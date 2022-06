Nardini y Correa inauguraron obras hidráulicas y de asfalto en Tortuguitas

Los trabajos desplegados en la localidad perteneciente al partido de Malvinas Argentinas cuentan con financiamiento del Fondo de Infraestructura Municipal.

Con la presencia del Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Leonardo Nardini, y la intendenta de Malvinas argentinas, Noelia Correa, se inauguraron 4647 metros cuadrados de asfalto en el barrio “Los Ángeles” de la localidad de Tortuguitas.

Cabe destacar que los trabajos de infraestructura vial fueron complementados con intervenciones hidráulicas para evitar los anegamientos y estancamientos de agua que afectaban al barrio desde hace varios años.

“Estamos inaugurando una obra que no es solo la pavimentación, sino que se desarrolló un trabajo hidráulico para solucionar un problema que afligía a los vecinos y vecinas cada vez que llovía”, dijo Nardini, que además destacó: “Estamos trabajando en lo que no se ve, para después generar la conectividad necesaria. Este tipo de obras no solamente conectan a los vecinos, sino que también pone en valor y embellece el barrio”.

Por su parte, la intendenta Correa remarcó: “La obra surge tras una reunión que mantuvimos con los vecinos, ellos nos comentaron la problemática del barrio y junto al ministro Nardini pudimos darles respuestas y resolver este problema de tantos años”.

ACERCA DE PARA TODOS

Para Todos es un diario / periódico / medio de comunicación de la Zona Norte del Conurbano Bonaerense, con noticias e información de los distritos de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Malvinas Argentinas y José C. Paz; y sus barrios aledaños (La Lucila, Olivos, Carapachay, Munro, Villa Martelli, Villa Adelina, Martínez, Boulogne, Acassuso, Beccar, Victoria, Virreyes, Carupá, Rincón de Milberg, General Pacheco, Don Turcuato, Ricardo Rojas, Villa La Ñata, Dique Luján, Benavídez, Villa de Mayo, Grand Bourg, Los Polvorines, Ing. Adolfo Surdeaux y Tortuguitas) ofreciendo un resumen de noticias e informaciones de la Región Metropolitana Norte (Zona Norte del Gran Buenos Aires ó Conurbano Norte) y la Zona Noroeste del Gran Buenos Aires.

Bien posicionado en buscadores, figura primero en el buscador de google si usted consulta por Noticias de la Zona Norte del Gran Buenos Aires. Y cuarto en la primera página si solo coloca Noticias de la Nona Norte.

Otra forma de encontrarnos es: Noticias e informes de José C. Paz. Noticias e informes de Vicente López. Noticias e informes de Olivos. Noticias e informes de La Lucila. Noticias e informes de Munro. Noticias e informes de Carapachay. Noticias e informes de Villa Martelli. Noticias e informes de San Isidro. Noticias e informes de Martínez. Noticias e informes de Villa Adelina. Noticias e informes de Boulogne. Noticias e informes de Beccar. Noticias e informes de San Fernando. Noticias e informes de Victoria. Noticias e informes de Virreyes. Noticias e informes de Carupá. Noticias e informes de Tigre. Noticias e informes de Rincón de Milberg. Noticias e informes de General Pacheco. Noticias e informes de Don Torcuato. Noticias e informes de Benavídez. Noticias e informes de Villa La Ñata y Dique Luján. Noticias e informes de Malvinas Argentinas. Noticias e informes de Los Polvorines. Noticias e informes de Grand Bourg. Noticias e informes de Tortuguitas. Noticias e informes de Villa de Mayo. Noticias e informes de Ingeniero Adolfo Surdeaux.

Editor: Claudio Omar Antunovich