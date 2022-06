Alegría en la zona norte: Platense y Tigre punteros

‘Calamares’ y ‘Matadores’ ganaron sus respectivos partidos en el inicio del Torneo de la Liga de la Primera División del fútbol argentino, y marchan punteros. Tigre le ganó a Unión en Santa Fé, y Platense hizo lo propio con Godoy Cruz de Mendoza en Vicente López. Ambos cotejos terminaron 2 a 1.

El clásico entre Tigre y Platense se jugará en la décima fecha, en Victoria, en la jornada del 24 de julio.

Tigre se impuso este domingo por 2 a 1 ante Unión, en un encuentro jugado en el estadio 15 de Abril de Santa Fe, válido por la primera fecha de la Liga de Fútbol Profesional de Primera División.

El delantero Jonathan Álvez abrió el marcador para el local, a los 12 minutos; mientras que para el “Matador” anotaron Facundo Colidio y Diego Sosa, a los 20 y 25, respectivamente, todos en la segunda etapa.

El subcampeón de la pasada Copa de la Liga inició el partido siendo más prolijo en el manejo de la pelota cada vez que la tuvo en su poder.

Sin embargo, dicha tenencia no logró ser efectiva ya que se quedó sin precisión y sorpresa para poder quebrar la resistencia del arquero uruguayo del “tatengue” Santiago Mele.

Los dirigidos por el entrenador Diego Martínez tuvieron una chances clara a su favor tras un remate desde afuera del área de Ijiel Protti y que obligó al “charrúa” Mele a responder de manera satisfactoria.

Unión, por su parte, intentó asfixiar al rival con presión en la mitad de cancha, lo cual le dio la posibilidad de acercarse al arco de la visita con jugadas aéreas.

Los santafesinos tuvieron más aproximaciones que los de Victoria, pero no pudieron abrir el marcador por lo que la primera parte terminó sin goles.

En el inicio de la segunda etapa, el equipo del DT Gustavo Munúa salió con mayor convencimiento, intentó manejar la pelota y hacer valer la localía.

A los 12 minutos el delantero Jonathan Álvez logró abrir el marcador para darle a su equipo el triunfo parcial y justificado por lo mostrado en el inicio del complemento.

El técnico Diego Martínez movió el banco y metió en cancha a Facundo Colidio, quien terminó siendo clave en la remontada de su equipo: hizo el gol del empate y asistió al recién ingresado Diego Sosa en el tanto que marcó la diferencia a favor de Tigre.

El local, tras ir desventaja, se paró en campo rival intentó llegar a la igualdad con más ganas que juego e ideas claras de juego, mientras que el “Matador” cuidó el resultado, estuvo ordenado y por momentos salió rápido de contragolpe para quedarse con los tres puntos.

En la segunda jornada Tigre recibirá a Barracas Central, mientras que Unión visitará a Colón en el clásico santafesino.

Síntesis

Unión: Santiago Mele; Federico Vera, Franco Calderón, Emanuel Brítez, Claudio Corvalán; Enzo Roldán, Juan Portillo, Mariano Peralta Bauer, Mauro Luna Diale, Kevin Zenón; Jonathan Álvez. DT: Gustavo Munúa.

Tigre: Gonzalo Marinelli; Lucas Blondel, Víctor Cabrera, Abel Luciatti y Nicolás Demartini; Alexis Castro, Ezequiel Fernández, Sebastián Prediger, Cristian Zabala; Ijiel Protti y Mateo Retegui. DT: Diego Martínez.

Goles en el segundo tiempo: 12m. Jonathan Álvez (U), 20m. Facundo Colidio y 25m. Diego Sosa.

(*) Gran triunfo de Platense ante Godoy Cruz de Mendoza

Platense, con un gol de Mauro Zárate en un penal polémico, le ganó de local a Godoy Cruz por 2 a 1, en partido de la primera fecha del torneo de la Liga Profesional de Fútbol.

Gonzalo Abrego puso en ventaja al “Tomba” (25m PT), pero dos penales le permitieron darlo vuelta al “Calamar”: el primero lo cobró Gonzalo Bergessio (41m PT) y el segundo, cobrado a instancias del VAR, el ya citado Zárate (39m ST). Así Platense se quedó con tres puntos en un choque clave en la zona del descenso.

Aunque fue Godoy Cruz el que primero se acercó al arco rival, con un zurdazo cruzado y apenas desviado de Ojeda, los primeros minutos mostraron mejor a Platense, sobre todo por la movilidad y peligrosidad de Ignacio Schor por la derecha.

El propio Schor tuvo una buena oportunidad para abrir el marcador, con un cabezazo frente al arco que se fue afuera. Después, el local empezó a desdibujarse por su falta de profundidad. Y Godoy Cruz aprovechó para sacar ventaja. A los 25 Abrego recibió por izquierda, se metió al área y sacó un remate al primer palo que se le escapó a Ledesma para el 1 a 0.

Platense acusó el golpe. Le costó rearmarse. Pero primero se acercó con un cabezazo de Suso que sacó Ramírez y después lo rescató su figura, Schor, en una escapada por derecha que terminó en penal por una falta de Negri. Del remate se hizo cargo el eterno “Lavandina” Bergessio para establecer el 1 a 1.

Ledesma se repuso de su error y salvó dos veces su arco, ante Allende y ante Rodríguez, y llegaron igualados al descanso.

El complemento se jugó en gran medida como quiso Godoy Cruz, que manejó más y mejor la pelota pero, como antes el “Calamar”, sin profundidad ni contundencia más allá de una buena jugada por derecha de Ojeda que terminó con un tiro desviado de Abrego.

El empate parecía irrompible, hasta que Schor volvió a irse por su sector y envió un centro al que se cruzó Pereira. Vigliano, a instancias del VAR, cobró penal. No pareció. Ya sin Bergessio, reemplazado, el encargado de ejecutarlo fue Zárate.

En su regreso al fútbol argentino luego de su paso por América MG de Brasil, el ex delantero de Boca; Vélez; Lazio, Inter y Fiorentina en Italia; Birmingham, West Ham, Watford y Queen Park Rangers en Inglaterra; puso el 2 a 1 con tranquilidad y clase.

No hubo más jugadas de riesgo. Y Platense se llevó tres puntos clave en la pelea por la permanencia.

En la próxima fecha, segunda, Platense visitará a Vélez Sarsfield (domingo 12 desde las 18) y Godoy Cruz recibirá en Mendoza a Racing Club (el mismo día pero a partir de las 15.30).

(*) Fuente: Télam

