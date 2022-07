Acto de graduación de 422 alumnos de Universidad Nacional de José C. Paz

“Es una satisfacción enorme ver la cantidad de alumnos que se han graduado”, dijo el intendente paceño Mario Ishii. “Vamos a estar completando más de 2.000 títulos entregados en la historia de nuestra Universidad”, sostuvo el rector Dario Kusinsky.

En un acto encabezado por el rector Darío Kusinsky y el intendente Mario Ishii, se hizo entrega de 422 títulos a estudiantes de las carreras dependientes de los departamentos de Ciencias de la Salud y el Deporte, Ciencias Jurídicas y Sociales, Economía Producción e Innovación Tecnológica y Escuela de Posgrado.

Una jornada vivida con mucha emoción por graduadas y graduados, funcionarios, familiares y seres queridos, que será recordada como la primera ceremonia de colación celebrada en el edificio de la carrera de Medicina de la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ).

Durante el evento, se hizo un especial reconocimiento a la trayectoria de las y los estudiantes y al acompañamiento de sus familias, al tiempo que se resaltó el valor de la educación superior como una herramienta de verdadera transformación de la realidad.

Junto al intendente y el rector, acompañaron la mesa de ceremonia la vicerrectora, Silvia Storino; la secretaria académica, Paula Zabaleta; la directora del departamento de Economía, Producción e Innovación Tecnológica, Cintia Gasparini; la vicedirectora del departamento de Ciencias Jurídicas y Sociales, Marina Wagener; y el director del departamento de Ciencias de la Salud y el Deporte, Leonel Tesler.

El rector Dario Kusinsky agradeció la presencia de familiares, compañeros y funcionarios presentes en el acto. “Hay que honrar el enorme trabajo que hay detrás de este momento de celebración. Ahora serán nuestros representantes ante la comunidad, ejerciendo sus profesiones”, resaltó el rector.

“Hay que sostener el derecho a la educación superior. Cuando a nivel mundial se discute si las universidades son una mercancía o un derecho, esto que sucede en nuestro país no hay que naturalizarlo, para que futuras generaciones puedan seguir esto, y poder sostener esta soberanía educativa”, afirmó Kusinsky.

Por su parte, el intendente Mario Ishii afirmó que “es una satisfacción enorme ver la cantidad de alumnos que se han graduado. Lo que hemos hecho, lo que hemos trabajado y lo que trabajan hoy las autoridades y profesores de la Universidad, no es en vano. La Universidad creció de una forma extraordinaria”.

Asimismo, Ishii sostuvo que “estudiar en una Universidad es un acto de rebeldía de los pobres. Ese acto de rebeldía es querer salir adelante”, al tiempo que resaltó el hecho de que, en José C. Paz, la educación está al alcance de todas y todos, desde el nivel inicial hasta el universitario.

Transmitido en vivo por el canal de YouTube de la Universidad y la Municipalidad, el acto contó con la presencia de docentes, autoridades y funcionarios locales entre los que se encontraban el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Roque Caggiano; el secretario de Obras y Servicios Públicos, Roberto Caggiano; el secretario de Gobierno, Pablo Mansilla; el secretario de Deportes, Rodolfo Pino y el secretario de Proyectos e Infraestructura, Ignacio Delgado.

Los graduados, se mostraron orgullosas y orgullosos por haber realizado su formación académica en una universidad pública e inclusiva, destacando la producción de conocimiento de calidad y la construcción de una ética profesional justa y solidaria.

(*) Palabras de agradecimiento del Rector de la Universidad Nacional de José C. Paz, Abog. Darío Kusinsky al Intendente Municipal de José C. Paz, Dr. H. C. Mario Ishii,

Lo hizo en la XV Ceremonia de entrega de 422 títulos a estudiantes de las carreras dependientes de los departamentos de Ciencias de la Salud y el Deporte, Ciencias Jurídicas y Sociales, Economía Producción e Innovación Tecnológica y Escuela de Posgrado.

“En primer lugar quiero agradecer la presencia de todos nuestros graduados y graduadas, familias, de los funcionarios y compañeros de la Universidad que vienen trabajando hace tanto tiempo de los trabajadores docentes y no docentes de la Universidad, y por supuesto de nuestro queridísimo Intendente, nuestro Doctor Honoris Causa Mario Ishii, y en nombre de él agradecerle a toda la comunidad paceña por el enorme esfuerzo que hizo durante tanto tiempo para que hoy estemos acá”.

“Vamos a entregar 422 títulos, vamos a estar completando más de 2.000 títulos entregados en la historia de nuestra Universidad y todo esto es por el Pueblo Paceño y por el Intendente de José C. Paz que hace mucho tiempo viene traccionando y peleando para que la educación sea el motor de crecimiento de este distrito, pero por la Universidad también sin dudas de la región, de la provincia y de la Nación, porque lo que pasa en esta Universidad es muy importante y muy hermoso”.

“Y como yo le digo siempre a Mario, hace casi 10 años después de haber hecho la gran obra de la UNPAZ, nos sorprendió a todos y todas con este magnífico edificio, enorme, que nos permite hoy incluso celebrar esta graduación aquí”.

“Así que no me voy a cansar y voy aprovechar esta oportunidad para agradecerle Mario por todo su trabajo, todo su compromiso con la educación del distrito, de la provincia y del País. Muchísimas Gracias”.

ACERCA DE PARA TODOS

Para Todos es un diario / periódico / medio de comunicación de la Zona Norte del Conurbano Bonaerense, con noticias e información de los distritos de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Malvinas Argentinas y José C. Paz; y sus barrios aledaños (La Lucila, Olivos, Carapachay, Munro, Villa Martelli, Villa Adelina, Martínez, Boulogne, Acassuso, Beccar, Victoria, Virreyes, Carupá, Rincón de Milberg, General Pacheco, Don Turcuato, Ricardo Rojas, Villa La Ñata, Dique Luján, Benavídez, Villa de Mayo, Grand Bourg, Los Polvorines, Ing. Adolfo Surdeaux y Tortuguitas) ofreciendo un resumen de noticias e informaciones de la Región Metropolitana Norte (Zona Norte del Gran Buenos Aires ó Conurbano Norte) y la Zona Noroeste del Gran Buenos Aires.

Bien posicionado en buscadores, figura primero en el buscador de google si usted consulta por Noticias de la Zona Norte del Gran Buenos Aires. Y cuarto en la primera página si solo coloca Noticias de la Nona Norte.

Otra forma de encontrarnos es: Noticias e informes de José C. Paz. Noticias e informes de Vicente López. Noticias e informes de Olivos. Noticias e informes de La Lucila. Noticias e informes de Munro. Noticias e informes de Carapachay. Noticias e informes de Villa Martelli. Noticias e informes de San Isidro. Noticias e informes de Martínez. Noticias e informes de Villa Adelina. Noticias e informes de Boulogne. Noticias e informes de Beccar. Noticias e informes de San Fernando. Noticias e informes de Victoria. Noticias e informes de Virreyes. Noticias e informes de Carupá. Noticias e informes de Tigre. Noticias e informes de Rincón de Milberg. Noticias e informes de General Pacheco. Noticias e informes de Don Torcuato. Noticias e informes de Benavídez. Noticias e informes de Villa La Ñata y Dique Luján. Noticias e informes de Malvinas Argentinas. Noticias e informes de Los Polvorines. Noticias e informes de Grand Bourg. Noticias e informes de Tortuguitas. Noticias e informes de Villa de Mayo. Noticias e informes de Ingeniero Adolfo Surdeaux.

Editor: Claudio Omar Antunovich