El Municipio de Tigre acompañó el 26° aniversario del femicidio de Carolina Aló

Autoridades del Gobierno local participaron del homenaje junto a familiares y vecinos en la EES N° 9, donde asistió la joven asesinada en 1996. Allí, se hizo una muestra y un mural especial en el marco del Día de la Visibilización y Lucha contra la Violencia en los Noviazgos, mientras que en Lavalle y Paseo Victorica se colocaron ofrendas florales.

A 26 años del femicidio de Carolina Aló, el Municipio de Tigre le rindió un homenaje y acompañó a vecinos y familiares. La conmemoración comenzó en la EES N° 9 Marcos Sastre, donde se realizó una muestra especial en el marco del Día de la Visibilización y Lucha contra la Violencia en los Noviazgos y se descubrió una placa alusiva a la fecha en un mural pintado para la ocasión. La actividad continuó en Lavalle y Paseo Victorica, donde se ofrendó un arreglo floral en el espacio de memoria que instaló allí el Municipio, lugar preferido de Carolina en la ciudad.

“En Tigre, a través de un proyecto de ordenanza del Concejo Deliberante, el intendente Julio Zamora decretó el 27 de mayo, día del femicidio de Carolina Aló, como el Día de la Prevención de la Violencia en el Noviazgo. Venimos trabajando muchísimo con el tema de la concientización y la visibilización, a través de las jornadas de sensibilización ´Carolina Aló´ que realizamos en articulación con la subsecretaría de Educación en todas las escuelas secundarias del distrito”, destacó la secretaria de la Mujeres, Géneros e Infancias, Nadia Olivieri.

Y agregó: “Hemos participado por invitación de la escuela Marcos Sastre, escuela donde concurrió Carolina, a un homenaje donde los chicos armaron una muestra de lo que es un recorrido del ciclo de la violencia. Además, se presentó un mural hermoso; y como todos los años concurrimos a un lugar histórico en el centro del distrito donde el Municipio brindó una ofrenda floral a Carolina, recordándola y conmemorando un año más de su partida, pero sin que sea en vano, pudiendo concientizar a la sociedad acerca de esta problemática”.

Por su parte, Edgardo Aló, padre de Carolina y presidente de la Fundación Carolina Aló, afirmó: “Recordamos a Carolina en la Escuela Marcos Sastre; y lo hicimos también en la costa de Tigre donde está su placa monolito que el Municipio realizó en nombre de toda la comuna. Los actos que llevamos adelante son para que, las mujeres sobre todo, sepan diferenciar cuál es la diferencia entre yo te amo y yo tu amo, dos palabras que parecen muy semejantes porque cambia solamente una sola letra, la e de te amo y la u de tu amo”.

Y añadió: “No solo hay violencia con un golpe o un arma letal, sino que hay muchos tipos de violencia. Ya decirle a la mujer que está gorda, que no sabe cocinar, que le queda mal el pantalón es violencia. Por ahí se está naturalizando, y es nuestra obligación en nombre de Carolina abrirle los ojos a todas las chicas, decirles que el amor no es dolor, que tener una relación tiene que ser compartida y no tiene que estar por debajo de nadie; y se acabó eso de que al lado de un gran hombre hay una gran mujer. Acá somos todos iguales, todos con los mismos derechos; y hay uno que debemos resaltar que es el derecho a la vida y lo tenemos que defender con uñas y dientes”.

El Municipio de Tigre, en línea con el abordaje integral para la erradicación de la violencia contra la mujer –según la Ley 26.485– fomenta campañas de educación y capacitación orientadas a la comunidad para informar, concientizar y prevenir la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.

En 2021 y en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Gobierno local inauguró el mural “No me olviden”, en homenaje a Aló. Ubicado en el túnel Antonio Gualdoni del centro del distrito, la obra fue realizada por el artista Federico Castillo y busca concientizar a la comunidad sobre el flagelo.

