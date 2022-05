Vecinos y vecinas de todas las localidades pueden anticiparse y completar el formulario virtual en cualquier dispositivo con conexión a internet en www.censo.gob.ar. El código de verificación generado será solicitado por el censista el próximo 18 de mayo, agilizando su labor y sin la necesidad de ingreso a la vivienda. El relevamiento gestionado por el INDEC es obligatorio por ley y representa una herramienta estadística poblacional.

Para todos los vecinos del país, el Municipio de Tigre brindó en un comunicado información útil sobre el Censo Digital 2022, donde podrán anticiparse y completar el formulario virtual en cualquier dispositivo con conexión a internet ingresando a www.censo.gob.ar.

El código de verificación generado será solicitado por el censista el próximo miércoles 18 de mayo, agilizando su labor y sin la necesidad de ingreso a la vivienda. El relevamiento -oficiado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC)- es obligatorio por ley y representa una herramienta estadística poblacional.

El censo es fundamental para conocer las variables del país que habitamos todos y todas. Las preguntas son estandarizadas y comunes a todos los estamentos sociales, sin distinciones de ninguna especie. A su vez, las mismas no están relacionadas con bienes o propiedades de cada ciudadano.

Tanto la versión digital como la tradicional cuentan con 61 preguntas, de las cuales 24 están relacionadas con las características de las viviendas y los hogares y 37 tratan sobre la estructura de la población.

El censista no es un inspector de ninguna especie y no reporta nada más que los cuestionarios que se le responden. Cabe destacar que el censo se realiza cada 10 años por ley, independientemente del gobierno de turno, por lo cual no es una herramienta partidaria ni política, sino un instrumento de estadística poblacional

