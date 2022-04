¿Qué es el alcoholismo y dónde se lo puede tratar?

El alcoholismo es una enfermedad crónica y generalmente progresiva causada por el consumo reiterado y excesivo de bebidas alcohólicas.

En la zona norte, puede tratarse el tema en Vicente López (Parroquia Virgen de las Gracias, Posadas 777, Villa Martelli).

La explicación que parece más sensata a la mayoría de los miembros de Alcohólicos Anónimos (A.A) es que el alcoholismo es una enfermedad, una enfermedad progresiva que no puede curarse pero que, al igual que muchas otras enfermedades, se puede contener.

Yendo aún más allá, muchos de los A.A. opinan que esa enfermedad es la combinación de una alergia física al alcohol y una obsesión por la bebida, sin tener en cuenta sus consecuencias, y que es imposible contenerla con sólo la fuerza de voluntad. En algunos de los folletos que edita la comunidad se incluye la definición del alcoholismo que en 1992 emitió la Sociedad Americana de Medicina de la Adicción: “El alcoholismo es una enfermedad primaria, crónica, con factores genéticos, psicosociales y ambientales que influyen en su desarrollo y sus manifestaciones. La enfermedad es a menudo progresiva y fatal. Se caracteriza por una capacidad reducida para controlar la bebida, una preocupación obsesiva por el alcohol, el uso del alcohol a pesar de sus adversas consecuencias, y una deformación de la forma de pensar, siendo la más notable la negación. Cada uno de estos síntomas puede ser continuo o periódico”. El alcoholismo no solo afecta al enfermo sino a sus familiares y amigos ya que al afectado se le dificulta llevar una vida saludable, responsable y ejemplar en su entorno, por lo que trae problemas laborales, divorcios, violencia familiar e incluso el alcohol es un causante de accidente de tránsitos, suicidios y homicidios.

Más precisiones

Alcohólicos Anónimos (A.A) es una organización mundial de personas que se ayudan unos a otros a mantener su sobriedad y que comparten libremente la experiencia de su recuperación con otros que pueden tener un problema con la bebida. El programa que A.A. sugiere se basa en “Doce Pasos” diseñados para la recuperación personal del alcoholismo. Hoy día, la comunidad está presente en 170 países aproximadamente. Varios cientos de miles de alcohólicos han obtenido su sobriedad en A.A.; no obstante, los miembros se dan cuenta de que su programa no siempre es eficaz para todos los alcohólicos y que algunos pueden requerir asesoramiento o tratamiento profesional. A.A. se interesa exclusivamente en la recuperación personal y la sobriedad continua de los alcohólicos individuales que recurren a la Comunidad para obtener ayuda. El movimiento no participa en la investigación del alcoholismo ni en el tratamiento médico o siquiátrico y no apoya a ninguna causa, aunque los miembros de A.A. pueden hacerlo como particulares. El movimiento ha adoptado una política de “cooperación pero no afiliación” con otras organizaciones interesadas en el problema del alcoholismo. Alcohólicos Anónimos es automantenida por medio de sus grupos y miembros y no acepta contribuciones de fuentes ajenas. Los miembros de A.A. mantienen su anonimato personal al nivel de la prensa, el cine y los medios de comunicación. Desde el principio, muchos miembros de A.A. han llegado a creer que el alcoholismo es una enfermedad progresiva, tanto espiritual y emocional (o mental) como física. Todos los alcohólicos que conocemos parecen haber perdido el poder de controlar su forma de beber.

¿Cómo funciona A.A.?

A.A. puede definirse como un método para tratar el alcoholismo mediante el cual los miembros se apoyan los unos a los otros, compartiendo entre sí sus similares experiencias de sufrimiento y de recuperación de la enfermedad del alcoholismo.

¿Qué son los grupos de A.A.?

La unidad básica de A.A. es el grupo local (del barrio o de la ciudad), el cual es autónomo excepto en asuntos que puedan afectar a otros grupos de A.A. o a la Comunidad en su totalidad. Ningún grupo tiene poder sobre sus miembros.

Normalmente los grupos son democráticos, y servidos por un “comité directivo” de corto tiempo de duración. Así, ningún grupo tiene líderes permanentes.

¿Qué son las reuniones de A.A.?

Cada grupo celebra regularmente sus reuniones en las cuales los miembros se relatan mutuamente sus experiencias generalmente relacionadas con los “Doce Pasos” sugeridos para la recuperación y con las “Doce Tradiciones” sugeridas para las relaciones dentro de la Agrupación y con la comunidad. Unicidad de propósito y problemas diferentes del alcohol— Algunos profesionales califican al alcoholismo y a la adicción a drogas de “abuso de sustancias” o “dependencia química”. Por lo tanto, a veces se introduce a A.A. a gente no-alcohólica y se les anima a asistir a las reuniones de A.A. Los no alcohólicos pueden asistir a las reuniones abiertas de A.A. como observadores, pero sólo los que tienen problemas con la bebida pueden asistir a las cerradas.

¿Quiénes son los miembros de A.A.?

Cualquier persona que crea tener un problema con la bebida es bienvenida a asistir a las reuniones de A.A. Se hacen miembros sólo con decidir que lo son. Los miembros de A.A. son hombres y mujeres de todo tipo y condición, desde adolescentes hasta nonagenarios, de todas las razas, de todas las religiones o sin afiliación religiosa alguna.

¿Dónde puede usted encontrar a A.A.?

Muchos comités de servicio locales de A.A. darán presentaciones informativas, a petición, para su organización. Las sesiones pueden ser adaptadas a sus necesidades. Un programa típico puede incluir una o algunas películas de A.A. y una presentación por uno o más miembros de A.A. acerca de “Lo que A.A. es, y lo que no es.” Puede usted buscar en cualquier guía de teléfonos el nombre de Alcohólicos Anónimos. En la mayoría de las áreas urbanas existe una oficina central de A.A. que podrá contestar sus preguntas o ponerle en contacto con miembros de A.A.

¿Qué es la Oficina de Servicios Generales de AA.?

Esta Oficina sirve como centro de información mundial de A.A., y publica la literatura de A.A. Está bajo la dirección de la junta de Servicios Generales de A.A. compuesta por alcohólicos recuperados y por no alcohólicos. Ni la oficina ni la junta tienen “autoridad” sobre los miembros o grupos de A.A. Ambas son responsables ante los grupos, e informan anualmente ante la Conferencia de Servicios Generales, integrada en su mayor parte por los delegados seleccionados por los grupos de todo el país.

¿Qué se puede esperar de A.A.?

(1) Los miembros de A.A. ayudan a cualquier alcohólico que demuestre interés en permanecer sobrio.

(2) Los miembros de A.A. pueden dirigirse a los alcohólicos que desean ser ayudados, aunque creen que esta solicitud de ayuda debe provenir del alcohólico mismo.

(3) Pueden ayudar a hacer los trámites para la hospitalización. Las oficinas locales de A.A. a menudo saben qué hospitales ofrecen tratamiento para el alcoholismo, aunque A.A. no está afiliada a ninguna institución de tratamiento.

(4) Los miembros de A.A. están dispuestos a compartir sus experiencias con cualquier persona que esté interesada, en conversaciones informales o en reuniones formales.

¿Qué es lo que A.A. no hace?

Alcohólicos Anónimos no: ofrece la motivación inicial a los alcohólicos para recuperarse… recluta miembros… participa en investigaciones ni las patrocina… mantiene registros de asistencia ni historiales… está afiliada a “consejos” ni agencias sociales… investiga ni trata de controlar a sus miembros… hace diagnósticos ni pronósticos médicos ni psicológicos… provee servicios de desintoxicación, de rehabilitación ni de enfermería, ni hospitalización, medicamentos, ni tratamiento médico o psiquiátrico… ofrece servicios religiosos ni organiza ni patrocina retiros espirituales… participa en la educación acerca del alcohol… proporciona servicios de vivienda, comida, ropa, trabajos, dinero ni demás servicios de asistencia social… ofrece servicios de consulta doméstica ni profesional… acepta dinero por sus servicios ni contribuciones de fuentes no-A.A.… proporciona cartas de recomendación para juntas de libertad condicional, abogados, funcionarios de los tribunales, agencias sociales, empleadores, etc.

Importante

Un individuo miembro de A.A. puede hacer cualquiera de estas cosas de forma personal o privada, pero no en calidad de miembro de A.A. Un gran número de profesionales del campo del alcoholismo son también miembros de A.A. No obstante, su trabajo profesional no forma parte de A.A. A.A. como tal, no se considera competente para realizar los servicios que han sido enumerados anteriormente.

