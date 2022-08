El Club A. Tigre cumple 120 años. Conozca su historia

Por Claudio Omar Antunovich

56 Temporadas en Primera División (18 en el amateurismo y 38 en la era profesional).

Campeón de la Copa Superliga en Primera División (2019). 5 Campeonatos en Segunda: 1912, 1945, 1953, 1979 y 2021. Bicampeón 2004-2005 en Primera B Metropolitana (tercera categoría). 1956: la Mejor Gira de un equipo argentino por el exterior en la era profesional; récord argentino en cuanto a partidos disputados y puntos obtenidos en un campeonato (2004/05), y segundo en el mundo en este sentido detrás del Chelsea de Inglaterra; la mística del gran Bernabé Ferreyra; el alto poder de convocatoria, el subcampeonato logrado en la Copa Sudamericana ante San Pablo de Brasil más los 4 subcampeonatos obtenidos en Primera ‘A’ convirtieron a Tigre en un club importante en el fútbol de Argentina.

¡Conozca su historia!

Es el club más popular de la zona norte. Sus hinchas no solo están en las adyacencias de su coqueto estadio emplazado en el barrio de Victoria, la pasión por los colores ‘azul y rojo’ abarca las ciudades de Tigre, San Fernando, San Isidro y Vicente López (incluyendo barrios como Gral. Pacheco, Don Torcuato, El Talar, Troncos del Talar; Rincón de Milberg; Virreyes, Victoria, San Fernando, Beccar, San Isidro, Boulogne, Villa Adelina, Martínez, Olivos, La Lucila y Munro, entre otros).

El acta de fundación del club, señala que fue fundado un 3 de agosto de 1902 por Carlos Sciarra; Vicente Haedo; José Dellagiovanna; Armando Scanzi; Antonio Beiras; Cirilo Merelo; Adolfo Mermier; Roberto Barcala; José Truba; Carlos Bonelli; José Dalfobo y Antonio Dellagiovanna.

El primero nombre fue Club Atlético Juventud de Tigre, y el primer presidente fue José Dellagiovanna.

El primer estadio estuvo ubicado frente a la actual plaza San Martín (Tigre); el segundo en Sáenz Peña y Libertad; el tercero en Rocha y Río de las Conchas (estadio inaugurado el 2 de diciembre de 1913, y conocido como el del ‘Lechero Ahogado’, toda una leyenda); y el cuarto es el actual sito en Guido Spano y Pte. Perón (Victoria), inaugurado en 1936.

Campaña y Títulos

* En el año 1912 Tigre conquista su primer campeonato militando en lo que, en aquel entonces, era la División Intermedia (entre Primera y Segunda, amateur) logrando el pasaporte para la categoría superior. En ese entonces, Tigre además presentó un equipo alternativo en Segunda División donde también fue campeón, ganándole 4 a 2 una final Velez Sárfield.

* Junto a Quilmes, en 1935 Tigre es separado de Primera División por un polémico decreto de la AFA, pero en 1936 ambos regresan al circuito privilegiado.

* De la mano del delantero y goleador Juan Marvezzy, en 1941 Tigre arranca con todo el campeonato, y es el puntero absoluto del torneo hasta la sexta fecha, con 4 triunfos y 1 empate.

* En 1942 el club desciende deportivamente por primera vez; en tanto, en 1946 regresa a la división superior clasificándose campeón de segunda en 1945 y obteniendo su segundo título.

* En 1950, Tigre desciende nuevamente. Pero regresa a Primera en 1954 tras ganar el torneo de segunda en 1953 y conquistar su tercer pergamino.

* En 1955 realiza una de las mejores campañas en Primera “A” (sexto), y en 1956 efectúa la mejor gira de un club argentino por el exterior.

* En 1958 vuelve a descender y debe esperar 9 años para regresar a la máxima categoría. No obstante, en 1969 la “B” lo recibe otra vez.

* En 1970 se produce el gran traspié de toda su historia: desciende a Primera “C”; pero sólo por un año ya que en 1971 alcanza el 2º puesto en esa división y regresa a la “B”.

* En 1979 gana brillantemente el torneo de Primera “B” y obtiene el cuarto título de su historia en esta categoría. Pero 1980 no fue un buen año en la “A” y desciende.

* En 1986 adquiere deportivamente -junto a otras 5 instituciones- el derecho a militar en el campeonato Nacional “B”. En esta categoría se mantiene a lo largo de 4 años y en 1991 regresa a Primera “B” Metropolitana.

* En 1994 sale Campeón del Torneo Clausura, pero no puede ascender ya que pierde una final con Chacarita (ganador del Apertura).

* El 15 de julio de 1995 gana el octogonal de ascenso y vuelve al torneo Nacional.

* Al poco tiempo vuelve a descender, y en lo que fue la mejor campaña en números de la historia (cosechó 93 puntos) en 2004 y 2005 obtiene los Torneos Apertura y Clausura, y se clasifica Campeón de Primera “B”, ascendiendo nuevamente al Nacional y logrando el quinto campeonato de su historia (en el ascenso).

Con el condimento extra de haber disputado palmo a palmo los dos torneos con Platense (su eterno rival) a quien enfrentó las dos veces en la anteúltima fecha, venciéndolo en las dos ocasiones y teniendo la oportunidad de festejar el título en esas circunstancias.

Además, cabe resaltar que en ese campeonato Tigre logró el récord argentino en cuanto a partidos disputados y puntos obtenidos en un campeonato, y en ese sentido estar segundo en el mundo detrás del Chelsea de Inglaterra.

* A mediados de 2007, le gana a Chacarita y Platense un torneo reducido y obtiene el derecho a jugar con un club de Primera División (Nueva Chicago) una posibilidad para jugar en la máxima categoría.

Gana ‘el matador’ y retorna a Primera, mientras que el club de Mataderos debió descender al Nacional.

* En su regreso a la “A” (tras 27 años), Tigre sale subcampeón en 4 ocasiones, en el Torneo Apertura 2007 / 2008; en el Torneo Apertura 2008 / 2009; en el Torneo Clausura 2011 / 2012 y en la Copa de la Liga 2022.

Además, ingresó tres veces a la Copa Sudamericana, saliendo subcampeón ante San Pablo de Brasil; y jugó 2 veces la Copa Libertadores.

* En 2019 su juega un torneo especial en la República Argentina: la Copa de la Superliga, ganada por Tigre en una final ante Boca (2 a 0), luego de eliminar a los dos santafesinos, a Racing (el último campeón), y a At. Tucumán (que venía de eliminar a River).

La Grandeza de Tigre

A modo de ver de este periodista, la era amateur es más importante que la profesional, debido a que en aquellos años no se jugaba por dinero sino por amor a la camiseta.

* En 1911, Tigre se incorpora a la Asociación Argentina de Foot Ball y comienza a militar en Segunda. En su zona (la C), Tigre sale segundo al finalizar el certamen.

* Al otro año, Tigre obtiene su zona y debe definir el torneo con los otros ganadores.

Disputa una semifinal con Honor y Patria y lo derrota 2 a 1. Y la final se la gana a Argentino de Velez Sárfield (actual Velez) por 4 a 2.

De esta forma obtiene su primer título de la historia, y asciende a Primera.

Allí milita en forma ininterrumpida hasta el profesionalismo (18 temporadas), donde logra posiciones interesantes en algunos torneos.

* El año 1931 marcó el comienzo de la era profesional en el fútbol; y con él, la fundación de la Liga Argentina de Foot Ball. De 36 equipos de primera línea, Tigre estaba considerado entre los 18 más poderosos; algo que le valió para ingresar en el torneo superior de esa nueva liga (hoy primera “A”) junto a entidades más grandes como Boca, River y Racing.

* En marzo de 1995, una revista especializada en fútbol -editada por Clarín- ubicó a Tigre en el puesto Nº 23 de un total de 106 equipos argentinos. Por aquel entonces no había regresado aún a Primera (lo hizo en 2007, jugando 12 temporadas seguidas) y en la actualidad mejoró mucho su posición.

* En la era profesional, Tigre jugó 38 campeonatos en Primera División. Y en su paso por el ascenso, ha sido siempre un animador constante.

* Jugando en Primera “A” Tigre mantuvo una paternidad curiosa con un grande: Rosario Central; ya que no sólo le ganaba asiduamente, sino que, a su vez, lo hacía por goleada. ¿Las más destacadas? 7 a 2 (1940); 4 a 2 (1941); 5 a 2 (1946, en Arroyito); 4 a 0 (1947); 4 a 2 (1948); 1 a 0 (1948, en Arroyito); 4 a 0 (1949); 3 a 0 (1954); 3 a 2 (1955, en Arroyito); 3 a 2 en 2012 (en Arroyito).

Pero también supo golear a otros equipos, y por supuesto, también fue goleado de cuando en cuando. Entre las victorias más resonantes figuran: 4 a 1 a Quilmes (1931); 3 a 0 a Velez (1932); 4 a 1 a Platense (1933); 5 a 2 a Atlanta (1933); 5 a 1 a Quilmes (1933); 4 a 2 a Huracán (1937); 4 a 2 a Estudiantes (1937); 5 a 2 a Velez (1938); 4 a 1 y 4 a 0 a Ferro (1939); 4 a 2 a River (1940); 4 a 0 a Estudiantes (1940); 6 a 2 a Velez (1940); 4 a 1 a Chacarita (1940); 4 a 0 a Estudiantes (1940); 5 a 1 a Racing (1941); 6 a 3 a Lánus (1946); 5 a 2 a Atlanta (1946); 5 a 3 a Lanus (1948); 4 a 0 a San Lorenzo (1948); 3 a 1 a Independiente (1949); 4 a 2 a Newell’s (1950); 5 a 3 a 3 a Platense (1950); 4 a 2 a San Lorenzo (1957); 4 a 1 a Argentinos Jrs. (1957); 3 a 1 a Nueva Chicago (Reducido de 1967); 4 a 1 a River (2007); 3 a 1 a River (2008); 3 a 1 Huracán (2008); 3 a 0 a Lanús (2008); 4 a 1 a Racing (2008); 5 a 1 a River (2010, en el el ‘Monumental’); 3 a 0 a At. de Rafaela (2011); 4 a 0 a Unión (2012); 4 a 1 a Argentinos Jrs (2012); 4 a 0 a Deportivo Quito (2012); 4 a 2 a Cerro Porteño (2012); 3 a 0 a Dep. Anzoategui (2013); 5 a 3 a Libertad (2013); 4 a 0 a Racing (2014); 4 a 1 a Rosario Central (2014); 3 a 0 a Lanús (2014); 3 a 0 a Vélez (2015); a Atletico Tucumán 5 a 0 (2016); y 5 a 0 (en 2019)…

* En la importante y desaparecida revista de deportes “Mundo Deportivo“, figuras tigrenses como Zorzenón, R. Fiori, Higinio García, Hidalgo y Porcel de Peralta, ilustraron sus etapas.

* En el año 1955, Tigre produjo una excelente campaña en Primera “A”, alcanzando el sexto puesto. Al año siguiente, ese mismo equipo brindó a lo largo Sud y Centro América la mejor gira protagonizada por un club argentino en el exterior. De 26 partidos jugados, ganó 16, empató 7 y solo perdió 3. Con 81 goles a favor y 37 en contra.

Resultados de la Gira

– Tigre 4 vs Emelec de Ecuador 2. Tigre 2 vs Barcelona de Ecuador 1. Tigre 2 vs America de Cali (Colombia) 1. Tigre 2 vs Santa Fe de Bogotá (Colombia) 1. Tigre 4 vs Tolima (Colombia) 1. Tigre 5 vs Boca de Cali (Colombia) 0. Tigre 6 vs Selección de Cali (Colombia) 0. Tigre 2 vs Selección de Medellín (Colombia) 1. Tigre 3 vs Dep. Municipal de Perú 1.

Con la Selección de Haití, Tigre jugó tres partidos. Ganó los tres: 4 a 2; 2 a 1; y 8 a 1.

Con la Selección de Jamaica jugó tres partidos. Ganó los tres: 5 a 1; 6 a 1 y 7 a 1. Con la Selección de Curazao (Antillas) jugó dos partidos. Ganó 2 a 0; y empató 1 a 1.

– Empató con la Selección de Medellín (Colombia) 1 a 1; y 2 a 2. Con Atahualpa (de Ecuador) 2 a 2. Con la Selección de Aruba 3 a 3. Y con Huracán, de Bs As (que también estaba de gira): 2 a 2.

– Perdió con Barcelona de Ecuador: 3 a 1. Con América de Cali 4 a 2. Y con la Selección de Curazao: 4 a 3.

* Notables jugadores de nuestro fútbol se han puesto la casaca tigrense en diferentes épocas: Crespo, Angeletti, Valussi, Urbieta Sosa, Marvezzi, Videla, Tosoni, Sandoval, Rugilo, ‘Tucho’ Méndez (todos estos internacionales), Olsen, Troncoso, Dañil, Blasetti, Brunetti, Gianserra, Giaggino, Simes, Cesáreo, Cuchiaroni, Bores, Rico, Chirico, Omar Higinio García, Mauriño, Polleti, Maison, De Bourgoing, Wolff, Artico y Héctor Arregui -entre otros- son sólo alguno de ellos.

* Tigre lanzó a la fama a uno de los mejores goleadores de todos los tiempos: Bernabé Ferreyra “el hombre que revolucionó toda una época” -dicen los entendidos-.

Para muchos, Bernabé fue: ¡El mejor jugador del mundo de la década del ’30!

En Tigre jugó tres temporadas y fue vendido a River en 1931 en una cifra “millonaria” para la época. Y por eso, River lleva ese apodo.

* Heisinger, Sachs, Azaña, Ravecca, Bisio, Sarlanga, Hidalgo, Arcos, Rubio, Gallino y Hernandorena son apenas alguno de los grandes valores surgidos de las inferiores del club.

¿No los conoce? ¿Pregúntele al abuelo quiénes fueron?…

Remontándonos a épocas más recientes: Antonio U. Rattín (ex crack de Boca y la Selección Nacional); Fabián Carrizo (ex crack y capitán de Boca, San Lorenzo y Huracán) y Raúl Chaparro (h), ex jugador de Ferro, Huracán y Campeón Mundial Sub ’20; Walter Fiori; Ortega Sánchez; Walter Pajón (lució en Chile en los ’80); Dario Conca, Esteban Figún, Ezequiel Maggiolo, Sebastián Carrizo, Martín Galmarini y Juan Carlos Blengio… son algunos de los tantos ‘cachorros’ hechos en Tigre.

* Y si hablamos de jugadorazos y satisfacciones, no puede dejar de mencionarse a un grande que Tigre lanzó al ruedo: Raúl de la Cruz Chaparro (padre), un auténtico jugador ‘de galera y bastón’, a quien el ya fallecido Ernesto Duchini (gran colaborador de César Menotti) alguna vez dijera: “Si hubiese medido 10 cm más hubiera sido tan bueno como Maradona”.

Anécdotas y recuerdos

(*) El jugador más efectivo que tuvo Tigre en toda su historia fue Juan Marvezzy, quien convirtió 116 goles en 5 años; y fue un gran goleador también en el seleccionado nacional.

* En 1931 comenzó el profesionalismo y en la tercera fecha de ese torneo se produjo la primer gran victoria de Tigre. En esa ocasión ‘el matador’ venció de local a Racing por 1 a 0, con gol de Domingo Pérez.

Tigre fue siempre un escollo dificíl para Racing, no en vano en la década del ’50 los racinguistas ya reconocían que los tigrenses eran “su sombra negra”.

En ese certámen, Tigre se mantuvo invicto desde la 5º hasta la 11º fecha, empatando con Boca y derrotando a Estudiantes (ambos punteros hasta entonces).

Ya en la 2 º rueda, Tigre produjo un hecho inolvidable, un verdadero récord que hasta el día de hoy no ha sido superado en nuestro fútbol: jugando con San Lorenzo (en cancha de Boca), los de Boedo iban ganando el partido por 2 a 0 faltando 15‘ para el final; y en sólo 6 minutos (a los 30, 33 y 36), se gestó una verdadera hazaña, Tigre dio vuelta el resultado triunfando por 3 a 2, con 3 goles de Bernabé Ferreyra.

* El 27 de setiembre de 1936 se inauguró en Victoria el actual estadio.

* Algunos consideran que en 1940 se formó el mejor equipo que tuvo el club.

Esta era su formación habitual: Monjo, Azaña, Medina, Kaje, Videla, Oubiñas, Tosoni, Sandoval, Marvezzy, Troncoso y Careri.

* En 1941 Tigre arrancó con todo y parecía cosa sería. Hasta la 6º fecha iba primero junto a Racing, pero luego se fue cayendo y terminó el campeonato por la mitad de la tabla (noveno, entre 18 equipos).

* En 1942 se produjo su primer descenso deportivo; curiosamente ese año militaban en la institución tres jugadores del seleccionado Argentino: Sandoval, Videla y Tosoni.

* Roque ‘Tanque’ Olsen fue uno de los mejores jugadores que vistieron la casaca tigrense. Fue adquirido en 1949 a Patronato de Paraná y fue en el club de Victoria donde dio los primeros pasos. Luego lo compró Racing; y al tiempo, toda su destreza se la llevó al Real Madrid, donde junto a sus compatriota Alfredo Di Stefano, formaron la delantera más productiva de los madrileños de todas las épocas.

* El jugador más efectivo que tuvo Tigre en toda su historia fue Marvezzy, quien convirtió 116 goles en 5 años; y fue un gran goleador también en el seleccionado nacional.

* En 1950 el campeonato fue sumamente parejo, Tigre desciende a pesar de haber cosechado 29 puntos en 30 partidos.

* El arquero tigrense Miguel Rugilo fue un grande con todas las letras. El 9 de mayo de 1951 defendió la valla de la Selección Argentina en partido jugado contra Inglaterra, la historia lo recuerda como “El León de Wembley” merced a lo que hizo ese día bajo los tres palos.

* Militando en Primera “B”, en el año 1952 Tigre realiza una gran campaña en la cual sale segundo a un punto de Gimnasia. En ese torneo, gana 21 partidos, empata 8 y pierde 5. Al año siguiente, el conjunto de Victoria sale campeón con 4 puntos de diferencia sobre Atlanta (que obtuvo el 2 º puesto).

Curiosamente, en ese campeonato también gana 21 partidos, empata 8 y pierde 5.

* Pero en Primera “A”, la campaña de 1955 fue muy exitosa, alcanzando la sexta posición detrás de los 5 grandes y Lanús. Y con ese equipo realizó la gran gira americana del verano de 1956.

Habitualmente jugaban: Rugilo, Gaggino, Bores, Gianserra, Brunetti, Hidalgo, De Bourgoing, Méndez, Cesáreo, Aguilar y Gómez.

* Uno de los mejores presidentes que tuvo la institución fue Mario Piotti. Bajo su mandato se llevaron a cabo importantes obras como la construcción de la tribuna de cemento, la platea techada y los ascensos de 1945 y 1953.

* Los boxeadores campeones del mundo: Rodrigo “la Hiena” Barrios y Darío Matteoni; futbolistas como Riquelme, Gorosito y Juan José Borreli -entre otros-, figuran entre los hinchas más famosos.

* Uno de los shoteadores más potentes que tuvo el club fue Roberto Roque Del Valle Carrizo. En 1979 le convirtió un golazo inolvidable a Nueva Chicago de media cancha y merced a un tiro libre.

En ese partido, Chicago se imponía por 2 a 0; y en 20’ Tigre lo dio vuelta y le ganó 3 a 2.

* Ese año, Tigre asciende a Primera “A” tras una campaña espectacular: gana 18 partidos, empata 14 y pierde 2.

Pistone, Sánchez, Bravo, Pellegata, Giustozzi, Carrizo, Ros, Bello Mezza, Aimetta, Lemme, Ianuzzi, Pasini y Rubino -entre otros- fueron los artífices de esa proeza.

Este equipo estaba dirigido por Antonio Villamor y asesorado técnicamente por Juan C. Lorenzo.

En esa temporada, Tigre batió todos los récords de convocatoria en la divisional “B”, hasta ese momento. Sin ir más lejos, el último partido de aquel campeonato (jugado contra Alte. Brown, en Victoria) fue presenciado por más de 30.000 fanas tigrenses, recaudándose $ 130.000.000 (de la vieja moneda).

* Al año siguiente, culminando la primera rueda del campeonato de Primera “A” Tigre se ubicaba en el tercer puesto en la tabla de recaudaciones, terminando séptimo al finalizar el torneo.

El año 1980 no fue afortunado para ‘el matador’ ya que descendió con pena y con escasa gloria. Lo más destacado que produjo en aquel torneo, fue el triunfo ante Boca 2 a 0; y la victoria ante Vélez 3 a 2 (en Liniers).

* 1982 fue el ‘Boom’ San Lorenzo en Primera “B”. Ese año fue una de las campañas más pobres de Tigre. Sin embargo, San Lorenzo no le pudo ganar en ninguno de los dos encuentros. ¿Los resultados?: 1 a 1 y 0 a 0.

* En el campeonato de Primera “B” de 1983 Tigre estaba para campeonar. Fue primero a lo largo de 33 fechas y llegó a sacarle 4 puntos de ventaja al 2º (Atlanta).

Era la época de Walter Fiori, pero precisamente éste se lesiona sobre el comienzo de la 2º rueda y no puede jugar hasta el final.

Así, el ‘matador’ perdió a su jugador más importante y debió conformarse con un segundo puesto que no sirvió para ascender.

* En 1994 Tigre dio cátedra de fútbol en Primera “B” y de la mano de su Técnico, Mario Rizzi, se clasificó Campeón en el Clausura. Pero no le alcanzó para ascender ya que perdió la final con Chacarita (ganador del Apertura) y luego con Los Andes (en el octogonal).

* El 15 de julio de 1995, le gana a Argentino de Rosario una ‘finalísima’ disputada en Rosario y asciende al torneo Nacional “B”.

Cirrincione, Arana, Olavarriaga, Pizzarrulli, Di Benedetto, Carrizo, Caballero, Pereyra, ‘Pepe’ Monje (todo un crack en la categoría), Mettini, Sánchez, Fernández, Herschell y Orellana, son sólo alguno de los protagonistas de este equipo dirigido por Juan C. Kerle.

* En los últimos 40 años, y a pesar de haber militado en diferentes categorías, ir a ver a Tigre era un gusto especial por los jugadores de excelso pie que supo tener en casi todos sus equipos.

Promediando la década del ’70: el enganche Raúl de la Cruz Chaparro deleitó a propios y extraños con sus gambetas, goles y pases certeros. El centro delantero Eduardo Calermo, con gran olfato goleador, poseía una habilidad poco habitual en ese puesto. Y Hugo Gentilletti fue un típico puntero escurridizo que entregaba todo y siempre se iba aplaudido.

Ya en los ‘80, se destacaron por todas esas virtudes: Walter Fiori, Norberto Ortega Sánchez y Walter Pajón.

En tanto, por su velocidad y puntería a la hora de convertir el gran ídolo de esos tiempos fue Edgardo Paruzzo.

En los ‘90: Oscar ‘Pepe’ Monje, Juan Carlos Kopriva, Marcos Martín Herschel, Esteban ‘Pájaro’ Figún (una gran promesa que se diluyó en el tiempo) y Darío Conca (un típico Nº 10, surgido de las inferiores que deleitaba en Reserva, y tiempo después fue considerado el mejor jugador de Brasil, para luego emigrar a oriente y convertirse en el séptimo jugador mejor pago del mundo), fueron las piezas clave de esa década, junto ‘al pibe’ del club Ezequiel Maggiolo (y sus goles).

En épocas contemporáneas, y ya en Primera División, se disfrutó a Martín Morel, Román Martínez, Diego ‘Cachete’ Morales, Gabriel Peñalba, Lucas Wilchez, Rubén Botta (un ‘cachorro’ del club), o al crack Matías Pérez García (vendido en 2014 en 2 millones de dólares). Mientras, en el inconsciente colectivo del hincha sigue vigente la performance del goleador Leandro Lázzaro. Y los goles del efectivo Carlos ‘Chino’ Luna.

* Pero en estas últimas décadas, en Tigre también hicieron historia importantes jugadores de contención, como Roberto De Rosa, José Luis ‘Poni’ Silvera, Daniel Pellegata, Darío Giustozzi, Nicolino Di Cicco, Roberto Roque del Valle Carrizo, Juan Carlos ‘Cacique’ Bravo, Miguel Angel Lemme, Héctor Artico, Ramón Mántaras, Adrián Arana, Mauricio Di Benedetto, Adrián Avila, Pablo Dundo, Maximiliano Blanco, Luciano Krikorian, Gastón Stang, Alexis Ferrero, Diego Castaño, Lucas Orban, Norberto Paparatto, Gastón Díaz, Mariano Echeverría, Joaquín Arzura, Erick Godoy, Martín Galmarini y Juan Carlos Blengio (estos cuatro últimos surgidos en la cantera).

* ¿Arqueros inolvidables?: Manuel Hernandorena, Darwing Dalmas, Hector Pistone, Sergio García, Daniel Cirrincione, Claudio Ibarra, Luciano Busso, Luis Islas, Darío Campestrini, Daniel Islas y Javier García, entre otros.

* Luego de una década llena de altibajos, con ascensos y descensos, y una profunda crisis institucional, llega el certamen de Primera “B” 2004-2005.

Tigre obtiene su sexto título en la historia, al ganar de punta a punta tanto el torneo Apertura 2004 y como el Clausura 2005.

La suma total de puntos fue de 93 (record en el fútbol argentino, y muy cerca de alcanzar el récord mundial, a manos del Chelsea de Inglaterra).

La frutilla del postre fue que en ambos casos Tigre peleó el certamen palmo a palmo ante su clásico rival de todos los tiempos, el Club A. Platense (segundo en ambos), con la dicha de poder dar la vuelta olímpica en dos ocasiones (la anteúltima fecha) ante los ojos de jugadores e hinchas ‘calamares’, a quien Tigre venció 2 a 0 (de visitante) y 1 a 0 (de local y con suplentes).

El DT de ese equipo fue Ricardo Caruso Lombardi. En tanto, Campestrini, Gonzalo Gonzáles, Krikorian, Nieva, Blengio, Castaño, Correa, Torres, Giménez, Sever, Alsina, Luna y Peralta Cabrera, son alguno de los artífices de esa hazaña.

* También bajo la batuta de Caruso, el certamen 2005-06 en el Nacional ‘B’ fue muy bueno para asentarse en la categoría, pero en la última fecha se diluyeron las esperanzas para acceder a una posibilidad de ascender a la máxima categoría.

En tanto, en el torneo siguiente se terminó 3º en el Apertura y Caruso Lombadi emigró como DT a Argentinos Jrs.

Arribó Diego Cagna a la conducción del primer equipo y se llegó a pelear por una Promoción para ascender a Primera “A”, tras dejar en el camino en un torneo reducido nada más y nada menos que a Chacarita y Platense, los rivales más ‘odiados’ por su hinchada.

La Promoción la jugó con Nueva Chicago (que militaba en Primera “A”, a quien se le ganó 1 a 0 de local y 2 a 1 de visitante, logrando así el ascenso a Primera División luego de 27 años y el descenso de Chicago).

Integraban ese equipo: Daniel Islas, Gastón Stang, Alexis Ferrero, Juan C. Blengio, Diego Castaño, Nicolás Torres, Martín Galmarini, Román Martínez, Matías Giménez, Lucas Wilchez, Martín Morel, Leandro Lázzaro y Juan C. Pereyra -entre otros-.

– ¿Y jugando en Primera?

* En su regreso a Primera División, en el primer certamen salió Subcampeón del Torneo Apertura (año 2007) alcanzando 34 puntos y ganando importantes partidos, como: 4 a 1 a River; 3 a 2 a Racing y 2 a 1 a Boca (todos ellos de local).

Integraron el primer equipo de Tigre, el 90 % del plantel que lograra el ascenso.

Un año más tarde (en el Apertura 2008), repite el subcampeonato (Boca fue el campeón) luego de disputar un triangular con San Lorenzo (con quien cae derrotado 2 a 1) y con Boca (a quien vence 1 a 0), debido a que los tres equipos terminaron primeros con 39 puntos.

A lo largo de este certamen, le ganó como visitante a Boca (3 a 2); a San Lorenzo (1 a 0), a Huracán (3 a 1) y a Rosario Central (3 a 2); y como local superó a River (3 a 1), a Independiente (1 a 0) y al ex campeón Lanús (3 a 0); en tanto empató en su visita a Velez, Racing y Colón (el ‘Cementerio de los Elefantes’).

La temporada 2011 / 2012, se presentó dificilísima para el Club A. Tigre. Es que debido a una mala performance del torneo Apertura 2009, donde solo cosechó 8 puntos de 60 posibles, al comenzar la temporada el Promedio del descenso ubicaba a Tigre en la última colocación, obligándolo a realizar dos campeonatos donde debía colocarse sí o sí, en ambos, entre los primeros puestos.

¡Y el objetivo se cumplió!, con mucha angustia, eso sí. Pero se logró. En la suma de ambos torneos Tigre alcanzó 63 puntos y se salvó del descenso. Pero además, salió subcampeón por tercera vez e ingresó nuevamente a la Copa Sudamericana. En ese certamen internacional salió subcampeón, al caer derrotado en la final por 2 a 0 ante San Pablo (el partido de ida terminó 0 a 0). Cabe destacar que ese encuentro fue interrumpido al término del primer tiempo por agresión de la policía y personal de seguridad hacia la humanidad de los jugadores tigrenses. Teniendo en cuenta que éstos no salieron a jugar el segundo tiempo por lo ocurrido, el árbitro debió suspender el partido y elevar a la FIFA el informe correspondiente. Pero insólitamente dio por finalizado el cotejo y San Pablo fue consagrado ganador de la Copa Sudamericana.

Pero si algo debe destacarse de esta participación de Tigre en la Sudamericana, es el alto poder de convocatoria que demostró su hinchada en la primera final, jugada un día de semana a la noche en la cancha de Boca, donde 42.000 personas acompañaron ‘al matador’ en el aliento.

Y como dijimos más arriba, en 2019 su juega un torneo especial en la República Argentina: la Copa de la Superliga, ganada por Tigre en una final ante Boca (2 a 0), luego de eliminar a los dos santafesinos, a Racing (el último campeón), y a At. Tucumán (que venía de eliminar a River).

Los resultados obtenidos en los últimos tres torneos no alcanzaron para defender su derecho a continuar en Primera y Tigre debió descender al Nacional, pero al ser el ganador de la Copa se adjudicó la posibilidad de disputar la Copa Libertadores.

Tigre asciende de categoría en 2021, el Torneo Nacional se dividió en dos zonas y ‘el matador’ ganó la suya, jugó una final con el ganador de la otra (Barracas Central), a quién batió 1 a 0.

Ya en Primera, participó en la Copa de la Liga, y salió subcampeón al caer derrotado en la final con Boca por 3 a 0.

(*) Fuente: ‘La Historia de Tigre, de Nazareno Scialpini’ y archivo personal

ACERCA DE PARA TODOS

Para Todos es un diario / periódico / medio de comunicación de la Zona Norte del Conurbano Bonaerense, con noticias e información de los distritos de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Malvinas Argentinas y José C. Paz; y sus barrios aledaños (La Lucila, Olivos, Carapachay, Munro, Villa Martelli, Villa Adelina, Martínez, Boulogne, Acassuso, Beccar, Victoria, Virreyes, Carupá, Rincón de Milberg, General Pacheco, Don Turcuato, Ricardo Rojas, Villa La Ñata, Dique Luján, Benavídez, Villa de Mayo, Grand Bourg, Los Polvorines, Ing. Adolfo Surdeaux y Tortuguitas) ofreciendo un resumen de noticias e informaciones de la Región Metropolitana Norte (Zona Norte del Gran Buenos Aires ó Conurbano Norte) y la Zona Noroeste del Gran Buenos Aires.

Bien posicionado en buscadores, figura primero en el buscador de google si usted consulta por Noticias de la Zona Norte del Gran Buenos Aires. Y cuarto en la primera página si solo coloca Noticias de la Nona Norte.

Otra forma de encontrarnos es: Noticias e informes de José C. Paz. Noticias e informes de Vicente López. Noticias e informes de Olivos. Noticias e informes de La Lucila. Noticias e informes de Munro. Noticias e informes de Carapachay. Noticias e informes de Villa Martelli. Noticias e informes de San Isidro. Noticias e informes de Martínez. Noticias e informes de Villa Adelina. Noticias e informes de Boulogne. Noticias e informes de Beccar. Noticias e informes de San Fernando. Noticias e informes de Victoria. Noticias e informes de Virreyes. Noticias e informes de Carupá. Noticias e informes de Tigre. Noticias e informes de Rincón de Milberg. Noticias e informes de General Pacheco. Noticias e informes de Don Torcuato. Noticias e informes de Benavídez. Noticias e informes de Villa La Ñata y Dique Luján. Noticias e informes de Malvinas Argentinas. Noticias e informes de Los Polvorines. Noticias e informes de Grand Bourg. Noticias e informes de Tortuguitas. Noticias e informes de Villa de Mayo. Noticias e informes de Ingeniero Adolfo Surdeaux.

Editor: Claudio Omar Antunovich