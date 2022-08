Julio Zamora: “Los consejos consultivos nos permiten construir democracia y poner la gestión municipal al servicio de la comunidad”

Lo manifestó el intendente de Tigre durante una reunión con miembros de instituciones de bien público, vecinas y vecinos de Ricardo Rojas, a fin de generar políticas públicas mediante la participación activa de la ciudadanía. Además, enumeró obras a desarrollar por el Gobierno local en materia de infraestructura educativa, servicios públicos y salud.

Junto a su equipo de trabajo, el intendente de Tigre, Julio Zamora, mantuvo un encuentro con el Consejo Consultivo de Ricardo Rojas, donde convocó a la comunidad a generar nuevos proyectos y repensar el Municipio de los próximos años. A su vez, escuchó propuestas tendientes a fortalecer el bienestar de la población.

“Fue una reunión muy positiva para explicarle a vecinos y vecinas la tarea que hemos realizado desde el Gobierno local y las que tenemos proyectadas. Los consejos consultivos nos permiten construir democracia y poner la gestión municipal al servicio de la comunidad. Es la forma de darle voz a quienes viven y sienten los barrios; por eso nos parece fundamental escuchar y estar cerca”, expresó el jefe comunal.

Y culminó: “Ricardo Rojas ha tenido un crecimiento importante en los últimos años y vamos a seguir trabajando para que todas las familias tengan acceso a las cloacas, el agua corriente y la totalidad del gas natural. Son cuestiones que significan una base importante en el desarrollo de la localidad”.

La creación de los consejos consultivos en todas las localidades del Municipio de Tigre fue una iniciativa impulsada por el intendente Julio Zamora con el objetivo de evaluar y repensar propuestas en la ciudad. Son espacios compuestos por vecinos, vecinas y miembros de instituciones de bien público comprometidos con el lugar que habitan.

En el encuentro, el jefe comunal enumeró obras a realizar por la gestión local en Ricardo Rojas, como 7.000 metros de gas natural; la intervención con nuevos juegos en el Jardín de Infantes N°940 de Parque San Lorenzo, a través del programa “Aprender Jugando”; la ampliación en la Escuela Técnica N°2; y el comienzo de los trabajos en la Escuela Primaria N°44. Asimismo, destacó el proyecto para la construcción del Hospital de Alta Complejidad de Tigre y los dos microestadios en Benavídez y Don Torcuato.

“Este es un espacio que es bienvenido porque me parece una forma de hacer crecer a la democracia con la participación de las personas. Ojalá se pueda seguir haciendo, que tengamos otras instancias y se replique en todos los barrios. Es algo muy valioso y me voy muy contento”, sostuvo el director de la Escuela Técnica N°2, Omar Peñate.

En tanto, Evelyn, vecina de la zona, comentó: “Me voy conforme porque me enteré de obras que están pensadas para Ricardo Rojas que desconocía. Es muy necesario tener las cloacas porque las napas están saturadas en esta zona. Respecto a los otras labores, como las de la Ruta 197, ha mejorado considerablemente el tránsito”. Por su parte, Leandro, dijo: “Me parece muy buena la idea de que escuchen nuestras propuestas y creo que es fundamental. Esto no es común en otros distritos y por eso estoy agradecido con el intendente Julio Zamora”.

