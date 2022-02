Efemérides Semanal

Escribe: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar

(*) Un 14 de febrero de 1811 nacía Faustino Valentín Sarmiento.

Como cíta su partida de nacimiento fue anotado el 15 y un día de vida.

En efecto, Sarmiento no nació un 15 de febrero sino la tarde calurosa del 14.

Como se estilaba hasta hace poco tiempo en muchos países católicos, sus padres decidieron ponerle los nombres de la onomástica del día, así que decidió anotarlo y bautizarlo al día siguiente: 15 de febrero, como Valentín primer nombre y Faustino como segundo nombre en honor San Faustino militar y mártir paleocristiano nacido alrededor del año 122 en Brescia.

Así consta en el ACTA de bautismo firmada por el teniente cura José María Castro donde además hace saber que sus padres José Clemente Cecilio Quiroga Sarmiento y su madre Paula Zoila Albarracín de Irrazabal bautizaban al niño siendo sus padrinos Tomas Albarracín y Paula de Oro.

Es decir, Sarmiento no es Domingo sino Valentín Faustino y… atentos al primer apellido del padre Quiroga, Sarmiento es el segundo apellido. Nuestro ilustre prócer debería ser conocido como Valentín Domingo Quiroga Albarracín… Su papá obvió para todos sus hijos el primer apellido y asoció el segundo: Sarmiento.

Pero ya sabemos que la historia de nuestro prócer grado 33 que descansa en el Cementerio de la Recoleta fue muy peculiar y no es deseo entrar aquí en esas discusiones.

(*) 14 de febrero de 1813…

Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano envía una partida del ejército patriota al mando de Antonio Silva, que derrota en las inmediaciones del fuerte de Cobos a la vanguardia del ejército realista, en las cercanías de la ciudad de Salta.

El 14, este oficial informa que ha cumplido su misión: “Cobos, 14 de febrero de 1813. Serán las ocho de la mañana en que me he posesionado del punto de Cobos por motivo de haber encontrado un mozo que me informó que solo había diez hombres, con este motivo avancé; y he tomado prisioneros seis y el comandante muerto, ocho carabinas, un par de pistolas, y bayoneta una, un machete y seis cananas, manteniéndose en este punto hasta las órdenes de vuestra Merced”.

(*) 12 de febrero de 1914, inauguración Cerro de la Gloria

Fue inaugurado el 12 de febrero de 1914, en el 97° Aniversario de la Batalla de Chacabuco.

Se emplazó en su cima el Monumento Nacional al Ejército de los Andes en conmemoración del centenario del Cruce de los Andes por el Ejército de Los Andes al mando del General Dn. José de San Martín para liberar Chile y Perú y asegurar la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata.

También se mudó de nombre por el actual ‘Cerro de la Gloria’.

Su imagen es popularmente conocida y fue declarado Patrimonio Cultural Nacional.

Obra del escultor uruguayo Juan Manuel Ferrari (1874-1916), el monumento mide 16 metros de alto y posee una base de rocas cordilleranas y una variedad de esculturas realizadas en bronce. Sobre la roca, se erige una estatua ecuestre del general San Martin sobre su caballo.

A los costados, se encuentran representados diferentes escenas de la historia.

En un lateral están los granaderos a caballo y la reconstrucción del momento en que formó el ejército.

En el costado sur, se pueden ver a las damas de la sociedad donando sus joyas y pertenencias de valor y a las personas humildes colaborando con varios elementos. Hacia el costado oeste se cuenta la partida del batallón hacia Chile.

(*) 12 febrero de 1817: Batalla de Chacabuco

Parte enviado por el General San Martín al Director Supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Juan Martín de Pueyrredón: “Excelentísimo Señor. Una división de mil ochocientos hombres del ejército de Chile acaba de ser destrozada en los llanos de Chacabuco por el ejército de mi mando en la tarde de hoy.

Seiscientos prisioneros entre ellos treinta oficiales, cuatrocientos cincuenta muertos y una bandera que tengo el honor de dirigir es el resultado de esta jornada feliz con más de mil fusiles y dos cañones.

La premura del tiempo no me permite extenderme en detalles, que remitiré lo más breve que me sea posible: en el entretanto, debo decir a V. E., que no hay expresiones como ponderar la bravura de estas tropas: nuestra pérdida no alcanza a cien hombres.

Estoy sumamente reconocido a la brillante conducta, valor y conocimientos de los señores brigadieres don Miguel Soler y don Bernardo O’Higgins. Dios guarde a V. E. muchos años”.

ACERCA DE PARA TODOS

Para Todos es un diario / periódico / medio de comunicación de la Zona Norte del Conurbano Bonaerense, con noticias e información de los distritos de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Malvinas Argentinas y José C. Paz; y sus barrios aledaños (La Lucila, Olivos, Carapachay, Munro, Villa Martelli, Villa Adelina, Martínez, Boulogne, Acassuso, Beccar, Victoria, Virreyes, Carupá, Rincón de Milberg, General Pacheco, Don Turcuato, Ricardo Rojas, Villa La Ñata, Dique Luján, Benavídez, Villa de Mayo, Grand Bourg, Los Polvorines, Ing. Adolfo Surdeaux y Tortuguitas) ofreciendo un resumen de noticias e informaciones de la Región Metropolitana Norte (Zona Norte del Gran Buenos Aires ó Conurbano Norte) y la Zona Noroeste del Gran Buenos Aires.

Bien posicionado en buscadores, figura primero en el buscador de google si usted consulta por Noticias de la Zona Norte del Gran Buenos Aires. Y cuarto en la primera página si solo coloca Noticias de la Nona Norte.

Otra forma de encontrarnos es: Noticias e informes de José C. Paz. Noticias e informes de Vicente López. Noticias e informes de Olivos. Noticias e informes de La Lucila. Noticias e informes de Munro. Noticias e informes de Carapachay. Noticias e informes de Villa Martelli. Noticias e informes de San Isidro. Noticias e informes de Martínez. Noticias e informes de Villa Adelina. Noticias e informes de Boulogne. Noticias e informes de Beccar. Noticias e informes de San Fernando. Noticias e informes de Victoria. Noticias e informes de Virreyes. Noticias e informes de Carupá. Noticias e informes de Tigre. Noticias e informes de Rincón de Milberg. Noticias e informes de General Pacheco. Noticias e informes de Don Torcuato. Noticias e informes de Benavídez. Noticias e informes de Villa La Ñata y Dique Luján. Noticias e informes de Malvinas Argentinas. Noticias e informes de Los Polvorines. Noticias e informes de Grand Bourg. Noticias e informes de Tortuguitas. Noticias e informes de Villa de Mayo. Noticias e informes de Ingeniero Adolfo Surdeaux.

Editor: Claudio Omar Antunovich