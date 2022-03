Sergio Berni: “Se necesita una policía bien formada y con cadena de mando”

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, participó del Encuentro de Participación Ciudadana en Seguridad Pública.

En declaraciones a ‘Mañana Es Mejor’, por Radio Provincia, se refirió a la causa Tehuel de la Torre, a un año de su desaparición, y expresó que “la Justicia tiene que actuar más rápido cuando todos los que investigamos delitos sabemos que aquello que no encontramos en las primeras 24 ó 48 horas se torna cada vez más difícil”.

En otro orden, Sergio Berni explicó que para traspasar la policía local a los municipios “se necesita una policía formada y que tenga cadena de mando, dos cosas que hoy no tiene. Yo soy el principal abanderado de la necesidad de que las policías locales sean una herramienta más de las políticas municipales. En la ley, el Intendente es quien genera los planes de seguridad. Estamos en esa transición y ojalá se cumpla lo antes posible”.

Berni destacó que le “hubiera gustado dar esta discusión seis años atrás cuando comenzó a funcionar la policía local, pero la miseria política siempre está por encima del bien común y es ahí cuando salen los intendentes de la oposición a manifestarse como si ellos durante cuatro años no hubieran sido gobierno”.

Berni señaló que “a diferencia de la ex gobernadora María Eugenia Vidal estoy convencido de que la policía tiene que estar en manos de los intendentes. Ojalá se pueda discutir, avanzar y concretar este anhelo que todos soñamos”.

Con respecto al debate en torno al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Berni sostuvo que “había que firmarlo, después discutiremos por qué llegamos aquí, por qué no firmamos esto dos años antes y nos hubiéramos ahorrado una política anti inflacionaria, de control de precios. Ojalá que se apruebe y lo acompañen los Senadores, yo siempre miro para adelante. Cuando entre en vigencia el financiamiento espero que podamos llevar adelante un programa económico que nos permita crecer, distribuir y ser previsores. Pero por sobre todas las cosas acumular riquezas y distribuirlas de manera solidaria”.

Berni también se refirió a los disturbios que se produjeron cuando un grupo de manifestantes contrario al acuerdo con el FMI lanzó piedras contra la sede del Congreso de la Nación y dijo que “uno como Ministro de Seguridad no puede garantizar resultados si no empleo de medios. En el caso de ayer no entiendo por qué hubo un vacío, falta de vallado. Todo comienza con la falta de previsión y la decisión de colocar las vallas para prevenir”.

Sobre la situación interna dentro del Frente de Todos tras la votación negativa del diputado y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, al acuerdo con el FMI, Berni dijo que “no es más que el resultado de algo que veníamos advirtiendo. Lo de ayer confirmó algo que venía diciendo y me sentía incómodo en un lugar donde pasó lo que pasó ayer”.

Foto: Diario Democracia

