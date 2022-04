Será en Santiago del Estero 186, (entre Santa Fe y Bs. As.)

El 29 de abril a las 20.30 hs, la Orquesta Sinfónica Nacional se presentará en General Pacheco. El concierto será libre y gratuito y contará con la conducción del Mtro. Gustavo Fontana.

La “Sinfónica Nacional” interpretará:

Obertura “Egmont” de L. v. Beethoven

Obertura de “El Cazador Furtivo” de Carl María Von Weber

Obertura de “Las Hébridas” de Félix Mendelssohn

Peer Gynt, suite N° 1″ de Edvard Grieg.

Obertura de “Don Giovanni” de W. A. Mozart

“El Moldava” de Bedrich Smetana

La cita es en Santiago del Estero 186, (entre Santa Fe y Bs. As.), Gral Pacheco, Gran Buenos Aires.

Acerca de Gustavo Fontana (director invitado)

Nació en Buenos Aires. Fue director artístico de las orquestas Filarmónica de Mendoza (hasta el 2018) y Sinfónica de Bahía Blanca (hasta el 2014), también de las bandas sinfónicas de Córdoba y de Buenos Aires. Sus maestros de dirección fueron Cristóbal Soler (España), Milen Nachev (Bulgaria) y Charles Dutoit (Suiza).

Ha dirigido orquestas del país y del exterior, como la Filarmónicas de Kielce y Walbrzych (Polonia); Sinfónica de Belo Horizonte, Salvador de Bahía, Brasilia, Porto Alegre y Banda Sinfónica del Estado de San Pablo; Filarmónica de Montevideo, Venezuela y Burgas (Bulgaria); Sinfónica del Festival de Mallorca (España); Sinfónica de Córdoba y de Santa Fe, entre otras.De habitual recorrido como director invitado de la Orquesta Sinfónica Nacional, condujo en el cierre de la Temporada 2021 la 9° Sinfonía de Beethoven, ocasión en la que participaron juntos en escena la Sinfónica Nacional y el Coro Polifónico Nacional. Además fue director invitado de la Orquesta Nacional de Música Argentina “Juan de Dios Filiberto”, así como en Europa y Estados Unidos.

Colaboró con artistas populares (Mollo, Aznar, Spasiuk, Baglietto, Vitale, L. Piro, Rinaldi, Torres, Masliah, Garvie, Roger, Fernández, Barri) y clásicos (Zukerman, Forsyth, Inchausti, Rutkauskas, Gíntoli, Todorov, Saraví, Céspedes, Rey, Araujo, Volonté).

Estudió trompeta en el Conservatorio Nacional con el maestro Osvaldo Lacunza. Se perfeccionó con Raymond Mase (Juilliard School), Robert Sullivan (New York Philharmonic) y John Wallace (Royal Academy of Music). Integró la New York Youth Symphony y la Filarmónica de Israel (gira latinoamericana 1993, Zubin Mehta). Como invitado formó parte de las orquestas Filarmónica de Buenos Aires, Estable del Teatro Colón y Sinfónica.

Acerca de la Orquesta Sinfónica Nacional

Fue creada en 1948 como Orquesta Sinfónica del Estado con el objetivo de promocionar a directores, compositores y ejecutantes argentinos y difundir los clásicos de la música en grandes y pequeños auditorios.

A lo largo de su historia, fue conducida por Roberto Kinsky, Juan José Castro, Víctor Tevah, Simón Blech, Teodoro Fuchs, Juan Carlos Zorzi, Jacques Bodmer, Bruno D’Astoli, Jorge Rotter y Jorge Fontenla, como directores titulares, y por personalidades de la talla de Erich Kleiber, Georg Solti, Ernest Ansermet, Igor Markevitch, Hermann Scherchen, Sergiu Celibidache, Rudolf Kempe, Antal Dorati, Malcolm Sargent, Hans Rosbaud, Jean Fournet, Igor Stravinsky, Heitor Villa-Lobos, Aram Katchaturian,Frank Martin, Pablo Casals, Zubin Metha y Charles Dutoit, como directores invitados, entre muchos otros.

Cumpliendo con su fin de orquesta nacional, se presentó en más de cincuenta ciudades del interior del país que, en muchos casos, carecían de organismos orquestales propios (Diamante, Entre Ríos; Bella Vista, Corrientes; Zapla, Jujuy; Santiago del Estero; La Rioja; Catamarca, Comodoro Rivadavia, Chubut; Las Heras, Caleta Olivia, Puerto San Julián, Santa Cruz; Roque Saenz Peña, Chaco entre otras).

En 1991, la Sinfónica llegó por primera vez a Europa para actuar en las principales ciudades de España bajo la dirección de Simón Blech, con un repertorio íntegramente dedicado a autores americanos. Un año más tarde, se presentó en Chile, conducida por Juan Carlos Zorzi, y en Brasil, por Blech, durante el Festival de Invierno de Giordao (San Pablo).

Durante 1998, realizó una gira por Japón que incluyó una memorable presentación en Tokio, junto a la pianista Martha Argerich, culminando con un exitoso concierto en Los Ángeles (Estados Unidos). En la temporada 2000 fue distinguida como única representante de Latinoamérica en la XVI Edición del Festival de Canarias De los Cinco Continentes, donde se presentó junto con las más destacadas orquestas del mundo.

En el marco de diversas acciones de contenido social, desarrolladas a partir del año 2004, participó del programa Música en las Fábricas, con multitudinarias presentaciones en ámbitos de la producción y el trabajo. Así, actuó por primera vez en Ushuaia, en la Cooperativa Renacer (ex Aurora), en los Talleres Ferroviarios de Tafí Viejo (Tucumán) y en el Barrio El Tambo de La Matanza. Por su aporte a la cultura musical del país, fue galardonada con el diploma al mérito que otorga la Fundación Konex (1989).

Fue distinguida, asimismo, por la Asociación de Críticos Musicales de la Argentina como Mejor Orquesta de las Temporadas 1996, 2000 y 2002. Participó en 2010 de los festejos del Bicentenario de la Revolución de Mayo, actuando en el palco central enclavado en la Plaza de la República, frente al Obelisco, ante cientos de miles de asistentes.

Durante el año 2015 actuó en la velada musical inaugural de la gran Sala de Conciertos “Ballena Azul” del Centro Cultural Néstor Kirchner y se presentó en la referida sala, donde desarrolla su Ciclo de Conciertos Principales, junto a la pianista Martha Argerich y prestigiosos artistas internacionales.

A partir de ese mismo año, el Maestro Pedro Ignacio Calderón es el Director Emérito de la Orquesta Sinfónica Nacional, luego de 22 años ininterrumpidos como director titular de la misma.

ACERCA DE PARA TODOS

Para Todos es un diario / periódico / medio de comunicación de la Zona Norte del Conurbano Bonaerense, con noticias e información de los distritos de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Malvinas Argentinas y José C. Paz; y sus barrios aledaños (La Lucila, Olivos, Carapachay, Munro, Villa Martelli, Villa Adelina, Martínez, Boulogne, Acassuso, Beccar, Victoria, Virreyes, Carupá, Rincón de Milberg, General Pacheco, Don Turcuato, Ricardo Rojas, Villa La Ñata, Dique Luján, Benavídez, Villa de Mayo, Grand Bourg, Los Polvorines, Ing. Adolfo Surdeaux y Tortuguitas) ofreciendo un resumen de noticias e informaciones de la Región Metropolitana Norte (Zona Norte del Gran Buenos Aires ó Conurbano Norte) y la Zona Noroeste del Gran Buenos Aires.

Bien posicionado en buscadores, figura primero en el buscador de google si usted consulta por Noticias de la Zona Norte del Gran Buenos Aires. Y cuarto en la primera página si solo coloca Noticias de la Nona Norte.

Otra forma de encontrarnos es: Noticias e informes de José C. Paz. Noticias e informes de Vicente López. Noticias e informes de Olivos. Noticias e informes de La Lucila. Noticias e informes de Munro. Noticias e informes de Carapachay. Noticias e informes de Villa Martelli. Noticias e informes de San Isidro. Noticias e informes de Martínez. Noticias e informes de Villa Adelina. Noticias e informes de Boulogne. Noticias e informes de Beccar. Noticias e informes de San Fernando. Noticias e informes de Victoria. Noticias e informes de Virreyes. Noticias e informes de Carupá. Noticias e informes de Tigre. Noticias e informes de Rincón de Milberg. Noticias e informes de General Pacheco. Noticias e informes de Don Torcuato. Noticias e informes de Benavídez. Noticias e informes de Villa La Ñata y Dique Luján. Noticias e informes de Malvinas Argentinas. Noticias e informes de Los Polvorines. Noticias e informes de Grand Bourg. Noticias e informes de Tortuguitas. Noticias e informes de Villa de Mayo. Noticias e informes de Ingeniero Adolfo Surdeaux.

Editor: Claudio Omar Antunovich