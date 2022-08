El Municipio de Tigre impulsó la iniciativa Arcos Violetas para concientizar sobre la violencia por razones de género  

En el marco de las actividades por el Día de la Futbolista Argentina, autoridades del Gobierno local y vecinas que practican ese deporte intervinieron con pintura violeta arcos de juego, con el fin de visibilizar la problemática. Además, se homenajeó a la ex jugadora de Boca Juniors y de la selección argentina, María Fernanda Trujillo.

Con el fin de sensibilizar a la comunidad sobre la violencia por razones de género, el Municipio de Tigre impulsó la iniciativa Arcos Violetas, que consiste en pintar con color violeta arcos de fútbol. La primera intervención tuvo lugar en el Polideportivo Domingo F. Sarmiento previo a la disputa de la tercera fecha de un torneo femenino organizado por el Gobierno local. Además se reconoció a la ex jugadora María Fernanda Trujillo.

“Realizamos una jornada de visibilización y concientización, haciendo pequeñas intervenciones en los arcos con el color violeta para poder sensibilizar a la comunidad acerca de la violencia a la mujer y lograr erradicarla entre todos y todas. Nuestro objetivo es seguir fortaleciendo las políticas públicas con perspectiva de género que impulsa el intendente Julio Zamora”, sostuvo la secretaria de las Mujeres, Géneros e Infancias, Nadia Olivieri.

La iniciativa se extenderá a todos los polideportivos del Municipio y a los clubes de barrio del distrito. El propósito es realizar jornadas de concientización destinadas a los vecinos y vecinas sobre la violencia hacia las mujeres y diversidades.

La subsecretaria de Deportes, Natalia Gómez, sostuvo: “Estamos llevando adelante un torneo de fútbol femenino que disputan los polideportivos del Municipio. Esta es una de las políticas que nos encomienda el intendente Julio Zamora y que venimos realizando desde hace muchos años”.

El encuentro forma parte de las actividades por el Día De La Futbolista Argentina, establecido por el Congreso de la Nación en 2020 en honor a Elba Selva, jugadora de la selección que en el mundial femenino de México 1971 convirtió 4 goles frente a Inglaterra en el Estadio Azteca para el triunfo por 4-1.

La ex futbolista, María Fernanda Trujillo, reconocida por el Gobierno local por su trayectoria deportiva, mencionó: “Es una emoción enorme que te agasajen y reconozcan de esta forma por haber sido jugadora y representante deportiva del país. Estoy muy agradecida con el Municipio y con el intendente Julio Zamora porque fomentan el deporte y, principalmente, el fútbol femenino”.

Trujillo se desempeñó como jugadora profesional en la Asociación Social y Deportiva J. J. Urquiza, Club Social y Deportivo Juventud Unida y el Club Atlético Boca Juniors. En toda su carrera supera los 300 goles en 1º división. Con la Selección Argentina logró la Medalla de plata en el Sudamericano de Mar del Plata de 1998.

Desde 2014, el Municipio organiza los torneos de fútbol femenino donde compiten los 18 polideportivos del distrito, en las categorías sub 18 y adultas. El objetivo es fortalecer el deporte, la inclusión y la equidad de género.

ACERCA DE PARA TODOS

Para Todos es un diario / periódico / medio de comunicación de la Zona Norte del Conurbano Bonaerense, con noticias e información de los distritos de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Malvinas Argentinas y José C. Paz; y sus barrios aledaños (La Lucila, Olivos, Carapachay, Munro, Villa Martelli, Villa Adelina, Martínez, Boulogne, Acassuso, Beccar, Victoria, Virreyes, Carupá, Rincón de Milberg, General Pacheco, Don Turcuato, Ricardo Rojas, Villa La Ñata, Dique Luján, Benavídez, Villa de Mayo, Grand Bourg, Los Polvorines, Ing. Adolfo Surdeaux y Tortuguitas) ofreciendo un resumen de noticias e informaciones de la Región Metropolitana Norte (Zona Norte del Gran Buenos Aires ó Conurbano Norte) y la Zona Noroeste del Gran Buenos Aires.

Bien posicionado en buscadores, figura primero en el buscador de google si usted consulta por Noticias de la Zona Norte del Gran Buenos Aires. Y cuarto en la primera página si solo coloca Noticias de la Nona Norte.

Otra forma de encontrarnos es: Noticias e informes de José C. Paz. Noticias e informes de Vicente López. Noticias e informes de Olivos. Noticias e informes de La Lucila. Noticias e informes de Munro. Noticias e informes de Carapachay. Noticias e informes de Villa Martelli. Noticias e informes de San Isidro. Noticias e informes de Martínez. Noticias e informes de Villa Adelina. Noticias e informes de Boulogne. Noticias e informes de Beccar. Noticias e informes de San Fernando. Noticias e informes de Victoria. Noticias e informes de Virreyes. Noticias e informes de Carupá. Noticias e informes de Tigre. Noticias e informes de Rincón de Milberg. Noticias e informes de General Pacheco. Noticias e informes de Don Torcuato. Noticias e informes de Benavídez. Noticias e informes de Villa La Ñata y Dique Luján. Noticias e informes de Malvinas Argentinas. Noticias e informes de Los Polvorines. Noticias e informes de Grand Bourg. Noticias e informes de Tortuguitas. Noticias e informes de Villa de Mayo. Noticias e informes de Ingeniero Adolfo Surdeaux.

Editor: Claudio Omar Antunovich