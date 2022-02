20 de febrero aniversario de la batalla reprobada… Y otros sucesos

Escribe: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar

Salta fue la batalla criticada “Esa paz tan estimable se compra al duro precio de la sangre y de la muerte”: Manuel Belgrano.

Manuel Belgrano dijo: “No hubiese un español que no creyese ser señor de América, y los americanos los miraban entonces con poco menos estupor que los indios en los principios de sus horrorosas carnicerías, tituladas conquistas”

Cuando los países rememoran su historia, siempre se resalta la participación destacada de algunas personas a quienes reconocemos como nuestros próceres. Cuando contamos una historia de nuestros padres fundadores siempre estamos volviendo a revivir el significado de ella.

Acontecimientos como el éxodo jujeño, y las Batallas de Salta y Tucumán se inscriben en este proceso de exploración histórica, que reivindica el papel y la trascendencia que tuvo el interior del país y sus figuras en las luchas por la Independencia.

El 20 de febrero de 1813 el General Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano lideró desde un carruaje las fuerzas patriotas que vencieron en Salta al ejército español.

Luego de la batalla de Tucumán, Belgrano se abocó a la reorganización, instrucción y reclutamiento de nuevos efectivos, para mejorar la situación de su ejército.

La Batalla se dio veinte días después del comienzo de la Asamblea General Constituyente (Asamblea del Año XIII) en Buenos Aires. En aquella época las comunicaciones entre lugares distantes.

El predominio napoleónico en Europa se estaba eclipsando.

Desde el Norte de Sudamérica se intenta recuperar territorios para la Revolución y acá, en el Sur, Belgrano está contratacando después del triunfo en Tucumán unos meses antes.

El Segundo Triunvirato, integrado por Juan José Paso, Nicolás Rodríguez Peña y Antonio Alvarez Jonte, decretó honores, el 20 de octubre de 1812, a los vencedores de Tucumán, desde el general hasta los soldados, con distintivos para la tropa y escudos para los oficiales, confiriéndole a nuestro prócer el título de capitán general, cargo que no aceptó.

Posteriormente la Asamblea le otorgó 40.000 pesos como premio, que él destinó a la dotación y sostenimiento de cuatro escuelas.

Belgrano, seriamente enfermo, había preparado un carro para efectuar en él los desplazamientos, pero a último momento pudo reponerse y montó a caballo. Al mediodía, el ataque se generalizó desde distintas direcciones, sirviéndoles de guía el emblema azul y blanco. Desplazó entonces Tristán su dispositivo, improvisando una posición defensiva hacia el norte.

Primero las alas realistas y luego el centro comenzaron a ceder ante el ataque arrollador de los patriotas. La magnitud del desastre al que estaban siendo sometidos los realistas, convenció al general Tristán, a ofrecer una la capitulación.

Martín Miguel Juan de Matta Güemes no participó de la batalla por encontrarse castigado disciplinariamente por Belgrano, quien muchas veces demostró una férrea dirección del mando ante diversas situaciones no bélicas.

Esta fue la primera contienda donde flameó la bandera argentina tal cual hoy la conocemos, una gesta histórica que ayudó a consolidar el camino hacia la liberación latinoamericana.

Después de una larga batalla que dejó un saldo de más de 600 personas fallecidas de ambos frentes, el ejército nacional venció. Esta victoria fue de suma importancia para delimitar la frontera norte y otro gran paso en la búsqueda de la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata.

En los términos de la honrosa capitulación concedida al enemigo, se había acordado que las huestes del rey entregaran todas sus armas, enseres, municiones, instrumentos, banderas y material militar, y juraran no volver a luchar contra los ejércitos patrios.

A cambio de ello, se les respetarían sus vidas y podrían retornar a sus lugares de origen.

La magnanimidad mostrada por el general patriota al perdonar las vidas de sus enemigos y liberarlos fue lo que le acarreó durísimas críticas, tanto en ese momento como después.

¿Qué dice Belgrano ante las acusaciones?

En una carta a Chiclana en que se queja de esos comentarios dice: “Siempre se divierten los que están lejos de las balas, y no ven la sangre de sus hermanos, ni oyen los clamores de los infelices heridos; también son esos los que más a propósito critican las determinaciones de los jefes”. “Por fortuna -continúa- dan conmigo que me rio de todo, y que hago lo que me dicta la razón, la justicia y la prudencia, y no busco glorias, sino la unión de los americanos y la prosperidad de la Patria”.

El general José María Paz, joven protagonista de aquellos días, cuenta, en sus memorias: “Ha divagado tanto la opinión sobre si el general Belgrano sacó o no de la victoria de Salta todo el fruto que pudo dar”; reflejando esa polémica que se proyecta hasta el día de hoy.

OTROS ACONTECIMIENTOS, UN 20 DE FEBRERO…

𝟏𝟖𝟐𝟕: 𝐀 𝐥𝐚𝐬 ó𝐫𝐝𝐞𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐠𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥 𝐉𝐨𝐬é 𝐌𝐚𝐫í𝐚 𝐏𝐚𝐳, 𝐥𝐚𝐬 𝐭𝐫𝐨𝐩𝐚𝐬 𝐚𝐫𝐠𝐞𝐧𝐭𝐢𝐧𝐚𝐬 𝐝𝐞𝐫𝐫𝐨𝐭𝐚𝐧 𝐚 𝐥𝐚𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐈𝐦𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐁𝐫𝐚𝐬𝐢𝐥 𝐞𝐧 𝐥𝐚 𝐛𝐚𝐭𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐝𝐞 𝐈𝐭𝐮𝐳𝐚𝐢𝐧𝐠ó.

𝟏𝟖𝟐𝟖: 𝐄𝐥 𝐠𝐨𝐛𝐢𝐞𝐫𝐧𝐨 𝐚𝐫𝐠𝐞𝐧𝐭𝐢𝐧𝐨 𝐫𝐞𝐜𝐨𝐧𝐨𝐜𝐞 𝐥𝐚 𝐢𝐧𝐝𝐞𝐩𝐞𝐧𝐝𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐏𝐚𝐫𝐚𝐠𝐮𝐚𝐲, 𝐞𝐟𝐞𝐜𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐝𝐞𝐬𝐝𝐞 𝟏𝟖𝟏𝟑

𝟏𝟖𝟓𝟒: 𝐄𝐥 𝐬𝐨𝐛𝐞𝐫𝐚𝐧𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨 𝐠𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐲𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐫𝐞𝐮𝐧𝐢𝐝𝐨 𝐞𝐧 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐚 𝐅𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐥𝐚𝐦𝐚 𝐚 𝐉𝐮𝐬𝐭𝐨 𝐉𝐨𝐬é 𝐝𝐞 𝐔𝐫𝐪𝐮𝐢𝐳𝐚, 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐞𝐫 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐂𝐨𝐧𝐟𝐞𝐝𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐀𝐫𝐠𝐞𝐧𝐭𝐢𝐧𝐚 𝐭𝐫𝐚𝐬 𝐞𝐥 𝐞𝐬𝐜𝐫𝐮𝐭𝐢𝐧𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚𝐬 𝐞𝐥𝐞𝐜𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐯𝐞𝐫𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐝𝐚𝐬 𝐞𝐧 𝐥𝐚𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐢𝐧𝐜𝐢𝐚𝐬

𝟏𝟖𝟔𝟐: 𝐓𝐫𝐚𝐬 𝐥𝐨𝐬 𝐬𝐮𝐜𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐏𝐚𝐯ó𝐧, 𝐥𝐚 𝐀𝐬𝐚𝐦𝐛𝐥𝐞𝐚 𝐥𝐞𝐠𝐢𝐬𝐥𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐢𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐚 𝐅𝐞 𝐝𝐞𝐜𝐥𝐚𝐫𝐚 𝐜𝐚𝐝𝐮𝐜𝐚𝐬 𝐚 𝐥𝐚𝐬 𝐚𝐮𝐭𝐨𝐫𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐍𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐲 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐢𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐥 𝐛𝐫𝐢𝐠𝐚𝐝𝐢𝐞𝐫 𝐠𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥 𝐁𝐚𝐫𝐭𝐨𝐥𝐨𝐦é 𝐌𝐢𝐭𝐫𝐞 𝐥𝐚𝐬 𝐟𝐚𝐜𝐮𝐥𝐭𝐚𝐝𝐞𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐜𝐢ó𝐧 𝐨𝐭𝐨𝐫𝐠𝐚 𝐚𝐥 𝐏𝐨𝐝𝐞𝐫 𝐄𝐣𝐞𝐜𝐮𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐍𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥

ACERCA DE PARA TODOS

Para Todos es un diario / periódico / medio de comunicación de la Zona Norte del Conurbano Bonaerense, con noticias e información de los distritos de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Malvinas Argentinas y José C. Paz; y sus barrios aledaños (La Lucila, Olivos, Carapachay, Munro, Villa Martelli, Villa Adelina, Martínez, Boulogne, Acassuso, Beccar, Victoria, Virreyes, Carupá, Rincón de Milberg, General Pacheco, Don Turcuato, Ricardo Rojas, Villa La Ñata, Dique Luján, Benavídez, Villa de Mayo, Grand Bourg, Los Polvorines, Ing. Adolfo Surdeaux y Tortuguitas) ofreciendo un resumen de noticias e informaciones de la Región Metropolitana Norte (Zona Norte del Gran Buenos Aires ó Conurbano Norte) y la Zona Noroeste del Gran Buenos Aires.

Bien posicionado en buscadores, figura primero en el buscador de google si usted consulta por Noticias de la Zona Norte del Gran Buenos Aires. Y cuarto en la primera página si solo coloca Noticias de la Nona Norte.

Otra forma de encontrarnos es: Noticias e informes de José C. Paz. Noticias e informes de Vicente López. Noticias e informes de Olivos. Noticias e informes de La Lucila. Noticias e informes de Munro. Noticias e informes de Carapachay. Noticias e informes de Villa Martelli. Noticias e informes de San Isidro. Noticias e informes de Martínez. Noticias e informes de Villa Adelina. Noticias e informes de Boulogne. Noticias e informes de Beccar. Noticias e informes de San Fernando. Noticias e informes de Victoria. Noticias e informes de Virreyes. Noticias e informes de Carupá. Noticias e informes de Tigre. Noticias e informes de Rincón de Milberg. Noticias e informes de General Pacheco. Noticias e informes de Don Torcuato. Noticias e informes de Benavídez. Noticias e informes de Villa La Ñata y Dique Luján. Noticias e informes de Malvinas Argentinas. Noticias e informes de Los Polvorines. Noticias e informes de Grand Bourg. Noticias e informes de Tortuguitas. Noticias e informes de Villa de Mayo. Noticias e informes de Ingeniero Adolfo Surdeaux.

Editor: Claudio Omar Antunovich