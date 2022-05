El programa “Esquinas de la Memoria” del Municipio de Tigre homenajeó a Mario Bonarino Marras y Martín Mastinu, víctimas del terrorismo de Estado

Autoridades del Gobierno local participaron del acto en la intersección de las calles Gelly y Obes y Canadá, El Talar, donde se instaló una nueva señalización para reivindicar la memoria de los trabajadores navales que sufrieron la dictadura cívico-militar.

A través del programa “Esquinas de la Memoria”, el Municipio de Tigre llevó adelante un homenaje para los vecinos de El Talar Mario Bonarino Marras y Martin Mastinu, quienes fueron detenidos y secuestrados por la dictadura cívico-militar. Autoridades locales y familiares de las víctimas participaron del acto realizado en la intersección de las calles Gelly y Obes y Canadá, donde se colocó una nueva señalética vial.

“Fue un encuentro emocionante donde recordamos a dos vecinos de El Talar que sufrieron en carne propia el terrorismo de Estado. El programa ‘Esquinas de la Memoria’ pretende, mediante una señalización, poner en valor quiénes fueron, qué hicieron estas personas por la comunidad y también para que puedan quedar en la memoria del barrio”, expresó el secretario de Desarrollo Económico y Relaciones con la Comunidad, Emiliano Mansilla, y añadió: “Lo que buscamos desde el Municipio es poner un manto de justicia y erradicar la estigmatización de estos casos. Ellos eran trabajadores como cualquiera, que por tener una lucha por mejores condiciones laborales por sus compañeros fueron víctimas de la violencia y la muerte”.

“Esquinas de la Memoria” fue creado mediante una ordenanza en el Honorable Concejo Deliberante local. A través de carteles, son señalizados los domicilios, lugares donde fueron secuestrados o sitios significativos con datos biográficos y la fecha en que fueron desaparecidos aquellos vecinos y vecinas tigrenses, víctimas de la última dictadura cívico-militar.

Al respecto, la subsecretaria de Derechos Humanos y Juventud, Natalia Reynoso, señaló: “Recordamos a dos militantes del movimiento obrero argentino, a vísperas del 49 aniversario de la toma de Astarsa. ‘Esquinas de la Memoria’ busca materializar y humanizar la historia de los 30.000 hombres y mujeres en cada barrio que desaparecieron, contando quiénes fueron. Esta es una iniciativa del Gobierno municipal que genera una empatía muy grande entre vecinos y vecinas, tanto los que conocen a las víctimas como los que no”.

Martín “El Tano” Mastinu, era un joven italiano que llegó con su familia a Argentina en la década del 50’ para vivir en General Pacheco. Trabajó como soldador en el astillero Astarsa, donde comenzó su militancia en la Juventud Trabajadora Peronista (JTP). Fue elegido delegado sindical y se convirtió en un gran referente de los navales de toda Zona Norte.

Por su parte, Mario Marras nació en Italia. Luego viajó a la Argentina y trabajó en astilleros de Tigre, donde militó en la JTP en el gremio de los navales. Junto a otros compañeros propuso, a principios de los ’70 y a través de la lucha obrera, mejorar las terribles condiciones laborales que imponía la patronal. El 22 de mayo de 1976, a los 36 años, fue acribillado a balazos en el Delta de Tigre, en el Arroyo Paycarabi.

Durante el acto, las autoridades comunales, junto Viviana Marras, hija de Mario, y Diego, hijo de Martín Mastinu, realizaron el descubrimiento de la señalización y se les entregó un presente alusivo a la nueva señalización a los familiares de las víctimas.

“El nombre de mi padre se lleva siempre en la piel y el corazón, estoy agradecido con el Municipio por este homenaje. Me pone muy contento que el barrio se entere quién ha vivido aquí, quién fue y lo que hizo en su vida. Por lo que me contaron era una gran persona que laburaba y pensaba en sus compañeros”, comentó Diego Mastinu. En tanto, Viviana, declaró: “Estoy muy agradecida por lo que hicieron, no tengo palabras para tanta emoción. Ojalá podamos tener la justicia que nos merecemos”.

