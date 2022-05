Juan Andreotti inauguró una nueva cancha de hockey con figuras de Los Leones y Las Leonas

El Intendente de San Fernando presentó un nuevo campo de césped sintético para hockey y otras actividades con una clínica deportiva junto a los multicampeones Vanina Oneto, Delfina Merino y Pedro Ibarra, en el Polideportivo N°1. “Seguimos incorporando infraestructura y estamos haciendo obras para que el deporte siga siendo el corazón que nos une; donde aprendemos valores y nos conocemos”, destacó Andreotti.

En el Polideportivo N°1 de San Fernando el Municipio inauguró una nueva cancha de césped sintético para hockey, fútbol, softbol e iniciación deportiva, entre otras actividades. El Intendente Juan Andreotti cortó una cinta para darle apertura junto con Vanina Oneto, Delfina Merino y Pedro Ibarra, ídolos de los seleccionados nacionales ‘Los Leones’ y ‘Las Leonas’, quienes brindaron una clínica para alumnas y alumnos con entrenamientos y partidos.

Durante la inauguración, Juan Andreotti expresó: “Seguimos incorporando infraestructura a cada uno de nuestros polideportivos, hoy contamos con 10 y estamos haciendo obras en cada uno de ellos para que el deporte siga siendo el corazón que nos une; donde aprendemos valores y nos conocemos”.

“Agradezco a Pedro Ibarra, Vanina Oneto y Delfina Merino; Leones y Leonas que nos han representado tan bien a lo largo del tiempo, y se tomaron un ratito para compartir con nuestros chicos y chicas”, agregó el Jefe Comunal, quien estuvo acompañado del Secretario de Deportes Carlos Traverso.

“El deporte es la verdadera herramienta de inclusión y de contención, estamos no solo haciendo deporte social sino dándoles la posibilidad a nuestros jóvenes de empezar a competir en diferentes actividades con diferentes clubes, muy contentos de seguir renovando cada uno de nuestros polideportivos”, concluyó el Intendente.

La nueva cancha presenta dimensiones de 55m x 45m (ideal hockey seven) y cuenta con iluminación LED para su uso nocturno. Es el segundo campo de césped sintético inaugurado por el Municipio: el primero se encuentra en el Polideportivo N°7, con características aptas para el juego profesional.

Por su parte el sanfernandino Pedro Ibarra, ex capitán de Los Leones y campeón olímpico, comentó: “Es un orgullo enorme ver cómo crece el municipio, cada vez que veo un poli nuevo me pongo muy contento. Ya es la segunda cancha de sintético que hay, entendiendo lo que cuesta mantenerlas y comprarlas, que todo el mundo tenga el acceso me parece algo espectacular y buenísimo”.

Mientras que Vanina Oneto, histórica jugadora sanfernandina medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000, manifestó: “Estoy súper feliz, porque es lo que todos queremos, que el hockey siga creciendo y que los chicos sean parte, sientan que pertenecen a un equipo, a un grupo, a un poli. Ver que San Fernando tiene canchas me parece perfecto”.

Asimismo, Delfina Merino, figura mundial y ganadora de la medalla plateada en Londres 2012 y Tokio 2020, subrayó: “Me parece una inversión súper buena para todos los chicos que también juegan la liga social. Estuvimos haciendo un poco de deporte con todos los chicos y las chicas que se sumaron, está buenísimo que cada vez haya más canchas de hockey”.

Aquellos vecinos y vecinas que quieran sumarse a practicar hockey u otros deportes, pueden acercarse a los Polideportivos más cercanos.

(*) Para más información, comunicarse con el Poli N°1 de Arnoldi y Pasteur por teléfono al 4580-5684 o por mail: [email protected]

