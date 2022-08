Declaraciones de Jorge Macri a la prensa

El Ministro de Gobierno porteño y referente de Vicente López Jorge Macri hizo recientes declaraciones a la prensa, a saber:

(*) “Vinieron a prometer asado y la gente no puede comprar ni polenta”



Así de categórico fue el Ministro de Gobierno porteño y referente de Vicnte López Jorge Macri al dialogar con la prensa en el ingreso a la Conferencia “Argentina: Perspectivas Económicas y Políticas”.

Luego agregó: “La percepción del privado es que el kirchnerismo no le da certezas y los ve como única fuente de ingreso para hacer sus políticas públicas”.

Sobre el presente del país, Jorge Macri, aseguró: “El clima de inversiones en el país está roto y no hay equilibrio posible luego de marchas y acusaciones como las de ayer”.

Para finalizar, indicó: “El presidente dijo que la inflación era simple de resolver y que iba a ver bienestar para todos y no alcanza ni para comprar polenta”.

(*) “Hoy el Gobierno Nacional ha hecho un ajuste monumental”



Así lo indicó el ministro de Gobierno porteño y referente de Vicente López, Jorge Macri, en declaraciones al programa “Solo una vuelta más” de TN.

“Hay que tomar decisiones complejas y definir un rumbo concreto y no del día a día. En el Gobierno Nacional cada uno hace lo que le parece y es por eso que estamos tan mal”, dijo el ministro de Gobierno porteño Jorge Macri.

Para finalizar, agregó: “No hay plan y por eso el país no sabe para dónde va. Hay que definir un norte, pero el gobierno no lo tiene y por eso está en una encerrona. La inflación es cada vez peor, la clase media y las pymes no aguantan más. Hay que sacar presión impositiva y hacer una reducción del Estado. Este modelo como está no aguanta más”.

Foto: Qué pasa web

