Agasajos y reconocimientos de varios municipios en el Día del Periodista

El intendente de San Fernando Juan Andreotti junto a funcionarios de su cartera agasajó a la prensa con un almuerzo el 7 de junio al mediodía. Horas más tarde los periodistas zonales fueron recibidos en Malvinas Argentinas. Y el 8 de junio, lo propio ocurrió en Tigre. En tanto, en San Isidro la convocatoria con la prensa local esta pactada para el jueves 9 de junio, a las 12 hs. Al tiempo que, el intendente Gustavo Posse distinguió en esta fecha a la periodista Elisabetta Piqué como ‘personalidad destacada del Partido’.

Cada 7 de junio se celebra en Argentina el Día del Periodista.

Esta fecha quedó establecida cuando el político, abogado y partícipe de la Revolución de Mayo, Mariano Moreno, publicó ‘La Gazeta de Buenos Ayres’, el primer periódico del nacimiento del país un día como este, pero de 1810.

Había sido fundada el 2 de junio, tan solo nueve días después de la creación de la Primera Junta de Gobierno; sin dudas, su flamante secretario era consciente de la importancia que tenían las gacetas como herramientas de propaganda política en aquella época en la que estaba todo por hacerse.

La Revolución de Mayo, junto con los cambios políticos, introdujo nuevas experiencias en el campo de la libertad de expresión.

En el marco de las celebraciones, varios municipios de la zona norte bonaerense compartieron un momento con trabajadores de la prensa local:

EN MALVINAS ARGENTINAS

El 7 de junio, a las 16.45 hs, trabajadores de la prensa local fueron recibidos por la intendenta interina de Malvinas Argentinas Noelia (Noe) Correa y el ministro de infraestructura y servicios públicos provincial Leonardo (Leo) Nardini, quienes se acercaron a cada uno de los presentes y saludaron en este día tan particular, especial y emblemático.

Lunch mediante, cada trabajador recordó momentos, anécdotas y experiencias de trabajo, individual y en conjunto. Entre los periodistas presentes, se encontraban, entre otros: Pedro Birro, Carlos Pogonza, José Valencia, Paula Vega, Macarena Alonso, Carlos Ventosa, Juan Pablo Lomastro, Cristian Rompani, Federico Tremouilles y Claudio Antunovich.

EN TIGRE

El intendente de Tigre Julio Zamora también recibió a la prensa de la región. Fue al mediodía del 8 de junio y los agasajó con un exquisito ágape.

Luego de un diálogo distendido con cada medio, dirigió unas palabras a los presentes donde agradeció y valorizó el trabajo de cada uno de los presentes, en pos de llevar la información a todos los vecinos.

Valoró y ponderó la búsqueda de la verdad como pilar y recordó su experiencia periodística en el medio ‘La Verdad y la Mentira’.

Mostró su satisfacción sobre la designación de Daniel Scioli (“Un vecino tigrense”, dijo) como Ministro de la Producción. Y sobre el final, subrayó que el municipio está con muchas obras en marcha. Hizo hincapié en lo importante que será el futuro hospital Municipal. Y también destacó que próximamente habrá anuncios importantes sobre la ampliación de prestaciones en el Hospital Nores de Tigre Centro.

EN SAN ISIDRO

El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, distinguió a la periodista Elisabetta Piqué como personalidad destacada del Partido. El reconocimiento a la corresponsal, que vivió en San Isidro, fue en el Concejo Deliberante local.

A través de una ordenanza, el Concejo destacó “el mérito y valentía de transmitir noticias periodísticas, dignificando y consolidando la misión de la prensa como institución social y cultural que complementa el sistema republicano y democrático”.

Tras recibir el reconocimiento, Piqué expresó que San Isidro es parte de su vida y agradeció la distinción.

“Un periodista tiene que estar en el lugar del conflicto. Más aún en estos tiempos de nuevas tecnologías y redes sociales que permiten ver la guerra. Pero eso no es suficiente, hay que estar en el lugar. Las nuevas tecnologías son bárbaras, pero crean fake news y desinformación. La primera víctima de una guerra es la verdad”, destacó Piqué.

Elisabetta Piqué cubrió de forma ininterrumpida los primeros 50 días de la guerra en Ucrania tras la invasión de Rusia. Es corresponsal en Italia de La Nación y se ocupa de cubrir las noticias del Vaticano. También escribió los libros “Diario de guerra, Afganistán-Irak” y “Francisco, Vida y Revolución”.

El encuentro con la prensa local estaba pactado para el 9 de junio a las 12 hs en la Quinta Los Ombúes (A. Beccar Varela 774).

EN SAN FERNANDO

El 7 de junio, el Municipio de San Fernando agasajó con un almuerzo a los comunicadores que se desempeñan fundamentalmente en la región Norte.

El intendente Juan Andreotti, junto a secretarios de distintas áreas, funcionarios municipales y concejales locales, participaron del encuentro, que se realizó en las instalaciones del Polideportivo N° 3.

Juan Andreotti expresó: “Alegría por poder encontrarnos para charlar, para compartir, para reflexionar. También para agradecer el trabajo que hacen los medios regionales, que es de importancia para que las vecinas y vecinos conozcan, sepan en qué se invierten sus recursos, todo su esfuerzo, y de qué servicios disponen para poder utilizarlos. La tarea que realizan es muy importante para los municipios y para los sanfernandinos, por eso los agasajamos como reconocimiento por el trabajo que hacen día a día para que nuestros vecinos estén informados.”.

En cuanto a los agasajados, Juan Alpuin, de “Canal Ecológico”, expresó: “Es un clásico juntarnos para el Día del Periodista; estuvimos dos años ausentes en los que no pudimos compartir. Es un reencuentro con tantos colegas y amigos; los medios locales no son multimedios, sino muy sencillos. Trabajamos a pulmón pero siempre para la gente, que eso es lo bueno; salir a la calle y que la gente te reconozca. San Fernando es un ejemplo de cómo se debe gobernar un Municipio. Y nosotros seguimos en el canal y en la radio trabajando como siempre; ya llevamos 34 años”.

Miguel Armaleo, del periódico “Lo Nuestro”, agregó: “Es una reflexión no sólo para el periodismo sino para la sociedad en conjunto; hablar de periodismo significa hablar del sostén de la democracia, la búsqueda de la verdad, la ética, el valor de la palabra, que muchas veces está devaluada y en el periodismo más todavía, porque algunas y algunos colegas la menoscaban, la degradan y no le dan potencia. El periodismo tiene que tener ese compromiso en busca de la ética y de la verdad cada vez mayor, porque no es una situación sencilla no sólo a nivel local, sino a nivel nacional e internacional. Hay muchas presiones, la voracidad de unos pocos es terrible sobre las mayorías, y creo que el periodismo debe cumplir esa función, recuperar el valor de la palabra y de la ética y trabajar conjuntamente con la sociedad, estar vinculado y tener contacto directo y diario”.

Laura Oliva, del portal Gazeta Norte y el programa radial Volviendo al Norte, agregó: “El Día del Periodista siempre nos recuerda el compromiso que tenemos con la profesión que elegimos y nos acerca a nuestra comunidad y nos hace sentir que somos parte activa y ternemos responsabilidad. Por eso nuestro compromiso es ejercer esta profesión con ética escuchando las reales necesidades de la gente, ser el nexo y si podemos acercar alguna solución, que es la satisfacción completa de ser periodista”.

“Los periodistas de la zona nos conocemos hace muchísimo tiempo y hemos podido ver cómo evolucionó San Fernando que responde a las demandas de la gente y a las consultas de los periodistas, y eso es gratificante”, concluyó Oliva.

