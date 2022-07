Resumen informativo de la zona norte del Gran Buenos Aires

Síntesis de noticias de los distritos de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Malvinas Argentinas y José C. Paz.

VICENTE LOPEZ

(*) Los Simonet, vecinos destacados

La familia Simonet fue reconocida por el Concejo Deliberante de Vicente López, debido a su trayectoria y el aporte que hacen al handball en Argentina. Se trata de dos generaciones de deportistas que han formado parte de diferentes selecciones.

La familia Simonet está conformada por Alicia Moldes y Luis Simonet, que fueron jugadores de handball en la década del 80 y llegaron a formar parte de los seleccionados nacionales; y sus hijos Sebastián, Diego y Pablo, todos destacados jugadores de la selección de handball.

“Es un honor para mí poder presentar a esta familia, vecina de Vicente López que ha llevado a nuestra ciudad a lo más alto de las competencias internacionales, porque aun habiendo triunfado en el exterior, eligen volver a Vicente López cada vez que pueden”, expresó el concejal Ezequiel Ferrari, presidente de la comisión de Educación, Ciencia, Cultura y Turismo.

Vecinos de toda la vida del barrio de Florida, Alicia y Luis, hicieron que sus hijos participaran en diferentes deportes en clubes del barrio, como el club 25 de Mayo, el club Banco Provincia y el club Estrella Federal. Y aunque no los influenciaron para que practicaran el mismo deporte en el que ellos habían destacado, Sebastián, Diego y Pablo decidieron seguir sus pasos.

Por su parte, la presidente del Cuerpo Legislativo, Natalia Villa, expresó: “Ustedes son una familia que ha hecho mucho para llevar al handball argentino a los niveles competitivos más altos, pero también son una familia que sigue apostando por nuestra ciudad, que viven y trabajan desde acá y este reconocimiento como vecinos destacados, es por todo eso”.

Hoy cada uno de ellos tiene nombre propio dentro del mundo del handball y aunque comparten un apellido, nadie puede negar sus trayectorias individuales.

(*) Llega el ciclo de Chaplin con música en vivo al Cine York

Este domingo 17 de julio a las 16 horas comienza el ciclo de Charles Chaplin en el Cine York (Juan Bautista Alberdi 895, Olivos). La proyección contará con música en vivo.

En esta ocasión se podrá disfrutar de la película “La quimera del oro”, una comedia muda escrita, dirigida, producida y protagonizada por Chaplin. En 1942 fue reestrenada en versión sonora, con un nuevo acompañamiento musical y narración en off. El film narra la historia de un vagabundo que llega a Alaska a principios de siglo en busca de oro. Es considerada como una de las obras más célebres de Chaplin.

El ciclo forma parte del programa Vecine Vecine del Lumiton, el cual busca la vuelta del cine a la gran pantalla. Es una puesta en valor que intenta llamar a la reflexión e inclusión para lograr, mediante la diversidad de relatos, una mirada más amplia del mundo.

Esta edición es brindada en conjunto con La Linterna Mágica, un club de cine internacional exclusivo para chicos de 6 a 12 años.

Las entradas son gratuitas y serán otorgadas por orden de llegada.

(*) Nueva jornada de compostaje en Olivos

Este domingo 17 de julio a las 10 horas se llevará a cabo una jornada de cosecha de compost en Ramseyer y La Rioja, Olivos. Los vecinos van a poder llevarse compost para sus plantas o huertas.

De la actividad también van a participar los vecinos de Olivos Composta, una de las composteras comunitarias del barrio. La misma fue instalada en el marco de la iniciativa “Mi Cuadra Composta”, la cual consiste en la instalación de composteras en las diferentes localidades del Municipio y la capacitación, incentivo y seguimiento de los vecinos para que puedan hacer uso adecuado de ellas.

Este programa tiene como objetivo reducir el impacto negativo que generan los residuos orgánicos sobre el ambiente, promoviendo en los vecinos la separación y procesamiento de estos materiales.

Para conocer más sobre el programa, vistar www.vicentelopez.gov.ar/vlverde

SAN ISIDRO

(*) Macarena Posse visitó con alumnos de escuelas técnicas la obra del aliviador Alto Perú

La concejal Macarena Posse visitó la obra del desagüe pluvial aliviador Alto Perú con alumnos y alumnas de escuelas técnicas de San Isidro. El objetivo fue que pudieran conocer detalles de la construcción y las diferentes formas de trabajo de esta gran obra hidráulica que servirá para optimizar toda la red pluvial y evitar anegamientos.

“Que vengan alumnos de escuelas técnicas a recorrer estas obras y que las tomen como ejemplos para sus planes de estudio no solo nos llena de orgullo sino que nos marca el rumbo a seguir: planificar y gestionar para que nuestros jóvenes también sean parte de la ciudad que queremos. Vamos a repetir la experiencia con otras escuelas del partido”, expresó Macarena Posse.

Para realizar las obras se avanza en la excavación de pozos de ataque en forma manual y mecánica. Hasta el momento ya finalizaron los pozos de Roca y Acassuso; Bolívar y Acassuso; Uriburu y Acassuso; y Ameghino y Acassuso. Actualmente, unas 80 personas trabajan en Washington y Acassuso. El conducto ampliará el sistema de drenaje y evacuación de excedentes pluviales de todo el partido.

SAN FERNANDO

(*) Instalaron 5 nuevas campanas para “Botellas de Amor”

Dentro del marco de EcoSanfer, que realiza acciones para la promoción del cuidado del medio ambiente, el Municipio de San Fernando tiene un programa de recolección de botellas y envases plásticos, papeles y cartones, vidrios y latas, y también de las “Botellas de Amor” rellenas de plásticos de un solo uso potencialmente contaminantes, que luego se transforman en tablas de madera plástica. Todo el material recolectado es llevado a la planta de reciclado.

La Secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente, Eva Andreotti, dijo: “En San Fernando estamos instalando 5 nuevos puntos de acopio de ‘Botellas de Amor’, un programa muy exitoso y pedido por las vecinas y vecinos que estamos acercando a todos los barrios del distrito. La idea es que todos se sumen a esta programa tan importante, para transformar a estos plásticos de un solo uso en madera plástica, que de lo contrario terminarían en ríos y mares, y de esta forma tienen un segundo uso”.

Y agregó: “La ‘Botella de Amor’ se llena con plásticos de un solo uso, como paquetes de fideos, envolturas de alfajores y golosinas, palitos de chupetines, de yogur y sachets de leche, entre otros, que van dentro de la botella todo limpio y bien compactado. Una vez llena a tope, dejamos nuestras ‘Botellas de Amor’ en las campanas rojas que hemos instalado”.

TIGRE

(*) El Municipio realizó una nueva entrega de anteojos a estudiantes del distrito

En la Escuela N°54 de Benavídez sur, el Municipio de Tigre realizó una nueva entrega de anteojos a estudiantes de 23 escuelas primarias del distrito. El intendente Julio Zamora encabezó el acto y acompañó a alumnos y autoridades de las instituciones. Desde su puesta en marcha, la iniciativa benefició a más de 20.000 vecinos.

“Entregamos anteojos para niños y niñas de 23 escuelas primarias del Municipio. El programa comenzó en 2009 y se llevan entregados casi 20.000 pares desde entonces. Se ha consolidado en el tiempo, lo fuimos manteniendo y garantiza el derecho a estudiar y la posibilidad de que los chicos mediante una buena visión puedan dejar atrás dificultades. Además, la empresa Volkswagen siempre nos acompañó en este programa que es uno de los más importantes que tiene el Municipio a nivel educativo”, destacó Zamora.

“Para verte mejor” es desarrollado junto con Volkswagen y Óptica Visión Tigre y se lleva adelante desde 2009, en el marco del Programa de Sanidad Escolar (PROSANE), con el objetivo de asistir a aquellos estudiantes de las escuelas primarias y especiales con dificultades en la visión.

“Es una iniciativa primordial que hacemos junto a la gente de Volkswagen, cuyo apoyo es muy importante; y mejoramos y trabajamos en la salud visual de los chicos en primer y sexto grado. En el programa se hace el control visual de los estudiantes, se utiliza un móvil con equipamiento y personal del Municipio, se hace un test de agudeza y control visual y a partir de eso, quienes lo necesitan reciben su par de lentes para ver mejor”, expresó el secretario de Salud, Fernando Abramzon.

(*) Alumnos de la Escuela Municipal de Tenis participaron del Torneo Nacional de Salta que reunió a los mejores deportistas del país

Alumnos de la Escuela Municipal de Tenis de Tigre participaron del Torneo Nacional para deportistas federados disputado en la Provincia de Salta. El certamen reunió a los mejores tenistas del país en las categorías Sub 10 y Sub 14.

Felipe Porta (Nº 2 del ranking en la categoría Sub 10) alcanzó los octavos de final en single y la final de dobles, junto a su compañero Tomás Herrera; mientras que Eric Ruesja, quien se ubica dentro del Top 10 del ranking en la categoría Sub 14, ganó su primer partido de la clasificación y en su segunda presentación cayó con un ajustado resultado quedando muy cerca de acceder al cuadro principal.

Tigre cuenta con la Escuela Municipal de Tenis donde se realizan actividades en los polideportivos: General Pacheco, Mariano Moreno, Ricardo Rojas, Gutiérrez, Belgrano, Güemes, Sarmiento, Rincón de Milberg, Delfo Cabrera, Dique Luján, Almirante Brown, San Martín y entrenamiento competitivo para chicas y chicos federados y no federados en el Club Afar Tenis.

La actividad está destinada a niños, jóvenes, adultos y personas con discapacidad. Para más información deben escribir a [email protected]

(*) El Municipio de Tigre plantó más de 5.000 árboles nativos para promover un ambiente más sustentable dentro de la comunidad

El Municipio de Tigre plantó más de 5.000 árboles nativos, con el objetivo de crear biocorredores en diferentes localidades y así recuperar la biodiversidad en la ciudad. Los ejemplares cumplen una función clave para generar oxígeno, la purificación del aire y propagan un ambiente más sustentable.

Las plantaciones, a cargo de la Subsecretaría de Espacios Verdes, se vienen ejecutando desde el año 2019 en plazas, sendas aeróbicas, boulevares y veredas. Dentro de esas colocaciones, se incluyen especies donadas por diferentes entidades por la semana del árbol -que será del 24 al 31 de agosto-. Lapachos rosados, ibirá pitas, ceibos, cina cina, espinillos, jacarandás, tecoma amarilla, ombús, palos borrachos, aguaribay, palmeras pindó y butia yatay, entre otros, son algunos de los ejemplares plantados.

Algunas de las plantaciones se efectuaron en la senda aeróbica Paul Groussac, entre las calles Paul Groussac y Gelly y Obes, en El Talar, donde se colocaron ejemplares en forma de galería. También, se colocaron en Paul Groussac, entre Reconquista y Libertad, con el propósito de continuar con el biocorredor.

Los trabajos, a su vez, se realizaron en la renovada senda aeróbica ‘El Castillo’ en Ricardo Rojas, en rotondas, el camino arroyo El Claro y en Arribeños, entre Av. Italia y JM Loreto; y en Av. Villanueva en Dique Luján. Se prevé que la colocación de ejemplares se extienda en la zona de arroyo El Claro, iniciando en Av. Agustín García (ex R27) y en diversos sectores del partido durante todo el año.

JOSE C. PAZ

(*) Nuevas paradas seguras

En un trabajo con la Nación el municipio está instalando nuevas paradas seguras que contarán cada una con una cámara de 360 grados y un portero eléctrico que se comunica con el COM (Comando Operativo Municipal). Dicho portero sirve para que los vecinos de José C. Paz, ante una sospecha de situación peligrosa, puedan alertar al COM.

Estas paradas seguras se ubican en Federico Lacroze y la Av. 197.

La Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ) recibe financiamiento para equipamiento científico tecnológico

En el marco del anuncio del programa federal “Equipar Ciencia” del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, la UNPAZ accederá a fondos por 60 millones de pesos para la compra de equipos para su laboratorio de ciencias experimentales.

En un acto desarrollado en el auditorio del Instituto de Fisiología, Biología Molecular y Neurociencias (IFIBYNE-CONICET), el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, y el jefe de Gabinete, Juan Manzur, anunciaron una inversión de 7800 millones de pesos destinada a 60 instituciones científico tecnológicas de todo el país. En este marco, la UNPAZ accederá a financiamiento para la compra de un citómetro de flujo y un microscopio confocal, dos equipos clave que permitirán fortalecer y ampliar las líneas de investigación vinculadas a salud.

Durante el acto, Filmus señaló que “no cualquier modelo de desarrollo exige ciencia y tecnología. La posibilidad de incrementar ciencia y tecnología es porque consideramos que es una inversión.”. El jefe de Gabinete añadió que este importante paso en materia de ciencia y tecnología “marca cuál es el rumbo del Gobierno”.

Para cerrar el evento, se expuso un mensaje grabado del presidente de la Nación, Alberto Fernández, en el que celebró esta inversión del Estado Nacional en materia de desarrollo científico tecnológico: “siempre aposté a la educación, la ciencia y la tecnología, y hoy más que nunca estoy convencido de la importancia de que el Estado dé ese apoyo a nuestras científicas y científicos.”

El acto contó también con la presencia de funcionarias, funcionarios y representantes de los 19 organismos y 43 universidades nacionales que forman parte de esta etapa del Plan. Por parte de la UNPAZ, estuvieron presentes el rector, Darío Kusinsky a través de videoconferencia; y, de forma presencial, la vicerrectora Silvia Storino, y la secretaria de Ciencia y Tecnología, Pilar Cuesta.

MALVINAS ARGENTINAS

(*) Vacaciones de invierno con gran cantidad de actividades

Del 18 al 31 de julio habrá actividades gratuitas y de todo tipo en Malvinas Argentinas, con motivo del receso invernal 2022.

El objetivo es que los chicos puedan disfrutar en familia de todos los planes que se realizarán en las distintas localidades y ciudades del distrito.

Entre otras cosas, habrá pista de hielo para patinar, cine, teatro, juegos y muchas sorpresas.

Las familias podrán optar entre el Predio Municipal (ex Batallón), el Palacio Municipal (donde estará, por ejemplo, la pista de patinaje sobre hielo), tres polideportivos municipales (de Los Polvorines, Ing. Pablo Nogués y el de Tierras Altas-Tortuguitas) y las plazas del distrito.

Muy pronto podrán enterarse de todas las actividades disponibles ya que la agenda estará en las redes sociales del municipio y la página web www.malvinasargentinas.gob.ar

(*) Se construyen 52 viviendas en Ing. Pablo Nogués

Avanza el Complejo Morse para las familias malvinenses, con 52 viviendas. Estas obras son financiadas por el Programa Casa Propia que lleva adelante el Ministerio de desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación.

“Es muy bueno poder materializar lo que habíamos soñado allá en el 2015, cuando aún no éramos gobierno en Malvinas Argentinas, y hoy ya es algo concreto que se está realizando”, resaltó Leonardo Nardini, ministro bonaerense y referente del distrito.

(*) Palito Ortega cerró la primera edición de “Tarde de clásicos en Familia” en Malvinas Argentinas

El domingo 10 de julio se realizó en el municipio de Malvinas Argentinas la primera edición de “Tarde de clásicos en Familia”. La propuesta, que tuvo lugar en las inmediaciones del Palacio Municipal, comenzó a las 12 horas. Algunas y algunos fans del artista principal del encuentro, Palito Ortega, llegaron a tempranas horas del día para reservar sus lugares al pie del escenario.

El evento que había sido reprogramado por cuestiones de salud relacionadas con el artista principal, se llevó a cabo con éxito. A medida que las familias iban llegando al predio municipal, se sumaron a la propuesta fotográfica de sumergirse en un viaje en el tiempo. Con vestimenta en blanco y negro que podían tomar de los percheros dispuestos, se los invitaba a entrar en una TV del “Club del Clan”, el programa musical argentino de los ’60 del que formaba parte “Palito”, para tomarse una foto.

Como parte de la fiesta retro, estuvieron en el escenario recordando las canciones más populares de los ’60 y ’70 la banda “Minuz” y “El Clan del Beat”.

A partir de las 15 horas, como estaba anunciado, Palito Ortega inició su gran show, parte del Tour Despedida que se encuentra realizando actualmente. Durante una hora y media, la gente cantó a coro temas como “La felicidad”, “Yo tengo fe”, “Yo no quiero media novia”, “Se parece a mi mamá” y “Un muchacho como yo”.

“Un placer saludar a toda la familia grande de Malvinas Argentinas”, expresó Palito Ortega, y luego dijo: “Con la alegría grande y la felicidad de haber llegado hasta acá, el estar todavía con la posibilidad, gracias a Dios, de subir a un escenario y cantarle a la gente estas melodías que fui escribiendo a lo largo de los años, es realmente una gracia enorme, una gracia de Dios, que agradezco profundamente”, finalizó.

