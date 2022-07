Declaraciones de Jorge Macri en los medios sobre temas nacionales

“El kirchnerismo tiene la lógica de imprimir billetes y eso solo alimenta inflación y pobreza”, lo dijo Jorge Macri en ‘TN Central’, a su vez el ministro de gobierno porteño y principal referente de JxC en Vicente López sostuvo en Radio La Red que “La pelea del gobierno tiene que ser contra la inflación, no entre ellos”.

En referencia a los anuncios de la ministra Batakis, el ministro de gobierno porteño y principal referente del JxC en Vicente López Jorge Macri declaró en ‘TN Central’: “Seguimos sin un plan claro de cómo administrar la responsabilidad fiscal. Hasta ahora el kirchnerismo ha tenido una lógica de imprimir billetes y pensar que con eso generan bienestar y eso solo alimenta inflación y pobreza”

Sobre posibles acuerdos con el kirchnerismo, el Ministro señaló: “Necesitan una sociedad que dependa de ellos, no que sea libre. Si tienen propuestas concretas, que las lleven al congreso; y si son buenas, nosotros acompañaremos. No se trata de buscar una foto”.

Al ser consultado sobre los liderazgos de Juntos por el Cambio, expresó: “Podemos tener matices, pero la diferencia central entre el oficialismo a nivel nacional es que en la ciudad se gobierna y se transforma la realidad todos los días. Gobernar no es ponerse un traje, sentarse en un sillón y decir ‘Soy Presidente’. Donde gobernamos nosotros la gestión no se paraliza”.

Para finalizar, Macri dijo: “Mucha gente creyó que Alberto iba a hacer algo distinto a Cristina. Creyó en el asado y en la heladera llena, pero todo ese velo se corrió y pasó lo que nos está pasando. La gente espera liderazgos distintos a nivel nacional”.

(*) Jorge Macri: “La pelea del gobierno tiene que ser contra la inflación, no entre ellos”

Así lo indicó el Ministro de Gobierno porteño y referente de Vicente López, Jorge Macri, en diálogo con el programa “Vilouta 910” por Radio La Red AM 910.

“El gobierno tiene que recapacitar ya que su pelea tiene que ser contra la inflación, la inseguridad y la generación de empleo, no entre ellos. Esperamos que los anuncios de la ministra traigan tranquilidad al país”, afirmó el Ministro de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Además, agregó: “Tenemos que seguir buscando acuerdos aunque sabemos que hay un límite y se llama Kirchnerismo, porque ellos plantean que el éxito de los privados no se festeja y que la libertad no es parte de sus banderas”.

Para finalizar, expresó: “La gente está sufriendo mucho y la clase media está en una situación más que paupérrima. Todos los días aumentan los precios y no nos podemos acostumbrar a vivir de esta manera”.

Foto: Perfil