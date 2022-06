El Municipio de Tigre y la Asociación Civil Madres del Dolor presentaron la “Guía de Orientación y Asistencia para Víctimas de Delitos”

Junto a integrantes de la organización, fuerzas de seguridad y autoridades comunales, el intendente Julio Zamora participó del lanzamiento de la herramienta pensada para brindar asesoramiento y contención a las familias que sufren pérdidas por delitos o accidentes. El jefe comunal solicitó al Concejo Deliberante el tratamiento de la Ordenanza de Alcohol Cero, impulsada hace un año mediante el Decreto Municipal Nro. 833/21.

El intendente de Tigre, Julio Zamora y la concejala Gisela Zamora acompañaron el lanzamiento de la “Guía de Orientación y Asistencia para Víctimas de Delitos”, elaborada en una acción conjunta entre el Gobierno local y la Asociación Civil Madres del Dolor. En el auditorio del Museo de la Reconquista, la actividad contó con la presencia de Viviam Perrone, referente de la organización y Jimena Aduriz, integrante del Observatorio de Víctimas del Congreso de la Nación.

“Acompañamos el proceso de esta guía para víctimas junto a Madres del Dolor para concientizar y brindar información sobre qué hacer, cuáles son sus derechos y dónde acudir cuando se sufre una pérdida por un delito o accidente. Desde el Municipio de Tigre contamos con políticas públicas muy importantes en materia de seguridad, que ha permitido dilucidar crímenes a través de la incorporación de nuevas tecnologías”, señaló el jefe comunal.

Luego, afirmó: “Hace un año desde el Municipio se dictó una Ordenanza de Alcohol Cero que requiere la convalidación de los concejales del Honorable Concejo Deliberante de Tigre. No estamos pidiendo que la voten con los ojos cerrados, sino que debatan, dialoguen, la modifiquen si es necesario o que la rechacen. No nos podemos permitir no tratar temas sensibles que son una preocupación para la comunidad”.

La “Guía de Orientación y Asistencia para Víctimas de Delitos” fue una iniciativa acercada al Gobierno comunal por parte de la Asociación Civil Madres del Dolor el año pasado, con la necesidad de brindar asistencia a aquellas personas que sufren la pérdida de un ser querido. La misma se trabajó mancomunadamente entre las secretarías de Mujeres, Géneros e Infancias; y Protección Ciudadana y contiene números y direcciones de todos los Centros de Atención Familiar y Salud del Municipio, como también de juzgados, fiscalías y comisarías del distrito.

Al respecto, la concejala Gisela Zamora sostuvo: “Esta es una propuesta que partió desde un grupo de madres que a través del dolor y el sufrimiento por la pérdida de algún familiar decidieron ayudar a otras personas. Es un material muy práctico que indica la manera de proceder ante algún hecho delictivo o accidente. Desde nuestra gestión queremos que la comunidad de Tigre pueda disponer de esta información”.

Por su parte, Vivian Perrone, mamá de Kevin Sedano, joven de 14 años que murió en 2002 luego de ser atropellado, indicó: “Llegué a la Argentina después de la invitación que recibí para un congreso internacional de la Organización Mundial de la Salud y de Naciones Unidas y no sabía por dónde empezar, nunca me imaginé que el lanzamiento iba a llegar a Tierra del Fuego, Salta y ahora Tigre. Estoy agradecida a Julio Zamora, un intendente que siempre nos abre las puertas frente a cada iniciativa que tenemos. Ojalá todos los vecinos y vecinas puedan tener acceso a esta guía, que tiene muchas herramientas, números y lugares de asesoramiento de temas legales”.

Y manifestó: “Me gustaría que el Honorable Concejo Deliberante de Tigre pueda darle tratamiento a la legislación de Alcohol Cero. El primer motivo por el cual mueren los jóvenes hoy no es por el hambre sino por los siniestros viales. Me duele que esto esté en un cajón, debe analizarse con urgencia”.

Madres del Dolor fue creada el 10 de diciembre de 2004 con la finalidad de promover y consolidar la prestación de la justicia, brindar servicios de asistencia y constituir un foro de defensa de los derechos y la seguridad ciudadana. Las fundadoras han perdido a sus hijos en diferentes hechos de violencia y/o accidentes de tránsito.

“Estamos muy contentas con este lanzamiento en Tigre; es una guía que es sencilla y fácil porque la escribimos víctimas y familiares. La hicimos en función de informar sobre las cosas que hay que saber con un lenguaje llano y corto, haciendo hincapié en dónde tiene que dirigirse, cómo tienen que manejarse, cuál es el rol del acompañante y la importancia de las etapas del duelo. El Municipio abrió sus puertas y nos dio esta posibilidad de prevenir y ayudar a quienes se encuentren en una instancia así”, dijo Jimena Aduriz, madre de Ángeles Rawson, víctima de femicidio el 10 de junio de 2013.

