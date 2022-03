Mario Ishii: “José C. Paz puede estar tranquilo, que tiene futuro el pueblo siempre quiso salir hacia adelante”

Discurso del intendente de José C. Paz en la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante.

El Intendente de José C. Paz, Dr. H. C., Mario Ishii, encabezó la 27° apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de José C. Paz, junto al Presidente del Concejo, Roque Caggiano y el Secretario, Dr. Adrián Cecchi. En el acto se hizo hincapié en lo realizado en 2021 y en los ejes de gestión para el año 2022.

(*) Esta es una síntesis de su discurso:

Economía y Salud

“Para este año tenemos un presupuesto de 8.700 millones, aumentamos al año anterior, venimos subiendo, pero también debo decirles que en este presupuesto tuvimos una baja importante del 7% de descuento en la coparticipación sobre salud, fue el año que más gastamos en salud, por dirigencia nuestra por la gran cantidad de enfermos que hubo y la pandemia que tuvimos que afrontar, no se pudieron hacer realmente las inscripciones de las atenciones y se ha bajado”.

Durante la apertura se presentó un video con un repaso de la mayoría de las acciones de gobierno, en un año también signado por la pandemia, y de esa manera mostrar lo realizado durante todo este tiempo.

“Desde el ámbito de salud sea hecho todo lo posible para salir de esta situación. En esta última pandemia hemos perdido muchos seres queridos, vecinos, familiares. Ofelia, quien fue concejal de este Concejo Deliberante falleció. A mí me tocó estar internado, desgraciadamente pensé que estaba terminando la pandemia, y en estos últimos tramos me tocó padecerla, hemos salido y atendido en nuestros Hospitales”, enfatizó Ishii.

“Este mes estamos terminando el Hospital de Internación, este año vamos a tener Pami en José C. Paz para que nuestros Abuelos se puedan atender”, dijo.

Con respecto al superávit fiscal explicó que “la provincia nos ayudó en este último tiempo porque los números los teníamos muy justos, no nos sobra nada y vamos lentamente tratando de mejorar y estamos sin bajar los brazos tratando de sacar a José C. Paz y la Patria hacia Adelante, por eso apoyo al Presidente de la Nación, al Gobernador. No hay forma de salir adelante sino trabajamos todos juntos”.

También Ishii solicitó a los presentes “agradecer con un fuerte aplauso a todos los médicos, enfermeras, auxiliares, emergentólogos. Estuvieron ellos sí al frente de batalla las 24 horas para atenderlos. Debemos estar orgullosos de José C. Paz, cuando hace un par de años no teníamos hospitales, cuando llegó la pandemia ya contábamos con hospitales, jamás nos faltó camas, insumos, medicamentos para la gente, no nos faltó profesionales, ni lugar en terapia intensiva para atender a nuestros enfermos, la comida tampoco; porque cuando había algún enfermo o positivo de covid en sus casas nosotros le llevábamos los bolsones de comida para que se queden en sus casas. El primer año de pandemia nosotros gastamos 950 millones de pesos que nosotros realmente lo tuvimos que sacar del gasto público y este año gastamos 1.350 millones, fue más, pero también créanme lo que le digo, nos hicimos cargo de todo, de los enfermos, de lo que es equipar urgente a los hospitales y salió de recursos nuestros. No hubo plata de afuera para poder asistir y comprar lo que nos hacía falta para atender a nuestra gente”.

Al Concejo Deliberante les dijo que “tenemos que estar tranquilos que en José C. Paz la pandemia se hizo frente con fondos de José C. Paz y tuvimos las camas suficientes como para poder atenderlos”.

Patrimonio Municipal

Con respecto al patrimonio municipal desde que el distrito se creó, el intendente Ishii con optimismo enfatizó que “Hoy viendo los números y cómo estamos viviendo, a pesar de la crisis que hay en el país, la falta de laburo y de problemas que tiene la gente de necesidades insatisfechas, el patrimonio municipal ascendió hoy a 15.200 millones de pesos en todo concepto, en Hospitales, en toda la inversión que se ha hecho; tener un patrimonio tan grande en tan poco tiempo”.

Educación

“José C. Paz puede estar tranquilo que tiene futuro, la Universidad, la UNPAZ cuenta con más de 30 mil alumnos, ya están graduándose nuestros chicos, ahora con la Facultad de Medicina que se han inscripto como nunca gran cantidad de chicos para prepararse, yo les puedo asegurar que tiene futuro y ya prontamente, vamos a ver si podemos hacer este año 10 Establecimientos Educativos más, 5 Jardines, Técnicas y Secundarias”. Y recordó la puesta en marcha de la Facultad de Ciencia, Tecnología, Innovación y Robótica, y estimó que “este año vamos a estar terminándola”. En el distrito hay “una población joven y hay muchos chicos”.

En materia de Infraestructura se realizaron durante el 2021 más de 800 cuadras de Asfalto y explicó que para este año “la propuesta es hacer 1.200 cuadras de asfalto más para José C. Paz, y ver si prontamente podremos traer las Cloacas que prometieron todos los gobiernos. Tenemos un pedazo hecho pero el 90% de José C. Paz está sin cloacas y agua corriente”.

Con respecto a lo habitacional Ishii señaló que “estuve hablando con el Gobernador, hay Viviendas disponibles para hacer, pero nos están faltando terrenos”, a su vez recordó cuando en el distrito se habían construido 7.500 viviendas, mucho más que en otros distritos.

Producción

“La producción la fabricamos todos nosotros, es un orgullo en José C. Paz porque van avanzando día a día y lo están viendo en muchos lugares, tanto la Constructora Municipal como el área, es más vamos a capacitar a otros distritos para que puedan desarrollar la producción. Hemos vendido a provincia el mobiliario para las escuelas”, detalló el Intendente.

Con respecto a la Gira Presidencial explicó que fueron agradecer la provisión de vacunas al país ruso que “nada tiene que ver con lo que pasó después con Rusia, siempre vamos a estar a favor de la Paz”. Y luego añadió: “Después fuimos a China. Recordemos que José C. Paz hizo un hermanamiento en el año ´96, cuando estaba como Presidente del Concejo. China estaba muy mal en aquel momento, hoy es potencia mundial o el número uno en todo lo que es comercio”.

También explicó que “yo tenía mucho conocimiento cómo se comporta China. Teníamos unos acuerdos con fábricas que iban a venir a Argentina y a José C. Paz precisamente de camiones y camionetas eléctricas de Rusia”.

“Realmente fue un viaje importante, agradezco que me haya invitado el Presidente Fernández, son mil quinientos intendentes y pude ir yo. Vamos a esperar que termine todo esto para poder avanzar porque José C. Paz necesita trabajar”. El Presidente quiere que apostemos al multilateralismo.

Parque Industrial – Trabajo

En diálogo con el Gobernador Bonaerense explicó que “estamos gestionando para que nos ayude hacer el Parque Industrial, tenemos muy pocas industrias. De hecho, una de las pocas es la Cerámica Alberdi que tiene 200 empleados”. “Tenemos mucha gente desocupada, y creció en momentos de pandemia, la gente se la rebusca como puede”.

Concejo Deliberante

A los concejales les dijo “tienen la posibilidad de marcar los errores y las cosas que están mal no la aprueben. Jamás pedí que me aprueben algo que está mal, pero si mandamos hacer una Facultad ahí tenemos que aprobarla”. “El tiempo es corto, el mandato son cuatro años aprovéchenlo y disfrútenlo haciendo cosas”. Y enfatizó: “Cuando no funcionan los gobiernos, nos saca la gente”.

El jefe comunal agradeció a los presentes y argumentó que “si no hay pandemia en José C. Paz va haber un crecimiento importante y vamos a poder generar trabajo para el distrito”.

La sesión se llevó a cabo en el Club Artesanos José Altube, allí también estuvieron presentes el alto Cuerpo de Concejales/as, secretarios y secretarias del gabinete municipal, entidades de bien público, medios de comunicación, vecinos, entre otros.

