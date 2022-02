El Hockey es cada vez más practicado en los Polideportivos de San Fernando

Es un deporte que año a año aumenta la cantidad de inscriptos en la ciudad. Alumnas de la escuela municipal compartieron un encuentro especial “Interpolis” para aprender juntas las técnicas de control, definición y movimientos. Desde la última semana de febrero, las vecinas y vecinos desde 5 años de edad hasta adultos que estén interesados en practicarlo, podrán inscribirse ingresando en https://www.sanfernando.gob.ar/deportesverano.

Entre los diversos deportes que el Municipio de San Fernando ofrece a las vecinas y vecinos en sus Polideportivos, uno de los más destacados es el Hockey. El Poli N°7 tiene una cancha específica para la práctica de este deporte, en tanto que en el Polideportivo N°1 hay otra en construcción.

Durante un entrenamiento masivo realizado en el Poli N° 7, la Coordinadora de Hockey, Tamara, explicó: ”En este entrenamiento participan jugadoras Juveniles de 12 a 17 años de este Poli y del N°1. En el verano se reduce un poco la cantidad de participantes, pero de marzo a diciembre tenemos categorías de 5 años en adelante hasta adultos”.

Y agregó: “Hockey social fue creciendo durante estos años; la cancha se inauguró aquí en 2017 y año a año aumentaron los inscriptos. Este 2022 tenemos nuevas ideas y proyectos para participar en torneos sociales y que las chicas y chicos aumenten la competencia con encuentros deportivos interpolis y también amistosos con instituciones o clubes de la zona. Ojalá que la actividad siga creciendo; muchos Polideportivos municipales ya ofrecen Hockey, y próximamente tendremos en el Poli 1 una cancha específica para este deporte”.

Tamara concluyó diciendo que la vecina o vecino que quiera practicar Hockey, y cumpla con los requisitos de edad, puede preinscribirse en la página web del Municipio, para luego terminar el trámite de inscripción en el Polideportivo en el que se inscribió.

En cuanto a las deportistas, Morena, vecina del barrio La Esperanza, dijo: “Vengo desde los 9 años, era muy chiquita. Empecé sin saber nada, fui experimentando, pasé por clubs, pero volví acá porque extrañaba. Estoy queriendo llegar lejos. Para las que quieran empezar, este Poli es perfecto”.

Ariadna de barrio Infico, su compañera, agregó: “Me parece perfecto, me encanta. Estoy acá desde que empezó este Poli. De a poco todo va saliendo mejor, obvio que al empezar es medio bajón porque no te salen las cosas, pero las profesoras ayudan y apoyan; se necesita mucha práctica y charla técnica”.

Y su compañera Valentina, de Virreyes, concluyó: “Me parece excelente, tuve la oportunidad de arrancar acá. Me gusta, podemos compartir, te hacés amistad enseguida. Y competir me parece difícil, cuesta, pero con esfuerzo y amor lo vamos logrando. Me manejo bastante bien”.

