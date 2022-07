Distintas repercusiones sobre la designación de Silvina Batakis en el Ministerio de Economía

“Desde la oposición estamos para acompañar cualquier actitud responsable”, sostiene el diputado nacional (JxC) Miguel Bazze. En tanto, el presidente de CAME, Alfredo González, insta a trabajar sobre la inflación y recrear confianza.

Tras la designación de Silvina Batakis al frente del ministerio de Economía, dirigentes de la oposición hicieron escuchar sus diferentes opiniones y coincidieron en varios aspectos de la política económica, con el propósito uniforme de “no poner palos en la rueda en un momento muy crítico del país dónde es indispensable un plan económico que cambie el rumbo” y que se termine “con las disputas políticas internas dentro del oficialismo” para no agravar aún más la difícil situación a la que se llegó.

En ese marco general, el diputado nacional de Juntos por el Cambio, Miguel Bazze, señaló que “esperamos que la nueva ministra tenga un plan para terminar con esta inflación absolutamente descontrolada, una inflación que destruye la economía, que destruye el salario, el ingreso de los argentinos, que perjudica tanto a la clase media y mucho más a los sectores más desprotegidos de la sociedad. y en este aspecto, la emisión, también descontrolada hoy, tiene un papel fundamental”.

Y agregó: “Hay que tener mucho cuidado con emitir como si no pasara nada, porque todos sabemos que la causa principal de la inflación es la emisión. No se puede emitir sin control, pero también es indispensable controlar el gasto fiscal para no tener que emitir tanto”.

Siempre en ese marco, el legislador radical oriundo de La Plata expresó a modo de reflexión “espero que Batakis tenga un plan económico, quiero suponer que sí, y que el mismo esté avalado por todos los sectores del gobierno, desde el presidente hasta el núcleo duro del kirchnerismo, pasando obviamente por la vicepresidenta”. “Este enfrentamiento entre estos sectores del oficialismo–dijo–, que genera innumerables tensiones internas, han llevado a este tremendo desgaste político y económico, y actualmente tenemos un gobierno que no es capaz de tomar decisiones, que se tuvo que tomar un día y medio para ver cómo resolvía la renuncia del ministro y que además no esboza un plan económico”.

“No podemos seguir así, por eso es fundamental que rápidamente asuman la responsabilidad que tienen tanto la vicepresidenta como el presidente, acuerden un rumbo económico y pongan a todo el gobierno a trabajar en esa dirección, porque de lo contrario, vamos a estar en una situación aún más complicada. Nosotros estamos desde la oposición para acompañar cualquier actitud responsable, No hemos puesto palos en la rueda ni los vamos a poner, en la medida en que no sigan insistiendo con este tipo de decisiones que no conducen a nada positivo”, aseguró Bazze.

Asimismo, el diputado radical de Juntos por el Cambio reiteró que “es fundamental que en la Argentina recuperemos un plan económico orientado a terminar con la inflación, que sea muy cuidadoso con el gasto público y con la emisión, y que impulse el crecimiento y el desarrollo del país. Pero así también, terminar con esos enfrentamientos internos dentro del oficialismo, encabezados por la vicepresidenta, que imposibilitan o desestabilizan cualquier política que tienda a recuperar la economía, y para eso es necesario que sean capaces de postergar aspiraciones de grupo o personales y se pongan a desarrollar acciones de gobierno que son impostergables para el país”, cerró Miguel Bazze.

(*) CAME insta a trabajar sobre la inflación y recrear confianza

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) instó hoy a “trabajar sobre la inflación y recrear la confianza” en el marco de la nueva etapa que atraviesa el país a partir de los cambios en el Gabinete de Ministros.

“Confiamos y esperamos que quienes tienen desde ahora la responsabilidad de incorporarse al equipo del Presidente, elaboren un plan antiinflacionario que recree las condiciones de confianza que la Argentina necesita”, planteó el titular de CAME, Alfredo González, al cabo de una reunión que mantuvo con dirigentes en el interior.

El presidente de CAME manifestó que “es imperioso generar certidumbre para que el sector productivo tenga señales claras y decida invertir. En ese sentido, la inflación y la falta de confianza son dos aspectos claves que requieren soluciones rápidas en el marco de esta nueva conformación que anunció el Gobierno nacional”.

(*) Fuente: ADN baires

(*) Foto: Perfil

ACERCA DE PARA TODOS

Para Todos es un diario / periódico / medio de comunicación de la Zona Norte del Conurbano Bonaerense, con noticias e información de los distritos de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Malvinas Argentinas y José C. Paz; y sus barrios aledaños (La Lucila, Olivos, Carapachay, Munro, Villa Martelli, Villa Adelina, Martínez, Boulogne, Acassuso, Beccar, Victoria, Virreyes, Carupá, Rincón de Milberg, General Pacheco, Don Turcuato, Ricardo Rojas, Villa La Ñata, Dique Luján, Benavídez, Villa de Mayo, Grand Bourg, Los Polvorines, Ing. Adolfo Surdeaux y Tortuguitas) ofreciendo un resumen de noticias e informaciones de la Región Metropolitana Norte (Zona Norte del Gran Buenos Aires ó Conurbano Norte) y la Zona Noroeste del Gran Buenos Aires.

Bien posicionado en buscadores, figura primero en el buscador de google si usted consulta por Noticias de la Zona Norte del Gran Buenos Aires. Y cuarto en la primera página si solo coloca Noticias de la Nona Norte.

Otra forma de encontrarnos es: Noticias e informes de José C. Paz. Noticias e informes de Vicente López. Noticias e informes de Olivos. Noticias e informes de La Lucila. Noticias e informes de Munro. Noticias e informes de Carapachay. Noticias e informes de Villa Martelli. Noticias e informes de San Isidro. Noticias e informes de Martínez. Noticias e informes de Villa Adelina. Noticias e informes de Boulogne. Noticias e informes de Beccar. Noticias e informes de San Fernando. Noticias e informes de Victoria. Noticias e informes de Virreyes. Noticias e informes de Carupá. Noticias e informes de Tigre. Noticias e informes de Rincón de Milberg. Noticias e informes de General Pacheco. Noticias e informes de Don Torcuato. Noticias e informes de Benavídez. Noticias e informes de Villa La Ñata y Dique Luján. Noticias e informes de Malvinas Argentinas. Noticias e informes de Los Polvorines. Noticias e informes de Grand Bourg. Noticias e informes de Tortuguitas. Noticias e informes de Villa de Mayo. Noticias e informes de Ingeniero Adolfo Surdeaux.

Editor: Claudio Omar Antunovich