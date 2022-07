Actividades para las vacaciones de invierno e inscripción a cursos y seminario de música popular

Vacaciones de invierno para chicas y chicos en la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ) y el Centro Cultural de José C. Paz. Además, en esta nota: está abierta la inscripción a los cursos regulares del Centro de Idiomas 2022. Y la UNPAZ abre la inscripción para el “seminario en música popular”.

Para estas vacaciones de invierno, la UNPAZ y el Centro Cultural José C. Paz ofrecen una variada oferta de actividades para disfrutar en familia.

Del 18 al 29 de julio, niñas/os y jóvenes podrán participar de forma totalmente gratuita de talleres, juegos y espectáculos que se desarrollarán en el edificio Pueyrredón de la UNPAZ (ex CEM) y el Centro Cultural de José C. Paz.

La propuesta busca acercar actividades culturales y recreativas vinculadas con la expresión artística y creativa, actividad física, entre otras. Además, todos los días se ofrecerán funciones de cine en el Centro Cultural José C. Paz,

ACTIVIDADES EN UNPAZ :

LUNES 18/7

14 a 16 Hs: Taller de la Risa / Juegos teatrales / Taller con las manos en la tierra / Taller de Monstruos

MIÉRCOLES 20/7

14 a 16 Hs: Maratón de juegos recreativos en el playón

VIERNES 22/7

14 a 16 Hs: Taller con colores / Cuenta cuentos / Bingo musical / Actuar, jugar y cantar

LUNES 25/7

14 a 16 Hs: Taller cuerpo y movimiento / Taller de cine / Bingo musical / Taller de construcciones

MIÉRCOLES 27/7

14 a 16 Hs: Maratón de juegos recreativos en el playón

VIERNES 29/7

14 a 15 Hs: Taller de Rap / Taller de monstruos / Cuenta Cuentos

15 a 16 Hs: Espectáculo musical “Música de las palabras” Grupo: Tribu Encanto

Edificio Pueyrredón: Leandro N. Alem 4593 (José C. Paz).

ACTIVIDADES EN EL CENTRO CULTURAL JOSÉ C. PAZ :

TODOS LOS DÍAS :

FUNCIONES DE CINE A LAS 11, 14 y 17 HS.

Centro Cultural José C. Paz: Zuviría 4852 (José C. Paz)

OTRO TEMA

(*) Se abren las inscripciones a los cursos regulares del Centro de Idiomas 2022

Hasta el 21 de julio, el Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ) abre las inscripciones a los cursos regulares de idiomas que ofrecerá en el segundo cuatrimestre del año. Se dictarán cursos en modalidad presencial, semipresencial y virtual de Inglés, Francés, Chino, Alemán, Lengua de Señas Argentina, Portugués e Italiano desde el nivel inicial y además, se sumará una nueva propuesta Japonés.

Las actividades están abiertas a toda la comunidad, y a estudiantes y graduadas/os de universidades y/o instituciones extranjeras, y son aranceladas. La cursada se dictará durante el segundo cuatrimestre, de agosto a diciembre, y los encuentros serán de una vez por semana, dependiendo el idioma.

Tanto como para quienes se inscriban por primera vez sin conocimientos previos o para quienes cuenten con conocimientos de la lengua elegida, accederán a un nivel acorde a sus conocimientos. Quienes quieran acreditar conocimientos en una lengua, luego del formulario indicado accederán a una entrevista para poder definir el nivel correspondiente.

Quienes cursen en modalidad virtual y semipresencial tendrán clases sincrónicas que se dictarán a través de una plataforma, por lo cual es importante contar con cámara y micrófono en un dispositivo móvil o computadora de escritorio.

Requisitos para la inscripción:

* Ser mayor de 18 años.

* Enviar foto del DNI (ambas caras).

*Abonar inscripción, y enviar el comprobante a los siguientes correos [email protected] y [email protected] sin excepción.

Para más información ingresá aquí: https://www.unpaz.edu.ar/centro-de-idiomas/cursos-regulares.

Por consultas escribir a [email protected].

(*) La UNPAZ abre la inscripción para el “seminario en música popular”

En agosto comenzará en la Universidad Nacional de José C. Paz el “Seminario en Música Popular”. La actividad, destinada a artistas y compositores de la región, contará con la participación de referentes de la escena como Ariel Prat, Juan Subirá y Gustavo Suárez.

Desde el 8 al 18 de julio, se encontrarán abiertas las inscripciones para este ciclo que está dirigido a músicas/os, docentes y talleristas de música, directoras/es y participantes de coros y orquesta. El seminario -presencial y gratuito- comenzará el 3 de agosto y finalizará el 7 de diciembre. El día y horario de cursada será los miércoles de 17 a 21 hs.

El Seminario en Música Popular busca enriquecer los saberes en música popular, favorecer la profesionalización de las y los músicos de la región, favorecer los saberes para desempeñarse en condición de solista o formar un ensamble.

Durante la cursada se verán también cómo desarrollar arreglos y performances, crear producciones en base a géneros musicales populares, y además indagar en los orígenes de estos géneros.

Quienes se encuentren interesadas/os, deberán completar el siguiente formulario de preinscripción: https://forms.gle/ZZU5U3Q8StJLeBMt9.

ACERCA DE PARA TODOS

Para Todos es un diario / periódico / medio de comunicación de la Zona Norte del Conurbano Bonaerense, con noticias e información de los distritos de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Malvinas Argentinas y José C. Paz; y sus barrios aledaños (La Lucila, Olivos, Carapachay, Munro, Villa Martelli, Villa Adelina, Martínez, Boulogne, Acassuso, Beccar, Victoria, Virreyes, Carupá, Rincón de Milberg, General Pacheco, Don Turcuato, Ricardo Rojas, Villa La Ñata, Dique Luján, Benavídez, Villa de Mayo, Grand Bourg, Los Polvorines, Ing. Adolfo Surdeaux y Tortuguitas) ofreciendo un resumen de noticias e informaciones de la Región Metropolitana Norte (Zona Norte del Gran Buenos Aires ó Conurbano Norte) y la Zona Noroeste del Gran Buenos Aires.

Bien posicionado en buscadores, figura primero en el buscador de google si usted consulta por Noticias de la Zona Norte del Gran Buenos Aires. Y cuarto en la primera página si solo coloca Noticias de la Nona Norte.

Otra forma de encontrarnos es: Noticias e informes de José C. Paz. Noticias e informes de Vicente López. Noticias e informes de Olivos. Noticias e informes de La Lucila. Noticias e informes de Munro. Noticias e informes de Carapachay. Noticias e informes de Villa Martelli. Noticias e informes de San Isidro. Noticias e informes de Martínez. Noticias e informes de Villa Adelina. Noticias e informes de Boulogne. Noticias e informes de Beccar. Noticias e informes de San Fernando. Noticias e informes de Victoria. Noticias e informes de Virreyes. Noticias e informes de Carupá. Noticias e informes de Tigre. Noticias e informes de Rincón de Milberg. Noticias e informes de General Pacheco. Noticias e informes de Don Torcuato. Noticias e informes de Benavídez. Noticias e informes de Villa La Ñata y Dique Luján. Noticias e informes de Malvinas Argentinas. Noticias e informes de Los Polvorines. Noticias e informes de Grand Bourg. Noticias e informes de Tortuguitas. Noticias e informes de Villa de Mayo. Noticias e informes de Ingeniero Adolfo Surdeaux.

Editor: Claudio Omar Antunovich