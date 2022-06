Resumen informativo de la zona norte del Gran Buenos Aires

Síntesis de noticias de los distritos de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Malvinas Argentinas y José C. Paz.

SAN ISIDRO

(*) Gustavo Posse visitó la renovada plaza de Alvear y el río en Martínez

El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, recorrió la plaza de Alvear y el río, en Martínez, que fue remodelada con nuevos juegos infantiles, bancos y un piso especial de caucho reciclado. Es parte del plan de puesta en valor que el Municipio lleva adelante en todos los parques y espacios públicos del distrito.

“Seguimos con la remodelación de los parques y plazas en todas las localidades. Este espacio se construyó a nuevo, para que pueda ser utilizado con seguridad y en familia con este marco inigualable al lado del Río de la Plata. En San Isidro tenemos 7 kilómetros de costa recuperados para que disfruten todos los vecinos”, afirmó Posse, tras recorrer la zona y dialogar con vecinos.

Hamacas, varios toboganes, calesita, sube y baja son algunos de los nuevos juegos que se incorporaron Además, se colocó un suelo especial anti golpes, fabricado con caucho reciclado de colores, para que los chicos no se lastimen en caso de que se caigan.

VICENTE LOPEZ

(*) Continúa la exposición de Dávila en Quinta Trabucco

Continúa la exposición ‘Recorridos por la obra de Dávila’ en la Quinta Trabucco (Melo 3050, Florida). La exhibición pretende hacer un recorrido por la vida y obra del pintor y artista plástico Miguel Dávila.

Dávila es uno de los mayores referentes del arte contemporáneo argentino. Nació en el año 1926 en Chilecito, una pequeña ciudad en las montañas de La Rioja. Comenzó sus estudios en el Instituto Superior de Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Tucumán en el año 1948 y en 1952 se trasladó a Buenos Aires para lanzar su carrera como artista plástico.

En el año 1961 obtuvo una beca del Fondo Nacional de las Artes, lo que le permitió continuar sus estudios en Europa.

Realizó más de 60 exposiciones en nuestro país y en el extranjero. A lo largo de su extensa carrera recibió varios premios. En el año 1980 le otorgaron el Gran Premio de Honor del Salón Nacional de Bellas Artes y en 1995 el Premio Famatina de Plata.

Los días sábados se realizan visitas guiadas por la muestra a cargo de Dina Resca. Se llevan a cabo en dos horarios, una a las 12 horas y otra a las 16.

La entrada a la exposición es libre y gratuita. Estará disponible hasta el 27 de agosto y se podrá visitar de martes a sábados de 10 a 18 horas.

(*) Vicente López superó los 10 millones de kilos de residuos reciclados

Vicente López alcanzó el récord de recolección de reciclables desde la creación del programa Día Verde con 1.500 toneladas durante el primer semestre de 2022 gracias al compromiso de los vecinos. Desde que comenzó el programa ya se recolectaron más de 10 millones de kilos de materiales reciclables.

El programa Día Verde, iniciado en 2016, consiste en la recolección diferenciada puerta a puerta de los residuos reciclables que separan los vecinos. Cada barrio cuenta con un día exclusivo en la semana para sacar sus bolsas, que deben estar identificadas con un sticker o cartel que diga “Día Verde”, y deben estar limpios y secos.

Luego de ser recolectados, los residuos son enviados a las plantas de separación, donde son clasificados por los recuperadores y posteriormente entregados a empresas recicladoras. Los principales materiales que se reciben son plásticos, cartones, papeles, vidrios y latas.

La intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, destacó el compromiso del municipio con el cuidado del ambiente y expresó: “Llegamos a las 1500 toneladas de reciclables que recolectamos todas las semanas en los barrios de Vicente López. Día Verde es el programa que implementamos en el municipio donde cada día de la semana recolectamos los residuos reciclables de nuestros vecinos”.

La jefa comunal agregó: “hoy las nueve localidades de Vicente López reciclan, separan residuos y nosotros desde el municipio”.

MALVINAS ARGENTINAS

(*) Noelia Correa visitó un nuevo trabajo de red de agua en la ciudad de Grand Bourg

La intendenta interina de Malvinas Argentinas, Noe Correa, visitó la obra de instalación de red de agua en las calles Cuyo y José Hernández, Dumont entre Cuyo y J. O’Brien, Ambrosetti entre Cuyo y Maure.

La jefa comunal malvinense dijo: “Estamos supervisando las conexiones de agua potable, algo tan esperado y soñado por los vecinos del barrio y que hoy es una realidad”.

El municipio también trabaja en otros puntos de la ciudad de Grand Bourg en conjunto con la empresa AySA. Particularmente, en este punto son más de 200 las familias beneficiarias del servicio.

“Es fundamental para la salud y el crecimiento de nuestra ciudad. Y es un pasito más a través de la obra pública, como venimos realizando junto a AySA en distintos puntos, con trabajos de agua potable y cloacas”, finalizó Noe Correa.

(*) Acerca de la nueva plaza Gral. Lemos

Avanza la obra de la plaza Gral. Lemos, un nuevo espacio público recuperado en el barrio ‘El Cortijo’ de Los Polvorines.

Tendrá iluminación LED, mejores accesos, juegos para chicos, postas aeróbicas y saludables, un playón multiuso y todo lo necesario para compartir un momento agradable.

SAN FERNANDO

(*) Avanza la renovación en el club ‘13 de Julio – Alvear’

Estas instituciones se han fusionado y tendrán mejores instalaciones para sumar deportes y que chicos y chicas puedan competir en las Ligas.

“Hace unos años renovamos la sede del club de Boxeo ‘13 de Julio Canal’ y ahora estamos construyendo junto al gobierno de la Provincia De Buenos Aires nuevos vestuarios y la cancha de Fútbol y otras disciplinas en el predio de “La Alvear”.

Estoy muy contento de que podamos ayudar a los clubes de nuestra ciudad, que son de vital importancia por su trabajo de contención y formación de valores.

También recorrimos algunas de las obras que están desarrollándose en la calle Alvear y en estos días voy a mostrarles en detalle”, destacó el intendente de San Fernando Juan Andreotti.

(*) Renovación en la avenida Sobremonte

“Es un gusto encontrar a vecinos y vecinas contentos con la transformación de una de nuestras arterias más importantes. Recientemente, en el tramo entre la Av. Avellaneda y Pasteur, hicimos dársenas de estacionamiento muy necesarias, nuevas veredas, plantamos árboles y más, sumando a toda la renovación de la avenida que se completará con la gran obra del Túnel de Sobremonte”, puntualizó en intendente local Juan Andreotti.

TIGRE

(*) ‘Plazas Activas’ continúa promoviendo la actividad física al aire libre dentro de la comunidad de Tigre

El Municipio de Tigre continúa incentivando a la comunidad a realizar actividad física al aire libre, a través de la propuesta llamada ‘Plazas Activas’. Vecinos y vecinas pueden disfrutar de clases abiertas y gratuitas de zumba, gimnasia, yoga y stretching (elongación muscular y movilidad articular) los días sábados en diferentes espacios públicos del partido.

Durante el último fin de semana, la iniciativa se desarrolló en las plazas: General Pacheco, Alvear de Don Torcuato y Luis Pereira de Villa La Ñata.

‘Plazas Activas’ tiene como objetivo promover el bienestar de la comunidad y mejorar su calidad de vida. El cronograma continuará el sábado 25 en las plazas: Aviadores de Malvinas de Don Torcuato; General Pacheco; y Sarmiento de Troncos del Talar.

Para más información, comunicarse a través de las redes sociales, Facebook: DeportesTigre o por teléfono al 4589-9443.

(*) Ballet Municipal de Folclore y Tango: continúan las audiciones para el rol masculino

Comenzó en Tigre la convocatoria para formar parte del Ballet Municipal de Tango y Folclore. La inscripción se encuentra abierta hasta el próximo domingo 26 de junio para audiciones de rol masculino, de entre 18 y 50 años, con domicilio en Tigre y con esquema de vacunación COVID-19 completo.

Los interesados deben enviar un mail a [email protected] y en el asunto poner ‘ballet municipal’. Para más información y/o consultas, también pueden dirigirlas al correo electrónico mencionado.

(*) Ya funciona la Escuela Municipal de Ajedrez de Tigre

En Tigre, ya funciona la Escuela Municipal de Ajedrez para el disfrute de vecinos y vecinas. La iniciativa fue lanzada por el intendente Julio Zamora a fines de mayo en el Centro Universitario Tigre (CUT), mediante la firma de un decreto. La propuesta cuenta con la participación activa de más de 3.000 personas de todas las edades.

Actualmente, la Escuela cuenta con un equipo docente conformado por 13 profesores, 41 talleres en 31 instituciones (polideportivos, bibliotecas, clubes sociales, Centros de Integración Social, museos, merenderos, centros culturales y apoyos escolares), 100 horas semanales de clases de ajedrez en 11 escuelas del distrito; y actividades cada fin de semana en las plazas.

A su vez, el Gobierno comunal tiene otros programas vinculados a la disciplina: “Ajedrez en las Escuelas”, destinado a niños y niñas de nivel primario, que busca crear lazos entre la comunidad educativa y el aprendizaje áulico en el entorno escolar; y “Ajedrez en las Plazas”, el cual acerca la práctica a vecinos y vecinas en espacios públicos.

La Escuela Municipal de Ajedrez ofrece torneos participativos y competitivos durante todo el año tanto para sus alumnos como para ajedrecistas de otros municipios, de todas las edades y niveles. Para más información, comunicarse por e-mail a [email protected]

JOSE C. PAZ

(*) Operativo policial en Drago y Laprida

Se identificaron más de 25 vehículos. Dos vehículos remitidos al corralón municipal de tránsito por licencia de conducir aparentemente ilegal y VTV aparentemente ilegal.

Uno remitido por falta licencia de conducir. Diez detenciones de licencias por falta de documentación reglamentaria obligatoria para circular.

(*) Megaoperativo en el Barrio San Atilio

Se realizó un megaoperativo en el Barrio San Atilio de José C. Paz, en el que se llevaron a cabo distintos servicios para la comunidad. Los dispositivos en acción que estuvieron en el megaoperativo fueron: Hospital Oncológico “Victoria Irene Ishii”; Secretaría de Salud; Dirección General de la Tercera Edad y Adultos Mayores; ANSES; Registro Nacional de las Personas; Secretaría de Desarrollo Social; Subsecretaría de Comunidad Organizada; Secretaría de Economía Social y Cooperativismo; Dirección General de la Mujer; ENVION; Dirección de Asesoramiento Documentario para Extranjeros; IOMA; Dirección de Discapacidad; y Dirección de Hábitat.

(*) Postulantes a chofer policial

Días atrás, los postulantes a Chófer de Móviles Policiales realizaron sus exámenes médicos, Visual y de manejo en la Escuela de Policía Juan Vucetich.

Los aspirantes fueron acompañados por personal femenino de la Policía de José C Paz y personal municipal pertenecientes a la Secretaria de Seguridad.

(*) Paradas seguras

En un trabajo en conjunto de la Nación y la Municipalidad de José C. Paz, se están instalando paradas seguras, que cuentan con una cámara de 360º y un portero eléctrico que se comunican con el COM. El botón del portero eléctrico sirve para que aquellos vecinos que identifiquen una situación sospechosa puedan comunicarse directamente con el COM y de allí, si se alerta a emergencias o la policía

Estas paradas seguras ya están instaladas en la calle Zuviría de José C. Paz y se proyecta instalarlas a lo largo de la Ruta 197.

(*) Alarmas vecinales

Se están entregando y realizando trabajos de instalación de 50 alarmas repartidas en varias escuelas de barrios paceños. Este proceso consiste en el reparto de una alarma en frente de las escuelas de José C. Paz.

Estas tecnologías son entregadas y monitoreadas por el Centro Operativo Municipal (COM). Las alarmas funcionan para dar aviso a: Los Bomberos, la Policía, Emergencias y Situaciones sospechosas.

(*) Alarmas en colegios

Se ha instalado una alarma en frente del colegio número 28.

Esta misma alarma cuenta con señal lumínica y sonora que podrá ser activadas a través de controles remotos que se conecta directamente con el Centro de Operaciones Municipales (COM) permitiendo dar una respuesta de forma rápida y eficaz al requerimiento.

(*) Asfalto en el Barrio Santa Rita

Mediante la Secretaría de Obras y Servicios se están realizando trabajos de pavimentacion asfáltica en la calle Wilde, del Barrio Santa Rita de José C.Paz.

“Estos trabajos los llevamos a cabo para mejorar la circulación vehicular y peatonal de los vecinos”, destacan desde el municipio.

