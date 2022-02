Turismo todo el año en la Villa de Merlo, San Luis

Los primeros registros históricos de la región datan de principios del siglo XVI, toda la falda de las sierras de los Comechingones habían sido otorgadas por herencia a Tomas Fernández, quien al morir en 1712 deja un sector importante en capellanía a los Padres Dominicos de San Luis.

La Villa de Merlo se ubica en el extremo noreste de la provincia de San Luis, en el límite con la provincia de Córdoba. Descansa sobre el faldeo de las Sierras de los Comechingones (antiguos pobladores de la región). Las sierras se levantan hasta los 2300 mts. alcanzando su altura máxima en el Cerro de las Ovejas que se encuentra atrás del cerro Cabeza de Indio de 2100 mts. de altura formación característica del paisaje merlino.

Merlo es una alegre y colorida villa serrana que espera al visitante durante los 365 días del año para poder disfrutar de unas vacaciones inolvidables.

Reconocida mundialmente por su benigno microclima y sus hermosos paisajes y entornos naturales, la ‘villa’ cuenta con una moderna y confortable infraestructura de alojamiento y servicios, desde camping hasta complejos turísticos, pasando por cabañas y hoteles.

Una vez en el lugar, el turista podrá conocer el casco céntrico, su gastronomía (imperdible el ‘chivo’ a la parrilla), e incluso, caminando una veintena de cuadras se puede subir a pie el circuito montañoso que separa a esta ciudad de la provincia de Córdoba con paisajes majestuosos.

El 90 por ciento de la hotelería cuenta con una o más piscinas para disfrutar en verano, pero otras opciones para refrescarse, y en este caso con naturaleza pura, se ofrece en el balneario municipal o en ‘Pasos Malos’ (piletas naturales rodeadas de rocas irregulares, con agua verde esmeralda que baja de un arroyo al pie de la montaña).

Actividades

Las actividades y excursiones para realizar en la villa son variadas y para todo tipo de público. En Merlo se pueden realizar distintos circuitos (Circuito Chico, Circuito Sur, Circuito Norte) excursiones a parques nacionales y provinciales (Sierra de las Quijadas, Bajo de Véliz), actividades deportivas, turismo aventura, realizar rutas gastronómicas, religiosas, culturales, artesanales…

Concurrir a distintas festividades, recorrer minas y canteras abandonadas, realizar birdwatching, visitar saltos y parajes paradisíacos, compartir actividades recreativas y por supuesto descansar y disfrutar de la tranquilidad merlina.

Avistaje de aves

Unas 200 especies conforman la colonia de avifauna de Merlo entre las cuales podemos encontrar carpinteros negros y de lomo blanco, águilas moras, zorzal colorado, cóndores y halcones peregrinos.

Pesca de truchas

En la zonas altas de las sierras Comechingones, especies ictícolas y deportes náuticos en los lagos Las Huertitas, San Felipe y La Viña, distantes entre 80 y 100 kms. de la Villa.

Safaris fotográficos

Entre la variada fauna autóctona se encuentran zorros colorados, gatos monteses, hurones, pumas, maras y huinas.

Además, cabalgatas, trekking, rappel, paso tirolés, mountain bike, turismo aventura, parapente, excursiones 4 x 4, cuatriciclos, campamentismo, turismo recreativo rural.

Circuito Chico

– Algarrobo Abuelo, este árbol ubicado en Piedra Blanca Abajo, tiene más de 800 años. Bajo su extensa copa albergó a los indios Comechingones quienes lo veneraron por su fuerza mística y perdurable, un centro energético para visitar al atardecer cuando los rayos del sol acarician sus gruesas ramas.

– Pasos Malos a 1250 mtrs. de altura se encuentra un bosque de Molles entre los cerros con senderos para bajar al arroyo. El aire puro y fresco permite una atmósfera ideal para observar el valle, realizar trekking así como también es el marco inmejorable para realizar cabalgatas.

– Piedra Blanca, hoy parte de la Villa de Merlo está bordeada por el Arroyo Piedra Blanca que constituye el límite natural con la provincia de Córdoba.

– Rincón del Este, un paisaje policromático de hermosas vistas; ideal para realizar caminatas. Remontando el arroyo El Molino se llega hasta el famoso Salto del Tabaquillo.

– Mirador del Sol, desde el cual se puede apreciar una panorámica vista del valle.

Circuito Sur

– Cerro de Oro, a 3 km. al sur de Merlo se encuentra este pintoresco y tranquilo paraje en donde pueden realizarse prácticas de turismo alternativo.

– Carpintería, ubicada al pie de la Sierra de los Comechingones, a 7 km. al sur de la Villa de Merlo, es uno de los mejores lugares del país por su excelente escenario natural para la práctica de parapente. Los espacios son infinitos y las pistas de despegue se encuentran a 1700 mts. sobre el nivel del mar. Es una zona ideal para la prácticas alternativas.

– Villa Elena a 19 km. de Merlo, una quebrada de magnífica belleza, con arroyos de piedras rosadas, saltos espectaculares, ollas multicolores, un bosque de molles, cocos y vegetación autóctona.

– Parque Provincial Papagayos, es un atractivo solar de palmeras “Caranday”, en el hábitat más austral del mundo. Zona de poblados indígenas. Posee además una frondosa arboleda y bellos arroyos.

Parque Nacional Sierra de las Quijadas

Al noroeste de la provincia ofrece una belleza escénica y conmovedora. Las 150.000 ha. del parque, erosionadas por los agentes climáticos, poseen formas fantásticas que se incendian con la caída del sol.

Es una joya natural que atesora con un mutismo inquebrantable, las valiosas huellas y secretos de un pasado remoto.

De la magnificencia de estas formaciones rocosas se han recuperado más de 1000 fósiles.

Clima y ubicación de Merlo

El clima es del tipo Mediterráneo Seco. Hay escasa regulación marina por lo que hay gran amplitud térmica (diferencia amplias entre las temperaturas del día y la noche) lo que provoca el resquebrajamiento de las rocas y el suelo.

La temperatura media anual es de 20º C, en verano se alcanzan temperaturas de 35º C mientras que en los meses de invierno se pueden registrar temperaturas de – 5º C.

Los veranos son cálidos durante el día pero en general refresca por las noches. Por el contrario durante el invierno se soportan noches frías (no más de 30 o 40 por año en los meses de julio y agosto), pero durante las horas del día el sol pleno (que brilla esplendoroso más de 300 días por año) hace que la temperatura resulte agradable.

El régimen de lluvias es de 600 mm anuales, la época húmeda va desde noviembre a marzo, el resto del año es seco pudiéndose registrar en invierno nevadas o garrotillo (agua nieve).

La atmósfera de Merlo es muy diáfana, esto quiere decir que son pocos los días nublados, la gran claridad del cielo permite una visibilidad de varios kilómetros y observar gran cantidad de estrellas en el cielo nocturno.

El Microclima

Una de las características más relevantes es el microclima merlino, que por sus características es el tercero a nivel mundial después de los registrados en California en los EEUU de América y Suiza.

El Microclima es una serie de factores que se dan en forma conjunta en esta región, y actúan de forma benéfica en el ser humano. El clima de Merlo es bien conocido por profesionales de la salud quienes recomiendan a sus pacientes pasen unos días por esta localidad para mejorarse y aprovechar sus cualidades benéficas.

Entre los factores que se interrelacionan para formar al microclima se encuentran…

Ozonización

La atmósfera merlina cuenta con proporciones de ozono mas altas que las normales debido al desintegramiento del granito anfibol (constituido por Uranio y Torio) que se encuentra en las sierras, produciendo un cambio en la composición molecular del oxígeno integrando cada molécula con 3 átomos y generando consecuentemente una cámara hiperbórica natural. Es el olor característico que queda en el aire después de la lluvia.

Ionización

Es el fenómeno por el cual los átomos se transforman en iones (es decir adquieren o pierden uno o más electrones y por lo tanto poseen una o más cargas elementales positivas o negativas). La Villa de Merlo es una de las regiones del mundo que cuenta con mayor porcentaje de ionización negativa lo que produce un efecto energizante y estimulante en el ser humano, haciéndolo sentir bien predispuesto y de buen ánimo.

Oxido Nitroso

Al desintegrarse el granito anfibol cuando se une con la atmósfera, se desprende nitrógeno, que al contacto con el oxígeno produce óxido nitroso, que por vía de inhalación genera sensación de bienestar en las personas.

Radioactividad

La radioactividad muy raramente se da en forma natural y atmosférica. Por un raro privilegio se manifiesta en la atmósfera merlina. Existen en el país más de 400.000 kms de zonas con posibilidades uraníferas y sin embargo solamente en Merlo se dan las condiciones del Microclima.

Flora y fauna

Merlo cuenta con una flora autóctona de gran riqueza, entre las especies más comunes encontramos algarrobos (destacándose el famoso ‘Algarrobo Abuelo’ o ‘Algarrobo de los Agüero’, de más de 800 años de vida, donde los antiguos indígenas realizaban rituales sagrados), espinillos, chañares, molles, quebrachos, tabaquillos (árbol de la especie de los arrayanes, su corteza del color típico de la canela se desprende simulando ser un pastel mil hojas), higueras, olivares, manzanos, cítricos, rosas, cuaresmillos (frutos típicos de la región similares a duraznos pequeños y que podrá disfrutar en alguno de los restaurantes del lugar), y además las hierbas aromáticas y medicinales que abundan en la región por las condiciones óptimas del clima.

También la fauna es variada, se pueden observar zorros, pumas, ciervos, sachacabras, chivos, ovejas, vacas, caballos… La variedad de aves es impresionante contándose águilas, cóndores, halcones, lechuzas, cuervos, horneros, jilgueros, copetes, pájaros carpinteros, teros, y las inconfundibles golondrinas que tienen su hogar en la plaza central del pueblo.

Historia

Los primeros registros históricos de la región datan de principios del siglo XVI, toda la falda de las sierras de los Comechingones habían sido otorgadas por herencia a Tomas Fernández, quien al morir en 1712 deja un sector importante en capellanía a los Padres Dominicos de San Luis.

Además Don Tomas donó quinientas yeguas y otras tantas ovejas, ganado que se encontraba bajo el cuidado de Juan Pérez Moreno, administrador de las tierras y vecino de la estancia donde se instalarían los Dominicos. Entre 1720 y 1727 ya existía un importante asentamiento de vecinos.

Juan Pérez fue el constructor de la Capilla Nuestra Señora del Rosario de Piedra Blanca. El 27 de mayo de 1795 sus herederos donaron 9 cuadras lindantes a la capilla para fundar la Villa de Merlo.

Don Juan fue enterrado en esta capilla al igual que toda su familia. Al instalarse los reverendos padres, bautizaron la estancia como “Piedra Blanca”. Lo primero que construyeron fue un molino de pan, que beneficiaba a todos los vecinos. La región de Cuyo dependía de la Capitanía General de Chile. A partir de la creación del Virreinato del Río de la Plata, San Luis pasa a depender de la Gobernación de Córdoba del Tucumán.

El 23 de junio de 1794 Juan de Videla, Comandante de Armas y Subdelegado de la Real Hacienda, visita el paraje y notifica al gobernador intendente de Córdoba Marqués de Sobremonte sobre la conveniencia de fundar una villa en esta zona, fundamentando su pedido en la belleza del paisaje y vistas, el agua de excelente calidad, la existencia de capilla y el afincamiento de más de 60 vecinos.

Entre los vecinos que atestiguaron las ventajas de formalizar la fundación se cuentan a Don José Rodríguez, Santiago Romero, Vicente Muñoz, Francisco Gallardo, Manuel Vieyra, Nolasco Vidal y Jose Alaniz.

El 1 de octubre de 1796 Sobremonte ordena la fundación a través del siguiente decreto:

“Visto este expediente formado con el objeto de erigir una villa útil, en el paraje hasta aquí conocido como “La Piedra Blanca”, jurisdicción de San Luis de Loyola, procédase a la formación del pueblo, titulándose desde ahora la “Villa de Melo”, en justa memoria del Excelentísimo Señor Nuestro actual Virrey Don Pedro Melo de Portugal….”

Así nació el pueblo, con el tiempo el nombre se deforma transformándose en Villa de Merlo.

Francisco Regis Becerra, primer párroco de Renca, presidió la ceremonia religiosa de fundación del nuevo pueblo en el Paraje de Piedra Blanca. Acompañados por el clérigo Presbitero Becerra, el Comandante de Armas Juan de Videla y los vecinos se reunieron esa mañana del 1 de enero de 1797. Fue en la puerta de la Capilla de Nuestra Señora del Rosario donde se leyó el auto de fundación emanado del gobernador intendente Don Marqués de Sobremonte. El pequeño Ignacio, hijo de Juan de Videla de tan solo 5 años (que años mas tarde resultaría Gobernador de San Luis) fue quien sacó de una bolsa de tafetán morado el nombre del santo que se designaría como patrón del nuevo pueblo. Le correspondió a San Agustín, a quien se procedió a aclamar “Viva el Rey nuestro Señor, y nuestro Santo Patrono el Señor San Agustín”.

En la actualidad los turistas pueden recorrer estos lugares históricos y descubrir plazas, calles, barrios, arroyos con los nombres de estos ilustres personajes que hace unos 300 años comenzaron a forjar la historia de este pujante y encantador pueblo.

* Fuente: www.lavillademerlo.com.ar

* Foto: Tripin Argentina

ACERCA DE PARA TODOS

Para Todos es un diario / periódico / medio de comunicación de la Zona Norte del Conurbano Bonaerense, con noticias e información de los distritos de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Malvinas Argentinas y José C. Paz; y sus barrios aledaños (La Lucila, Olivos, Carapachay, Munro, Villa Martelli, Villa Adelina, Martínez, Boulogne, Acassuso, Beccar, Victoria, Virreyes, Carupá, Rincón de Milberg, General Pacheco, Don Turcuato, Ricardo Rojas, Villa La Ñata, Dique Luján, Benavídez, Villa de Mayo, Grand Bourg, Los Polvorines, Ing. Adolfo Surdeaux y Tortuguitas) ofreciendo un resumen de noticias e informaciones de la Región Metropolitana Norte (Zona Norte del Gran Buenos Aires ó Conurbano Norte) y la Zona Noroeste del Gran Buenos Aires.

Bien posicionado en buscadores, figura primero en el buscador de google si usted consulta por Noticias de la Zona Norte del Gran Buenos Aires. Y cuarto en la primera página si solo coloca Noticias de la Nona Norte.

Otra forma de encontrarnos es: Noticias e informes de José C. Paz. Noticias e informes de Vicente López. Noticias e informes de Olivos. Noticias e informes de La Lucila. Noticias e informes de Munro. Noticias e informes de Carapachay. Noticias e informes de Villa Martelli. Noticias e informes de San Isidro. Noticias e informes de Martínez. Noticias e informes de Villa Adelina. Noticias e informes de Boulogne. Noticias e informes de Beccar. Noticias e informes de San Fernando. Noticias e informes de Victoria. Noticias e informes de Virreyes. Noticias e informes de Carupá. Noticias e informes de Tigre. Noticias e informes de Rincón de Milberg. Noticias e informes de General Pacheco. Noticias e informes de Don Torcuato. Noticias e informes de Benavídez. Noticias e informes de Villa La Ñata y Dique Luján. Noticias e informes de Malvinas Argentinas. Noticias e informes de Los Polvorines. Noticias e informes de Grand Bourg. Noticias e informes de Tortuguitas. Noticias e informes de Villa de Mayo. Noticias e informes de Ingeniero Adolfo Surdeaux.

Editor: Claudio Omar Antunovich