Infor es reconocida por cuarta vez consecutiva gracias a su visión integral y su capacidad para ejecutar 

Infor, empresa de soluciones tecnológicas en la nube especificas por industria, anuncia que ®Gartner Inc. posicionó a la empresa como líder por cuarta vez consecutiva en el Cuadrante Mágico™ del 2022 sobre Sistemas para la Gestión del Almacén (WMS). Se reconoció a Infor en el cuadrante de los líderes por su capacidad para ejecutar y visión integral.

“A pesar de ser un mercado muy maduro, las disrupciones recientes estimularon la innovación, y aunque es muy desafiante para algunas empresas o regiones, se predice que crecerá USD 4 mil millones para el 2026, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) en cinco años de más del 13%”, afirma Gartner en el reporte. Las ofertas de WMS continúan diferenciándose en áreas como usabilidad, adaptabilidad, soporte, escalabilidad punta a punta en el mercado, uso de tecnologías emergentes y costos del ciclo de vida total.

Asimismo, los clientes cada vez más aprueban la cadena de suministro que abarque el proceso de manera transversal y la coordinación de las operaciones logísticas. Gartner se refiere a estas áreas como cadena de suministro y convergencia de la ejecución de la misma (relacionada a la convergencia de actividades operacionales).

Vishal Minocha, Vicepresidente de Gestión de Producto de Infor, comenta: “Las dinámicas del mercado, los portafolios de productos en evolución, el aumento de la complejidad y los cambios de la fuerza laboral desafían a las empresas a aprovechar la automatización y a hacer un mejor uso de los activos para un crecimiento rentable. Consideramos que el nombramiento de Infor como Líder del Cuadrante Mágico de Gartner para Sistemas de Gestión de Almacén por cuarta vez consecutiva reconoce nuestra capacidad para lograr un cumplimiento ágil con la solución Infor WMS”.

Esta solución combina funcionalidades avanzadas de almacenamiento con reglas sumamente configurables, gestión de mano de obra, de tareas y del inventario. Así como también permite una visualización 3D, en una herramienta única e intuitiva. Esta estrategia unificada ayuda a las empresas a evaluar holísticamente los requisitos, incorporar servicios de valor agregado, priorizar tareas y eliminar cuellos de botella. De esta manera, Infor permite un cumplimiento consistente de las órdenes, mejorando resultados y costos.

Infor WMS combina agilidad con el poder de la nube que ayuda a las organizaciones con la gestión de los almacenes y relación con los clientes en forma rápida. Este sistema está diseñado para permitir que las organizaciones mejoren su nivel de servicios y aumenten la velocidad de los productos. Gracias a su uso intuitivo, está preparado para operaciones globales.

(*) Acerca de Infor

Infor es un líder global de software empresarial en la nube especializado por industria. Desarrollamos soluciones integrales para las industrias en las que nos focalizamos, entre ellas manufactura industrial, distribución, salud, alimentos & bebidas, automotriz, aeroespacial & defensa y alta tecnología. Las aplicaciones y servicios de Infor para operaciones críticas están diseñados para brindar ventajas operacionales sustentables con seguridad y un tiempo más rápido para generar valor. Estamos centrados en lograr resultados exitosos para nuestros clientes. Más de 65000 organizaciones en más de 175 países, desde empresas entre las Fortune 500 a PYMES, confían en los 17000 empleados de Infor para lograr sus objetivos empresariales. Como empresa Koch, nuestra fortaleza financiera, estructura de propiedad y mirada a largo plazo nos permiten promover relaciones duraderas, mutuamente beneficiosas con nuestros clientes. Visite www.infor.com o https://www.infor.com/es-la

(*) Acerca de Gartner

A través de un comunicado, Gartner indicó que no recomienda ningún proveedor, producto o servicio mencionado en esta investigación y no recomienda a los usuarios tecnológicos a seleccionar solo los proveedores con el mejor puntaje o nombramiento. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten de opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben considerar como datos de hecho. Gartner renuncia a todos los reclamos expresos o implícitos con relación a esta investigación, incluyendo garantías de comerciabilidad o aptitud para un propósito específico.

Gartner y su Cuadrante Mágico son marcas registradas de Gartner, Inc. y/o de sus afiliadas en los EEUU e internacionalmente y son usadas en el presente documento con su permiso. Derechos reservados. Puede bajar una copia del Cuadrante Mágico de Gartner 2022 sobre sistemas para la Gestión del Almacén.

