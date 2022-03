Muestra “Presencias”: se realizó un conversatorio en la Casa de las Culturas

El Municipio de Tigre llevó a adelante una charla a cargo de las artistas: Antonia Guzmán, Fanny Fingermann y Zulema Maza. Transmitieron sus experiencias y explicaron sus obras exhibidas dentro del establecimiento.

En el marco del Mes de la Mujer, en la Casa de las Culturas del Municipio de Tigre se realizó un conversatorio con la participación de las artistas Antonia Guzmán, Fanny Fingermann y Zulema Maza. Allí relataron sus experiencias y explicaron sus obras exhibidas en la muestra “Presencias”, inaugurada recientemente y que tiene como objetivo repensar el rol, la sensibilidad y la visibilidad de las mujeres en el arte.

Uno de los ejes de la jornada fue analizar la supuesta existencia de un “arte de mujeres”, es decir, características femeninas o masculinas que permiten establecer corpus diferenciados en las producciones artísticas.

En base a la temática, la artista Zulema Maza expresó: “Yo creo que el arte es uno y que no hay un arte especialmente femenino, sino que la mujer muchas veces a través de la obra utiliza toda la problemática femenina que ella tiene con el mundo, su relación con el mundo, ella como mujer o pone en evidencia cosas del mundo femenino que tienen relación con ella, o con el género realmente“.

“Pienso que hay un arte que se lo considera femenino por la temática, no creo que haya un arte específicamente de mujeres, ni para mujeres. Hay ciertas temáticas muy sensibles que pueden ser de mujer, o no de mujer sino femeninas o masculinas, y las mujeres y los hombres podemos encararlas de acuerdo a nuestro interés. Quiero agradecer al Municipio de Tigre esta oportunidad y al abordaje que han dado a esta muestra”, aseguró la artista Antonia Guzmán.

Fanny Fingerman contó que la muestra “Presencias” se trata de paneles que pertenecen a distintos espacios exteriores y de esa manera buscan llevar el arte de la calle. Hasta el 10 de abril se podrá visitar la exposición de forma gratuita.

Para más información, comunicarse a través del mail [email protected]; o por redes sociales, Facebook e Instagram: @casa.de.las.culturas.tigre.

