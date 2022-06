Se repuso la señalización de Sitio de Memoria en la Comisaría 1ra de Tigre

El intendente Julio Zamora participó del reemplazo de la cartelería que marca al espacio como un ex centro clandestino de detención en la última dictadura cívico-militar. Es una iniciativa del Gobierno nacional, en articulación con la Provincia y el Municipio, que busca dar a conocer y condenar los hechos sucedidos durante esa época y brindar un reconocimiento a las víctimas y sus familiares.

En un acto emotivo junto a la comunidad, el intendente Julio Zamora acompañó la reposición del cartel que señala a la Comisaría 1ra de Tigre como Sitio de Memoria, al ser uno de los ex centros clandestinos de detención durante la última dictadura cívico-militar. El encuentro fue organizado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación -a través de la Dirección Nacional de Sitios y Espacios de Memoria-, en articulación con la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires y el Municipio.

Al respecto, el jefe comunal mencionó: “Estuvimos en un acto muy emotivo donde volvimos a señalizar la Comisaría 1ra de Tigre, un lugar donde fueron secuestradas personas que trabajaban por la zona. Durante el acto, escuchamos testimonios de un momento trágico de la historia Argentina y por eso creemos que la memoria es importante para que estos hechos no se vuelvan a repetir. Este cartel mantiene viva la conciencia en nuestra comunidad”.

El programa Señalización de Sitios y Espacios de Memoria de la Nación, busca visibilizar los ex centros clandestinos de detención y otros lugares vinculados al terrorismo de Estado -de acuerdo con la Ley Nacional 26.691-, para dar a conocer y condenar los hechos sucedidos durante la dictadura de 1976. Además, es un reconocimiento a las víctimas de este periodo y a sus familiares.

“Hoy se encuentran muchos sobrevivientes que han pasado por este centro clandestino y que a través de su larga lucha, han podido llevar sus testimonios a juicios. Desde la gestión del intendente Julio Zamora, seguimos trabajando para reivindicar el lema ‘Nunca Más’ y fortalecer la Memoria, la Verdad y Justicia. Nosotros continuamos acompañando con políticas públicas para seguir construyendo este camino”, expresó la subsecretaria de Derechos Humanos y Juventud, Natalia Reynoso.

“Estamos reponiendo la señalización que se hizo en abril del 2011, que por el transcurrir de los años se fue deteriorando. Los que pasaron por esta vereda se encontraron con un cartel ilegible, pero ahora van a saber lo que sucedió en este lugar. Desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación apuntamos a las nuevas generaciones porque nuestra vida es finita y en el futuro se tiene que mantener la memoria para que no vuelva a repetirse el terrorismo de Estado”, sostuvo la directora nacional de Sitios y Espacios de Memoria, Lorena Battistiol.

Por su parte, María del Carmen Pérez, sobreviviente del terrorismo de Estado, dijo: “Para mí siguen siendo muy importantes estos actos, incluso a 46 años de que me trajeron a esta comisaría, un lugar que formaba parte de la geografía de mi barrio, y donde fui cautiva y torturada. Pero también encontré a trabajadores y trabajadoras de distintos campos, que hoy nos hemos hermanado por la lucha y la justicia”.

Participaron del encuentro organismos de Derechos Humanos; sobrevivientes, familiares y amigos de detenidos desaparecidos y ex presos políticos; integrantes de la Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte; de la Comisión de Ex Delegados De La Fábrica Ford y de la Comisión De Derechos Humanos “Pancho Soares” de Tigre; vecinos y vecinas.

