El PJ Tigre rindió homenaje a Evita al cumplirse 70 años de su paso a la inmortalidad

Fue a través de un acto en General Pacheco, en el que participaron el presidente del Partido Justicialista, Lucas Gianella; el intendente Julio Zamora, dirigentes del peronismo local y militantes. Allí, respaldaron la gestión del Gobierno nacional y se convocó a seguir trabajando por el bien de las y los tigrenses.

Al cumplirse 70 años del paso a la inmortalidad de Eva Duarte de Perón, el Partido Justicialista de Tigre llevó adelante un acto conmemorativo en la esquina de Ruta 9 y Bogotá, General Pacheco, lugar donde se emplaza su busto. El evento contó con la presencia del presidente del PJ, Lucas Gianella; el intendente Julio Zamora, dirigentes del periodismo local y militantes.

“Aquí hay reunidos partidos políticos, organizaciones y distintos matices del peronismo de Tigre; lo que pretendemos es que está unión se represente a través de acciones concretas dentro del Municipio. Queremos representar los valores de Evita, Juan Domingo Perón y de las organizaciones sociales que nos dan el volumen para llevar adelante el crecimiento cotidiano de la ciudad”, sostuvo el presidente del PJ, Lucas Gianella.

Y concluyó: “Tenemos claro que estando cerca de la gente y de las organizaciones sociales que componen a la Argentina vamos a poder salir adelante. No hay que escuchar a los obreros del mercado porque la solución no está ahí. No se arregla todo mediante la oferta y demanda sin contemplar lo que no es rentable, redituable y que no es bueno para el bien común”.

Por su parte, el intendente de Tigre, Julio Zamora, remarcó el ejemplo de lucha, sacrificio y obra de Gobierno de Eva Duarte Perón y exclamó: “El país se encuentra acechado por las fuerzas económicas, el poder mediático y algunos sectores políticos que lo que intentan es derribar a un ministro de economía y al Presidente de Nación. Desde este espacio venimos a decir que apoyamos su plan y nos movilizamos para defenderlo. Evita nos convoca por sobre todas las divisiones y opiniones dispares porque ella es la síntesis del peronismo que queremos”.

Luego, agregó: “Si bien es cierto que la economía está sufriendo dificultades, no estamos atravesando un caos como se quiere instalar. Los vecinos y vecinas tienen que tener la plena seguridad de que desde el Gobierno Nacional y el Municipio estamos cerca de la gente y entendemos lo que les pasa. Estamos trabajando articuladamente para crear herramientas para solucionar los problemas de los argentinos como el empleo, la educación y la salud pública”.

Durante el encuentro, se realizó una ofrenda floral en el busto de Evita y se entonaron las estrofas de la marcha peronista.

Victor Sánchez, vecino de General Pacheco y ex integrante del cuerpo de delegados de la fábrica Ford, participó del homenaje y dijo: “Vengo siempre para estar presente los 26 de julio porque fui beneficiado por las políticas del peronismo durante mi infancia. Por esto Evita es tan importante para mí, por todo su trabajo social”.

ACERCA DE PARA TODOS

Para Todos es un diario / periódico / medio de comunicación de la Zona Norte del Conurbano Bonaerense, con noticias e información de los distritos de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Malvinas Argentinas y José C. Paz; y sus barrios aledaños (La Lucila, Olivos, Carapachay, Munro, Villa Martelli, Villa Adelina, Martínez, Boulogne, Acassuso, Beccar, Victoria, Virreyes, Carupá, Rincón de Milberg, General Pacheco, Don Turcuato, Ricardo Rojas, Villa La Ñata, Dique Luján, Benavídez, Villa de Mayo, Grand Bourg, Los Polvorines, Ing. Adolfo Surdeaux y Tortuguitas) ofreciendo un resumen de noticias e informaciones de la Región Metropolitana Norte (Zona Norte del Gran Buenos Aires ó Conurbano Norte) y la Zona Noroeste del Gran Buenos Aires.

Bien posicionado en buscadores, figura primero en el buscador de google si usted consulta por Noticias de la Zona Norte del Gran Buenos Aires. Y cuarto en la primera página si solo coloca Noticias de la Nona Norte.

Otra forma de encontrarnos es: Noticias e informes de José C. Paz. Noticias e informes de Vicente López. Noticias e informes de Olivos. Noticias e informes de La Lucila. Noticias e informes de Munro. Noticias e informes de Carapachay. Noticias e informes de Villa Martelli. Noticias e informes de San Isidro. Noticias e informes de Martínez. Noticias e informes de Villa Adelina. Noticias e informes de Boulogne. Noticias e informes de Beccar. Noticias e informes de San Fernando. Noticias e informes de Victoria. Noticias e informes de Virreyes. Noticias e informes de Carupá. Noticias e informes de Tigre. Noticias e informes de Rincón de Milberg. Noticias e informes de General Pacheco. Noticias e informes de Don Torcuato. Noticias e informes de Benavídez. Noticias e informes de Villa La Ñata y Dique Luján. Noticias e informes de Malvinas Argentinas. Noticias e informes de Los Polvorines. Noticias e informes de Grand Bourg. Noticias e informes de Tortuguitas. Noticias e informes de Villa de Mayo. Noticias e informes de Ingeniero Adolfo Surdeaux.

Editor: Claudio Omar Antunovich