rojas y el río, Victoria.

Las bases y condiciones, con especificaciones para la confección y entrega de obras pueden encontrarse en la página web www.sanfernando.gob.ar/basessalonprimavera

TIGRE

(*) Julio Zamora recibió a la vecina y leona Agostina Alonso, tras conseguir la medalla de plata en el Mundial de Hockey 2022

En el Palacio Municipal, el intendente de Tigre, Julio Zamora, recibió en su despacho a la deportista y vecina Agostina Alonso, luego de que obtuviera la medalla de plata con Las Leonas en el Mundial de Hockey 2022 en España y Países Bajos.

“Para el Municipio de Tigre es un orgullo que deportistas de la ciudad puedan representarnos en eventos tan importantes como una Copa del Mundo. Quiero felicitar a Agostina y a toda la delegación nacional por el esfuerzo que han llevado adelante para dejar al país en lo más alto. Como gestión municipal seguiremos acompañando a las y los atletas y por supuesto fortaleciendo las políticas vinculadas al deporte”, señaló el jefe comunal.

Las Leonas se clasificaron a la final del certamen luego de vencer en las semifinales a Alemania por 4-2 en los penales australianos. En el duelo decisivo, las dirigidas por Fernando Ferrara cayeron por 3-1 frente a Países Bajos.

“Es un orgullo ser vecina de Tigre y tener este reconocimiento que, si bien soy yo la que está aquí, es para todo el equipo. Hemos construido una base muy sólida a lo largo de los años. El Municipio tiene instalaciones deportivas muy buenas, han crecido mucho en todo este tiempo. Soy una agradecida de pertenecer a esta ciudad”, expresó Alonso, quien retornará próximamente a Alemania para reincorporarse a su club actual, Gross Flottbecker.

(*) Cómo funciona “Tigre Sirve”, la plataforma de gestión del Municipio que responde consultas de vecinos y vecinas

Gracias al Sistema de Información y Servicios al Vecino “Tigre Sirve”, el Municipio continúa garantizando la participación activa de la comunidad, mediante la atención de consultas, inquietudes y/o reclamos de las y los vecinos.

A través del 0800-122-TIGRE (84473), pueden contactarse con un operador del call center del Gobierno municipal que atenderá su inquietud y lo derivará a la mesa de trabajo de las diversas áreas locales. En lo que va de este 2022, más de 40.700 usuarios accedieron al servicio vía telefónica, correo electrónico o redes sociales por temas como: tarjeta “Soy Tigre”, turnos de tránsito, alumbrado público y arbolado, entre otros.

Los horarios de atención son de lunes a viernes de 8 a 20 hs y sábados de 9 a 13 hs. Otra de las opciones es enviar un correo electrónico a [email protected] o ingresar a la página oficial del Municipio, CLICK AQUÍ, para llenar un formulario y cargar directamente la demanda o sugerencia. A su vez, la herramienta brinda la posibilidad de realizar el seguimiento de cada caso en particular.

Para más información, ingresar al Twitter: @TSirve.

JOSE C. PAZ

(*) Inscripción abierta a cursos y talleres de extensión

La Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ), a través de la Secretaría de Integración con la Comunidad y Extensión Universitaria, informó que hasta el 25 de agosto, se encuentra abierta la inscripción a cursos y talleres de arte y tecnologías digitales.

A continuación, se detalla la oferta de propuestas gratuitas y aranceladas abiertas a toda la comunidad (mayores de 18 años). No se requieren conocimientos previos.

Propuestas no aranceladas: Taller Orquesta Escuela; Grupo de Mujeres Cantoras; Taller de Teatro Comunitario; Grupo Ensamble de Guitarras para Tango y Folclore; Taller Arte Público y Muralismo; Taller de iniciación en el lenguaje musical.

Propuestas aranceladas: Taller de Danza Folclórica; Taller de Mosaiquismo; Taller de Introducción a la Luthería; Taller de Pintura y Dibujo Monumental; Curso Herramientas informáticas y Vida Digital.

Para más información: https://www.unpaz.edu.ar/extension/cursos-y-talleres/

Para consultas: [email protected]

(*) Operativo de salud visual para las escuelas primarias

Se llevó a cabo una nueva etapa Municipal de salud visual, mediante la coordinación del Ministerio de Salud de la Provincia con la Secretaría de Salud, el Hospital Oftalmológico y la Dirección del Adulto Mayor, en el que estuvo presente el Vicepresidente de la Fundación Bapro.

El operativo se desarrolló en la Escuela Primaria N°13 y se dirigió a los alumnos de primer año, así como también a aquellas personas que concurren al establecimiento, para detectar problemas visuales y actuar sobre ello con la entrega de anteojos y demás indicaciones.

Este operativo se corresponde con el programa “Ver Para Aprender” que se lanzó desde el Ministerio de la Provincia de Buenos Aires y continúa con el trabajo en conjunto del Municipio para atender los problemas visuales desde edades tempranas y brindar una salud visual de calidad.

(*) Nuevo equipo de endoscopia para el Hospital Oncológico

Llegó al Hospital Oncológico “Victoria Irene” un nuevo equipo endoscópico, que se suma a la red de equipos que dispone el Municipio para la atención médica de los vecinos paceños.

El Hospital se ubica en la Av. Héctor Arregui 501, José C. Paz, y sus horarios de atención son de 08 hs a 20 hs; y se lo puede contactar vía teléfono al 02320 35-3105

