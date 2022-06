El intendente Mario Ishii presente en el acto de promesa de lealtad junto a miles de alumnos

El Intendente de José C. Paz, Mario Ishii participó sobre la emblemática avenida educativa Leandro N. Alem del acto de Promesa de Lealtad a la Bandera con más de 4.500 estudiantes de José C. Paz, por la conmemoración de un nuevo aniversario de la muerte de Manuel Belgrano.

Con la participación de la mayoría de los establecimientos educativos del distrito entre los que se encontraban alumnos de 4° cuarto grado de primaria, primaria de adultos, 6° años de educación secundaria y técnica, como así también, alumnos de 3° tercer año de Centro Educativo de Nivel Adultos quienes reafirmaron dicha promesa. Dejando su participación la E.P. N° 1, 2, 5, 10, 11, 12, 14, 18 y 25; de E.S. N° 1, 2, 4, 7, 8, 10, 26, 35, 36; E. E. Técnica N° 1 y 2; de formación profesional N° 401, 402, Cebas 39, C.E.N.S del n ° 451 al 458. También algunos colegios de gestión privada.

En nuestra historia, la creación de la Bandera Nacional es un hito importantísimo por la permanencia como símbolo de solidaridad y libertad por sobre todas las cosas y la representación de los ideales de aquellos patriotas de mayo.

A 202 años de la conmemoración del paso a la inmortalidad de Manuel Belgrano se llevó a cabo el acto institucional donde el intendente Ishii expresó a los jóvenes que “el futuro está acá a los docentes les pido que inculquen para que sigan estudiando”, frente al imponente marco de los edificios educativos UNPAZ recordó que “hoy en esta Casa de Estudios y con nuestro Rector acá Darío Kusinsky tenemos más de 30 mil chicos estudiando en las universidades y facultades” “José C Paz es el distrito más importante en educación del país” “También somos parte de la Red de Ciudades del Aprendizaje de la Unesco”. La educación es “la salida para nuestros chicos, sin educación no se puede salir hacia adelante. Es un acto de rebeldía de los pobres” “Chicos no le aflojen en el estudio, tienen todo gratuito” “Estoy orgulloso de lo que hemos hecho en educación en el distrito”.

Seguido de las palabras, la autoridad máxima del distrito entregó seis diplomas recordatorios a un grupo de alumnos integrados por: Maia Rodríguez y Benicio Hinach (E.P. 2), Santino Meaurio (E.P. 5), Pilar de la Vega (E.P. 10), Liam Palacio (E.P. 25), Jazmín Placeres (E.P. 18).

En el escenario principal acompañaron al intendente de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, el Inspector en Jefe Gestión Estatal Región IX Gustavo Copes; el Inspector Distrital de José C. Paz Adrián Martínez; el Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Roque Caggiano; el Rector de la Universidad Nacional de José C. Paz, Darío Kusinsky; el Secretario de Educación, Ciencia y Tecnología Mario Martínez; el Presidente del Consejo Escolar Carlos Leiva y consejeros escolares; la Jefa de Asuntos Docentes Hilda Amaya y la Directora General del Servicio Alimentario Escolar (S.A.E), Dra. Luciana Seput.

